11 отзывов оставили туристы

Невероятный Фиолент Вы проедете вдоль побережья Фиолента и насладитесь захватывающими дух видами на море 🌊 и скалы. Рассмотрите с высоты пляж 🏖️ Баунти с бирюзовой водой и словно парящими над ней кораблями, отыщете грот Дианы и по желанию спуститесь по крутой лестнице к пляжу Каравелла. А также услышите трогательный древнегреческий миф о скалах Пилад, Орест и Ифигения, увидите Яшмовый пляж 🏖️, мыс Айя и старинный Свято-Георгиевский монастырь.
Тайны пещерного монастыря Качи-Кальон Зарядившись энергией моря 🌊, мы поедем в горы! Вы узнаете историю 📖 возникновения и упадка средневекового пещерного города Качи-Кальон в долине реки Кача. Исследуете одноименный монастырь, Бисерный храм и церковь ⛪ Святой Софии, возведенную прямо в куске скалы, погуляете по гротам и пещерам и впечатлитесь потрясающими горными ⛰️ видами.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на внедорожнике с климат-контролем
Чай, вода и легкий перекус в дороге включены в стоимость. Обед оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 Севастополь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Василий. Однажды приехав в Крым, я понял, что это лучшее место на Земле. Экскурсии для меня — это образ жизни и возможность увидеть, казалось бы, знакомые места по-новому. Я не буду загружать вас лишней информацией и сухими историческими фактами, но сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали душевность и красоту наших мест!
Сказать что замечательно провели время, то этого будет недостаточно! Экскурсия длинною в день, в котором были горы, пещеры, видовые площадки, море, интересные рассказы, байки, истории, персики, виноград, мороженное, кофе на вершине горы, шампанское с тостерами и много другое) Моя семья благодарна Василию за столь увлекательное путешествие! Рекомендую!
Мария
5 ноя 2020
Остались в восторге от экскурсии, обязательно сохраним контакт на будущее!
Елена
27 окт 2020
Всем путешествинникам доброго времени суток. Мы с сыном получили массу не забывемызабываемых впечатлений. Василий, всё объясняет подробно, не " голопом", а историческими сносками. Ребята берите, не пожалеете. Самое ценное, что у нас есть, это эмоции, которые вы сохраните навсегда.
Станислав
11 окт 2020
Потрясающая поездка, которая запомнится на всю жизнь. Комфортная поездка, отличный проводник и очень насыщенная и интересная программа.
Екатерина
7 окт 2020
Экскурсия произвела на нас неизгладимое впечатление. Это было настоящее путешествие по удивительным местам обожаемого нами Крыма. Эта экскурсия подойдет людям любого возраста. Наши внуки 4 и 8 лет шли по маршруту, затаив дыхание, так же как и мы немолодые люди. Красота и величие природы Крыма потрясает. А прикоснуться к истории, заглянуть в далекое прошлое всегда полезно. Огромное спасибо нашему проводнику Василию. Маршрут и содержание экскурсии продуманы идеально. То, что с нами был именно Василий, еще больше украсило нашу поездку. Он олицетворение гостеприимного Крыма. Наш 4-летний внук доверил Василию свою маленькую ладошку и шел с ним по всему маршруту. И это с человеком, которого он видел первый раз в жизни! Всем советуем побывать на этой экскурсии с проводником Василием. Еще раз спасибо всем организаторам.
Ирина
26 сен 2020
Замечательная экскурсия, очень познавательно и интересно. Гид Василий неравнодушный человек, очень эрудированный и заинтересованный - полностью учитывал все наши интересы и пожелания.. Экскурсия прошла на одном дыхании. Мы прокатились по нетронутым местам Крыма! Это путешествие останется в наших сердцах надолго. Всем рекомендуем эту экскурсию с замечательным гидом Василием! Скучать точно не будете!
марина
7 сен 2020
Здравствуйте! Мы сегодня были на экскурсии! Нам очень понравилось, мы благодарим гида за интересную и очень впечатляющую экскурсию. За не формальный подход. Вся экскурсия прошла на на одном дыхании, от красоты видов и впечатлений. От чаепития устроенной нам Василием, на выступе скалы, мы в восторге! Всем советуем посетить эту экскурсию!
Елена
5 сен 2020
Василий спасибо большое за экскурсию))) Очень понравилось детям и мне)
Татьяна
17 авг 2020
Лучшая экскурсия в Крыму! Полный восторг от маршрута, настолько все продумано - мы не только посетили интересные места, но и услышали интересные факты. Василию огромное Спасибо — продумано все до мелочей, включая чаепитие на вершине горы, фрукты, обед. 8 часов пролетели настолько незаметно, что когда мы поехали домой очень удивились сколько мы всего успели посмотреть. Отдельно хочу отметить комфорт и безопасность - транспорт, вождение, помощь и поддержка на маршруте - очень ценно. Рекомендую всем, кто действительно хочет увидеть незабываемые места Крыма с отличным гидом в комфорте!
Дмитрий
15 авг 2020
Всем привет! Были с семьей в Севастополе, шикарный отдых!Но особенно запомнился предпоследний день, когда поехали на индивидуальную экскурсию с Василием!Все шикарно!Самое главное - вы ни куда не опаздываете и планируете время и поездку по вашему желанию! Экскурсовод очень ненавязчивый и дружелюбный. Советую провести один день в его сопровождении, там есть все и горы и пещеры и любой пляж!Всем приятного отдыха и спасибо Василий, за интересную прогулку по Крыму!
Елена
12 авг 2020
Василий настоящий профессионал и замечательный человек! Я искала подарок-впечатление на годовщину свадьбы родителям, они как раз приехали на отдых в Севастополь, выбрала эту экскурсию и не прогадала. Василий утром встретил родителей, с комфортом разместил в авто и провёз их по интереснейшим местам, параллельно скидывая мне их красивейшие фото. Мама и папа с восторгом отозвались о внимательности гида, о его заботе и крепких нервах! Рекомендую и вам познакомиться с этой экскурсией и ее прекрасным гидом!