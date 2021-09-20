Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Большое путешествие по Севастополю и окрестностям

«Визитные карточки» города, Херсонес Таврический, Сапун-гора и музей подводных лодок за 1 день

5
13 отзывов
Севастополь запомнится вам уютными бульварами, военными памятниками и чудесной набережной.

Посетив его главные достопримечательности, мы поедем исследовать окрестности! Вы подниметесь на Сапун-гору, увидите древнюю крепость Чембало в Балаклаве, осмотрите береговую батарею Драпушко и посетите бывшую ремонтную базу подводных лодок.
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям

Что вас ожидает

Знаковые места центра

Вы увидите главные достопримечательности Севастополя: площадь Нахимова, памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань. Познакомитесь с историей зарождения и основными этапами развития города. Полюбуетесь Севастопольской бухтой и прогуляетесь по живописным бульварам — Приморскому и Матросскому. А также оцените монументы, посвященные Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войнам.

Херсонес Таврический, Сапун-гора и крепость Чембало

На территории музея-заповедника Херсонес Таврический я покажу Владимирский собор, руины античного Херсонеса и «туманный колокол». А на Сапун-горе — военный мемориальный комплекс и выставку боевой техники. Далее мы отправимся в сторону Балаклавы! Вы осмотрите средневековую крепость Чембало, посетите бывшую ремонтную базу подводных лодок и батарею Драпушко, а также насладитесь панорамой Балаклавской бухты.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: Херсонес Таврический — 300 р, Владимирский собор — 300 р, бывшая ремонтная база подводных лодок — 600 р.

🚩 Начало и место завершения: на площади Нахимова
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Елена, я лицензированный гид с высшим педагогическим образованием. С радостью покажу Севастополь и окрестности, учту все ваши пожелания и помогу раскрыть красоту нашего края.
Задать вопрос

13 реальных отзывов от туристов

Андрей
20 сен 2021
Экскурсия очень насыщенная интересными событиями и информацией. Время пролетело незаметно. В тоже время мы задерживались где нам было особенно интересно. Елена нас не торопила, а наоборот, рассказывала дополнительные интересные факты о месте. Впечатления от экскурсии только положительные! Всем советую.
Дарья
19 сен 2021
Экскурсовод Елена просто молодец! Кроме захватывающего, информативного, интересного рассказчика, мы получили чуткого, умеющего подстраиваться под интересы других человека. Спасибо,!
М
17 сен 2021
Благодарим обаятельную Елену за прекрасную интересную экскурсию. Елена прекрасный рассказчик, глубоко и хорошо знающий практически всё, что нас интересовало о Севастополе и Крыме. Она планировала экскурсию с учётом наших пожеланий. Экскурсия проходила на большом внедорожнике, которым умело управляла Елена на дорогах с самым различным покрытием. 4 взрослых человека чувствовали себя комфортно и в безопасности. Рекомендуем Елену как прекрасного гида для индивидуальных экскурсий.
Ю
15 сен 2021
Гид Елена большая молодец. Во первых, она интересный экскурсовод. Во вторых экскурсия полностью подстроена под путешественников. Елена поменяла для нас маршрут, привезла и отвезла нас на точку около нашего дома отдыха. В ходе экскурсии мы узнали много новых интересных фактов, провели замечательно и главное ч пользой время
Л
2 сен 2021
Мы остались довольны экскурсией, спасибо Елене - спокойно, ровно, внятно доносит материал, никуда не торопясь.
Ю
25 авг 2021
Были на экскурсии с Еленой 24.08.21. - 4 взрослых и 2 детей (10 и 15 лет). Елена начитанна, эрудированна, приятна в общении. Рассказала простым и понятным языком про Севастополь. Показала замечательные смотровые площадки, о которых мы и не догадывалась. Очень грамотно продумала маршрут! От экскурсии остались только положительные эмоции! Вернёмся к ней за экскурсией по Балаклаве)
Николай
22 авг 2021
21.08.21 мы с женой и 9-ти летним сыном были с Еленой на экскурсии.
Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия!
Елена построила маршрут, учтя интересы каждого из нас.
С 8:00 по 16:00 Елена возила нас на своей машине по достопримечательностям, подгадав маршрут так, что мы нигде не стояли в очередях или пробках. Показала нам смотровые площадки, которые неизвестны туристам.
В середине дня Елена привезла нас в отличную чебуречную, где мы всей семьёй вкусно пообедали.
День пролетел незаметно.
Мы узнали столько интересного, посетили знаковые места, сфотографировались на красивейших смотровых площадках Севастополя и Балаклавы, получили массу впечатлений.

Елена по-настоящему любит свою работу и глубоко разбирается в теме!
Е
22 авг 2021
Самое лучшее, что мы сделали при подготовке к отдыху, это забронировали экскурсию с Еленой)). Прекрасная экскурсия, множество интересных мест, побывали даже там, что не было запланировано, но нам туда хотелось). Получили огромное удовольствие от общения с Леной- умна, образованна, тактична и просто безумно обаятельна! Чувствуется, что ей очень нравится ее работа, она стремится дать как можно больше интересной информации, показать как можно больше красивых и необычных мест, куда никогда не привезет автобусная экскурсия и не приедешь сам. Благодаря Лене у нас фотографии в самых красивых локациях маршрута, причем на которых мы все вместе - Лена отличный фотограф)). Такое ощущение, что даже машину Лена выбирала, чтобы туристам было максимально удобно)). В машине есть все для длительного комфортного путешествия, водитель Лена очень аккуратный). Свою любовь к Крыму Лена смогла передать и нам)) надеемся приехать снова, чтобы продолжить путешествовать по Крыму с Леной. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Ольга
13 авг 2021
Гроза и ливень помешали нам получить максимум удовольствия, Севастополь забит машинами, пробки, как в Москве, но в остальном путешествие удалось. Елена очень внимательный и заботливый проводник. Большая машина позволяет с комфортом заехать в малодоступные места. Совет: нельзя объять необъятное, поэтому сами для себя решите, что Вы точно хотите посмотреть. А Елена Вам в этом поможет
И
1 авг 2021
Гид Елена - очень приятный в общении человек. Комфортная манера изложения материала. Рассказывает интересно, доходчиво. Большое ей спасибо.
Е
18 июля 2021
Экскурсия Большое путешествие по Севастополю и окрестностям была настолько насыщенна и увлекательна, что время пролетело очень быстро. Во- первых, хочу отметить, что Елена была пунктуальна, приехала за нами вовремя. Во - вторых, Елена заранее прислушалась ко всем нашим пожеланиям и внесла изменения в маршрут.
Начали мы с Балаклавской бухты, узнали много интересных исторических фактов, затем осмотрели Музей подводных лодок.
Военный мемориальный комплекс Сапун - гора просто потряс! А величественный мыс Фиолент! Елена так увлекательно рассказывала, что мы забывали о страшной жаре, усталости и хотели узнавать ещё и ещё! Графская пристань, площадь Нахимова, памятник затопленным кораблям и ещё много всего увидите вы во время этой прекрасной экскурсии. Надо отметить, что Елена представит ещё и прекрасные фотолокации.
Елена, мы очень рады, что именно с Вами знакомились с великолепным городом Севастополем! Спасибо!
Н
1 июля 2021
В первую очередь экскурсию спланировали для 8, 5 летнего сына, чтобы его познакомить с Севастополем и его оборонами времён Крымской и Великой отечественной войн. Мы посетили все основные военные достопримечательности города. Мы заранее договорились, что бы мы хотели посмотреть, и маршрут был подстроен под нас. Елена увлекательно рассказывала интересные моменты истории так, чтобы у сына и у нас все отложилось в памяти. Елена так же нас свозила на смотровую площадку в Балаклаву, откуда открываются просто изумительные виды на бухту, мыс, море. В Балаклаве мы ранее были несколько раз, но об этой площадке даже не знали. Мы остались очень довольны экскурсией и общением с Еленой. Уже обсудили на будущее, чтобы ещё хотели посетить. Очень рекомендуем гида!
Г
29 июня 2021
Очень интересная и насыщенная экскурсия! В один день смогли посмотреть много очень интересных мест,: увидеть достопримечательности центральной части города, Сапун-гору, Балаклаву с ее фаетастически красивыми видами, Фиолент. Все это сопровождалось очень интересным рассказом гида. Всей нашей семье очень понравилось. Большое спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🔭Обзорные#Гора Сапун#Балаклава#Графская пристань#Херсонес Таврический

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Один день в Севастополе
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
4 000
за 1-7 чел.
Один день в Севастополе
Большое путешествие по городу-герою в компании профессионального гида
Большая Севастопольская экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
6 600
за 1-5 чел.
Большая Севастопольская экскурсия
Севастополь - город, который привлекает своей богатой историей и обилием достопримечательностей
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Индивидуальная экскурсия
5
8
8 500
за 1-4 чел.
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Главные достопримечательности живописных крымских городов и их окрестностей за один день
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Индивидуальная экскурсия
5
29
3 000
за 1-10 чел.
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Посетить знаковые места, насладиться лучшими панорамами и узнать больше об истории города
Достояние Севастополя
Индивидуальная экскурсия
5
6
7 800
за 1-5 чел.
Достояние Севастополя
Путешествие по городу и его окрестностям с оглядкой на историю, культуру и науку Южного берега Крыма
Город, достойный поклонения
Индивидуальная экскурсия
4.4
5
6 500
за 1-4 чел.
Город, достойный поклонения
Разобраться истории Севастополя и Херсонеса на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Севастополь по максимуму
Индивидуальная экскурсия
5
13
9 900
за 1-4 чел.
Севастополь по максимуму
Большая обзорная экскурсия по городу и окрестностям в компании профессионального гида
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
Индивидуальная экскурсия
5
23
7 150
за 1-4 чел.
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
Посетить памятные и живописные места Севастополя и услышать объективные факты о знаковых событиях
Военные "трофеи" города-героя
5
1
1 190
за 1 чел.
Военные "трофеи" города-героя
Севастополь - город славы, величественный
Ежедневно
Живописное путешествие по окрестностям Севастополя
Индивидуальная экскурсия
5
5
6 000
за 1-4 чел.
Живописное путешествие по окрестностям Севастополя
Херсонесский маяк, загадочные петроглифы на скалах и чарующие виды на авто-пешеходной экскурсии
Бухты Севастополя
Индивидуальная экскурсия
2 400
за 1-5 чел.
Бухты Севастополя
Во время этого путешествия вы познакомитесь с самыми яркими и красивыми уголками Херсонесского полуострова...
Суббота, воскресенье в 9:30. В другие дни – по договоренности.
Центральное кольцо Севастополя
Индивидуальная экскурсия
5
12
2 500
за 1-5 чел.
Центральное кольцо Севастополя
Погулять по парадным улицам города и погрузиться в его историю от основания до наших дней

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Индивидуальная экскурсия
7 600
за 1-4 чел.
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и Бисерный храм на авто-пешеходной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
🇷🇺