Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Тайны и красота монастыря Челтер-Мармара

История 📖 пещерных монастырей Крыма полна загадок: одни утверждают, что их основали беглые византийские монахи, другие доказывают, что святыни появились только в 10-11 веках. Недалеко от Севастополя вас ждет такое место — монастырь в пещерах и памятник археологии Челтер-Мармара. Мы исследуем сохранившиеся помещения: церкви, кельи и трапезные. Пройдем по лестницам между «этажами» и встретим монахов, которые живут здесь сегодня. Вы увидите, как братья наладили быт в скалах. А еще отсюда открываются дивные панорамы Варнаутской долины и крымских гор ⛰️.

Озеро Мангуп — уголок прохлады среди гор ⛰️

Любоваться пейзажами вы будете и во второй части экскурсии 🧭 — ведь мы поедем на озеро Мангуп у подножия одноименного пещерного города. Местные жители очень любят это место в окружении зеленых крымских гор ⛰️. Мы немного отдохнем, сделаем атмосферные фото и отправимся на гору Крокодил с оригинальным рельефом. Подъем на нее — скорее легкая прогулка 👣, но виды покорят любого!

Организационные детали