1 отзыв оставили туристы

Пещерный монастырь и захватывающие дух виды По живописной горной тропе ущелья мы поднимемся на просторном внедорожнике к обрывам мыса Ай-Тодор. Посетим пещерный монастырь XIII века Челтер-Коба, погуляем по руинам византийского замка и средневековой крепости Сюрень и насладимся шикарными видами на долину. Я раскрою историю 📖 этих мест и расскажу о драматических османских нашествиях. Покажу фигуру древнего «космонавта», поделюсь таинственными легендами и помогу расшифровать наскальные рисунки пещерных людей.
Эски-Кермен: путешествие в Средневековье Вы оцените знаменитых Каралезских сфинксов, после чего отправитесь исследовать пещерный город 🏙️ Эски-Кермен, уютно притаившийся среди горных отрогов. Пройдете по его древним улицам, посетите дома и хозяйственные постройки, откроете главные ворота и храмовый комплекс и заглянете в осадный колодец. А я поделюсь историями о местных жителях: как они воевали, во что верили и свидетелями каких событий им довелось стать.
Организационные детали
Чай и вода в дороге включены в стоимость
Билеты 🎫 в Эски-Кермен оплачиваются отдельно: 100 рублей взрослые, 50 рублей пенсионеры, дети до 14 лет бесплатно
Начало и место завершения
🚩 у входа в т/ц Sea Mall
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Крымские горы зимой - это весьма экстремально, но незабываемо. Илья показал нам "неведомые тропы". Мы побывали в пещерных городах, посмотрели башни, прикоснулись к культуре древних людей, полюбовавшись наскальной живописью! Но всем кто решится пойти зимой, когда в горах снег, берите с собой запасные носки и обувь))) Экскурсия очень понравилась! Спасибо Илье ещё и за чай, было очень здорово, стоя на горе и наслаждаясь видами, пить чай с чабрецом)