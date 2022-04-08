Гастро-приключение в Балаклаве

Бокал игристого с видом на бухту, кофейный променад, чебуреки с мидиями и винная дегустация

Индивидуальная
Эта авторская экскурсия за один день раскроет для вас мир аутентичной кухни и вин Балаклавы! Вы освежитесь бокалом игристого в сопровождении сыров, любуясь Балаклавской бухтой.

Выпьете лавандовый кофе на набережной под шум вол.

Проникнете в мир крымских татар, пробуя самые необычные чебуреки.

А в финале сможете поучаствовать в дегустации на винодельне «Золотая Балка».
Гастро-приключение в Балаклаве
Гастро-приключение в Балаклаве
Гастро-приключение в Балаклаве
Гастро-приключение в Балаклаве
Гастро-приключение в Балаклаве
Гастро-приключение в Балаклаве
Гастро-приключение в Балаклаве
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Что вас ожидает

Аперитив у крепости Чембало

В начале путешествия мы расположимся у крепости Чембало с видом на Балаклавскую бухту: поговорим о моряках-первопроходцах, о быте греков и итальянских колониях на Крымском полуострове. А дополнит рассказы и дивные панорамы бутылка игристого «Золотая балка» в сопровождении местных фермерских сыров.

Променад по набережной с кофе

Затем прогуляемся по набережной, перемещаясь в Крым начала 20 века. Вы сможете представить себя Куприным, который запасается вдохновением для новых рассказов у берега моря за чашкой свежесваренного кофе. Последуем его примеру: в окружении исторических находок выпьем знаменитый лавандовый кофе.

Пробуем крымские янтыки

Вы узнаете об эпохе Крымского ханства, о его роли в истории Балаклавы и о влиянии крымских татар на аутентичную местную кухню. Обсудим, как чебуреки стали визитной карточкой полуострова, и, разумеется, попробуем янтыки и чебуреки с мидиями — уверена, о таком вы и не слышали!

Дегустация на винодельне

Говоря о гастрономической жизни Крыма, невозможно забыть о виноделии. В окружении виноградников я расскажу, чем уникален терруар Севастополя и почему здесь так много частных виноделен. Вы услышите историю завода «Золотая балка», узнаете, что о игристом говорил Микоян и как предприятие пережило эпоху Горбачева. А в завершение сможете отправиться на винную дегустацию.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле гида, транспорт включен в стоимость
  • Также в стоимость включены: бутылка игристого, сырное сопровождение, лавандовый кофе и 4 чебурека/янтыка
  • Дополнительно по вашему желанию оплачивается посещение виноделен Бельбек или Золотая Балка с дегустацией: 2000 руб. /чел. (2 часа) или 650 руб. /чел. (30 минут) соответственно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
парковка у завода Золотая Балка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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