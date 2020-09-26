18 отзывов оставили туристы

Горной тропой — к мысу Айя
Наш маршрут стартует из села Резервное, откуда мы плавно поднимемся на горный хребет, за которым спрятался мыс Айя. По тенистой тропе, петляющей среди высоких деревьев, доберемся до смотровой Верхняя полка: приготовьтесь взглянуть на окрестности с высоты более 500 метров. А чуть дальше вы обнаружите действующую ракетную базу «Утёс», откуда время от времени производятся учебные запуски ракет, которые нам, возможно, посчастливится застать.
Пейзажи перевала Кала-Фатлар и обед у родника
От Верхней полки мы отправимся на запад, по пути останавливаясь в самых впечатляющих смотровых точках с видом на вход в Балаклавскую бухту, мыс Фиолент, Байдарскую долину и урочище Аязьма. У родника со свежей горной водой сделаем передышку и расположимся на обед: в рюкзаке гида спрятана целая походная кухня 🥧, которая на ваших глазах превратит поляну в ресторан на фоне горный пейзажей.
Дикий пляж 🏖️ Инжир и морская прогулка 👣
После привала мы продолжим спускаться к морю и вскоре окажемся на диком пляже Инжир, который местные любят за уединение и чистейшую воду. Вы сможете искупаться в море 🌊 или отправиться дальше, на нудистский пляж 🏖️. Идеальным завершением похода станет морская прогулка 👣 на катере, который заберет нас с пляжа и доставит к городской набережной Балаклавы.