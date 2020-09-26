18 отзывов оставили туристы

Претензий к пуговицам вроде бы нет, да и Дмитрий вроде бы хороший парень, но расположить к себе команду путешественников не смог. Может быть это мне так показалось, но у нас небыло каких то задушевных историй или еще чего то. Были питстопы, были рассказы, но как то все поверхностно чтоли. Такое чувство что мы куда то шли, причем не до конца было понятно что проходим. Было только понятно что идем к пляжу. За безопасность Дмитрию прям пятерка в стиле школы советского союза, шаг влево шаг вправо - расстрел :) Мы задержались на пляже инжира и уехали со след группой. Ее возглавлял Олег - вот это классный чувак! Мы сели в чужой корабль в чужую группу, но было ощущение что мы уже не одну ночь провели в одной палатке со всеми! У человека есть какой то неподдельный интерес к тебе как к персоне, он умеет слушать и слышать, и отвечать по теме :)) Что хотелось бы: 1. Если люди пришли в тапочках - разворачивать их и не брать на маршрут. Понятное дело что тема коммерческая, типо заплатил значит все можно - но это не правильно. Одна девушка была в тапках в итоге поранила ногу. Мы с ней общались на маршруте и она была очень не в восторге. Зачем мучать людей? Она скорее всего и отзыв напишет не сильно лестный. А вот если ей отказали потому что она не соблюла правила, то здесь можно любой капризный отзыв писать, он будет играть только в вашу пользу. Как в нормальных развитых странах слово НЕТ означает нет и только у нас слово НЕТ, означает какие то варианты, ну типо если сильно хотите или если очень нада.. 2. Мы были семьей с двумя детьми 6 и 9 лет. Все живы здоровы. Мальчику 9 лет все зашло, он прям хочет повторить. А вот девочка 6 лет половина дороги ехала верхом на папе. Папа спортсмен все хорошо, да и дети бывают разные. Но спуститься ребенку 6 лет, там где мы спускались не реально. Какие бы дети небыли. Натяните там веревку, это же будет стоить не больше 500 рублей и один день труда. Зато последующие будут только рады. А может быть даже и в тапочках смогут спускаться.