Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

Знаковые места центра

Вы увидите главные достопримечательности Севастополя: площадь Нахимова, памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань. Познакомитесь с историей зарождения и основными этапами развития города. Полюбуетесь Севастопольской бухтой и прогуляетесь по живописным бульварам — Приморскому и Матросскому. А также оцените монументы, посвященные Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войнам.

Херсонес Таврический, Сапун-гора и крепость Чембало

На территории музея-заповедника Херсонес Таврический я покажу Владимирский собор, руины античного Херсонеса и «туманный колокол». А на Сапун-горе — военный мемориальный комплекс и выставку боевой техники. Далее мы отправимся в сторону Балаклавы! Вы осмотрите средневековую крепость Чембало, посетите бывшую ремонтную базу подводных лодок и батарею Драпушко, а также насладитесь панорамой Балаклавской бухты.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: Херсонес Таврический — 300 р, Владимирский собор — 300 р, бывшая ремонтная база подводных лодок — 600 р.