4 отзыва оставили туристы

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Достояние Севастополя

Путешествие по городу и его окрестностям с оглядкой на историю, культуру и науку Южного берега Крыма

5
4 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Севастополя
Путешествие по Севастополю — это дорога к его героическому прошлому и возможность прикоснуться к судьбоносным моментам истории 📖 России.

На экскурсии 🧭 вы не только познакомитесь со знаковыми достопримечательностями 🏛️ города-героя, но и увидите за фасадами домов в старых кварталах судьбы людей, соткавших Севастополю неповторимую ауру и оригинальный характер.

А остановки в примечательных объектах Южнобережной трассы дополнятся рассказами о научной и культурной жизни региона.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Достояние Севастополя
Достояние Севастополя

Что вас ожидает

На пути к городу — природа, места киносъемок и научные исследования
Дорога в город — живописная Южнобережная трасса, проходящая у самого подножья Главной гряды Крымских гор ⛰️, — не только удивит захватывающими видами, но и откроет вам местные тайны и любопытные факты. Вы увидите горы ⛰️, словно высеченные великим скульптором, — «Кошка», «Дракон» и «Аджарга». В поселке Симеиз познакомитесь с обсерваторией, на которой под руководством С. П. Королева впервые в истории было принято первое изображение обратной стороны Луны. В программе также будет Кацивели — поселок, ставший на долгие годы научной базой для изучения физики моря 🌊, место, где рождался шторм и была разгадана тайна Сирен. Вы побываете в живописных местах, где проходили съемки культового фильма 60-х годов — «Человек-амфибия», и на виноградниках «Золотой балки». А затем вам предстоит встреча с мысом Сарыч — самой южной точкой Крыма, горой Гасфорта и Мишень, в недрах которой до сегодняшнего дня находится засекреченный командный пункт Черноморского флота, подготовленный на случай ядерной войны.

Севастополь — дорогой славы
Сапун-гора: именно здесь, на подступах к городу, в символическом месте, которое неоднократно становилось оборонительным рубежом, и начнется знакомство с городом. Перед вами откроется вид на изумрудную Балаклавскую долину — место легендарного сражения периода Русско-Турецкой войны 1854-1856 гг., ставшее не только страницей истории, но и подарившее культуре такие предметы и понятия как кардиган, балаклава и «тонкая красная линия». Пройдя через аллею орудий, участвовавших во Второй Мировой войне, вы достигнете диорамы Сапун-горы ⛰️, где сможете совершить полное визуальное погружение в тот майский день, когда советские войска наступали, освобождая Севастополь. Дорога, ведущая в город, познакомит вас с Южной бухтой и Пересыпью, старейшими улицами и кварталами города. Вы побываете в местах, овеянных аурой героизма и подвига русских солдат: Панораме, 4-ом бастионе и Язоновском редуте, Историческом бульваре и Площади Нахимова, Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., Графской пристани и многих других исторических достопримечательностях.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Продолжительность экскурсии 🧭 10-12 часов
  • Экскурсия ⛳ автомобильная, проводится на вашем транспорте или машине гида (в этом случае транспорт оплачивается отдельно и в стоимость не входит). Транспорт, предоставляемый гидом — с опытным профессиональным водителем, стоимость — 10000 руб.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты:
    — Балаклавский подземный музейный комплекс : взрослый — 300 руб., учащиеся (при предъявлении подтверждающего документа) — 100 руб.
    — Диорама «Штурм Сапун-горы ⛰️ 7 мая 1944г»: взрослый — 500 руб., дети до 16 лет − 250 руб., до 18 лет − 350 руб.
    — Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855гг. »: 550 руб., дети до 16 лет − 300 руб., до 18 лет — 400 руб.
  • Дополнительно возможна прогулка 👣 по бухтам Севастополя (30-60 мин. ), стоимость от 350 руб. до 10000 руб. (в зависимости от продолжительности и пожеланий гостей прогулка 👣 возможна как в группе, так и индивидуально)
Достояние Севастополя
Достояние Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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4 отзыва оставили туристы

13 сен 2020
Экскурсия супер! Экскурсовод Юлия- великолепный человек и настоящий профессионал)))
22 июл 2019
Дорогая Юлия, огромное спасибо за прекрасный день в Севастополе! Это признак высшего мастерства- местному жителю открыть Новые места и страницы истории! Нам очень понравилось все- и предусмотренная Вами возможность менять/перестраивать маршрут, и хорошо поданная информация, и Ваша любовь к Крыму и Севастополю, все-все-все! Спасибо!
9 июн 2019
Огромное спасибо Юле за увлекательную и содержательную экскурсию! Сами не увидели бы половины, даже имея информацию на руках. Юля всегда знает, на что обратить внимание, удачно выбирает маршруты, с Юлей мы целый день чувствовали себя комфортно. Отдельное спасибо за великолепно поданную информацию по всем периодам истории этого уникального города.
29 авг 2018
Юлия прекрасный гид. Всем рекомендую. Была получена вся историческая правда о посещаемых местах, без всяких россказней и басен.

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