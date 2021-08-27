в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 17:00, в субботу в 10:00

Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару

Открыть историю военных лет и проникнуться силой города на аудиопрогулке

5
7 отзывов
Матросский бульвар помнит знаковые и интересные события в хрониках Севастополя — они оживут перед вами на настоящем аудиоспектакле! Современные технологии и формат, рассказы и беседы героев в наушниках погрузят вас в прошлое, во времена Великой Отечественной войны и не только.

За 1, 5 часа вы поймете, почему Севастополь стал городом-героем.
Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару
Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару
Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару
Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару
Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару
Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару
Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару
Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару
Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару
Экскурсия-спектакль по Матросскому бульвару

Что вас ожидает

Прогулка с эффектом погружения

Перед началом экскурсии вы получите наушники с четким объемным звуком, которые и перенесут вас в прошлое Матросского бульвара. Его памятные уголки станут декорациями для истории, которая оживет в вашем воображении. Вы пройдете по Аллее Славы городов-героев, увидите Вечный огонь, памятники Сенявину и бригу Меркурий, поучаствуете в судомоделировании и заглянете в фото-мастерскую.

Две страницы из истории Севастополя

Это прошлое Матросского бульвара и Великая Отечественная война. По маршруту вас поведут голоса. Военный корреспондент, только что прибывший в увольнение, гуляет по любимому бульвару под руку с родным городом и с удивлением обнаруживает, что тот ничуть не изменился. Он по-прежнему герой, по-прежнему хранит воспоминания выдающихся людей и по-прежнему достоин примера.

Организационные детали

  • Все 1, 5 часа вы слушаете экскурсию в наушниках. С вами будет сопровождающий из нашей команды, который поможет с орг. моментами.
  • Эта прогулка также может стать отличным продолжением нашей обзорной аудиоэкскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 17:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 17:00, в субботу в 10:00

Александр
Александр
Представляю наш проект — экскурсию-променад по Севастополю с наушниками, на которой благодаря уникальной озвучке профессиональными актерами улицы города становятся декорациями представления. При этом перед зрителем будто возникают сцены из прошлого. Гости становятся участниками действия. Наш зритель и является частью нашего путешествия. Ждем вас!
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7 реальных отзывов от туристов

Анна
27 авг 2021
Однозначно всем рекомендую эту экскурсию! Я была на подобных экскурсиях в других городах, но только здесь меня действительно торкнуло! Я не могла сдержать слез, вся история прошла сквозь меня! А какой необычный подарок! Теперь этот кораблик будет напоминать мне и городе, и о моих мечтах! Спасибо вам! В следующем году ждите снова!
Юлия
25 авг 2021
Моя мама большой фанат творчества Виталия Таганова и поэтому с радостью пошла на вторую экскурсию. И это было шикарно! Какие голоса, какая история, какое музыкальное сопровождение! А Аллея городов просто разорвало сердце в клочья от эмоций и слез! Всем, кто обожает историю города, необходимо посетить эту экскурсию! Ждём новых маршрутов! Удачи и успехов вашему проекту! Спа-си-бо!
Наталья
24 авг 2021
Восхитительно! Как будто в театр сходила на спектакль. Много интересных исторических фактов узнала. Город разговаривал с нами голосами своих Героев. Ставлю оценку 5+.
Ю
23 авг 2021
Все понравилось. Дети слушали внимательно. Очень понравилась идея с корабликами. В сентябре собираемся на вторую экскурсию. Спасибо.
О
23 авг 2021
Посетили уже вторую экскурсию ребят и мы в полнейшем восторге! Полтора часа пролетели незаметно, хотелось еще и еще и еще! Обязательно пойду с родственниками еще раз! рекомендую всем! Это совершенно другое слово в экскурсиях! Спасибо!
Андрей
21 авг 2021
Отлично! Супер!

Успехов проекту.

Жду новые маршруты.
Кононов
21 авг 2021
Понравилась экскурсия. Особенно начало на аллее городов героев. Исторические факты, которые прямо за душу берут… Маршрут показался коротким, но очень насыщен информацией.
Рекомендовать друзьям буду.

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