1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Пещерный монастырь и захватывающие дух виды

По живописной горной тропе ущелья мы поднимемся на просторном внедорожнике к обрывам мыса Ай-Тодор. Посетим пещерный монастырь XIII века Челтер-Коба, погуляем по руинам византийского замка и средневековой крепости Сюрень и насладимся шикарными видами на долину. Я раскрою историю 📖 этих мест и расскажу о драматических османских нашествиях. Покажу фигуру древнего «космонавта», поделюсь таинственными легендами и помогу расшифровать наскальные рисунки пещерных людей.

Эски-Кермен: путешествие в Средневековье

Вы оцените знаменитых Каралезских сфинксов, после чего отправитесь исследовать пещерный город 🏙️ Эски-Кермен, уютно притаившийся среди горных отрогов. Пройдете по его древним улицам, посетите дома и хозяйственные постройки, откроете главные ворота и храмовый комплекс и заглянете в осадный колодец. А я поделюсь историями о местных жителях: как они воевали, во что верили и свидетелями каких событий им довелось стать.

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