в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 17:00, в субботу в 10:00

Что вас ожидает

Прогулка с эффектом погружения

Перед началом экскурсии вы получите наушники с четким объемным звуком, которые и перенесут вас в прошлое Матросского бульвара. Его памятные уголки станут декорациями для истории, которая оживет в вашем воображении. Вы пройдете по Аллее Славы городов-героев, увидите Вечный огонь, памятники Сенявину и бригу Меркурий, поучаствуете в судомоделировании и заглянете в фото-мастерскую.

Две страницы из истории Севастополя

Это прошлое Матросского бульвара и Великая Отечественная война. По маршруту вас поведут голоса. Военный корреспондент, только что прибывший в увольнение, гуляет по любимому бульвару под руку с родным городом и с удивлением обнаруживает, что тот ничуть не изменился. Он по-прежнему герой, по-прежнему хранит воспоминания выдающихся людей и по-прежнему достоин примера.

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