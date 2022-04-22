Что вас ожидает

Мыс Херсонес и маяк

Начнем путешествие с легендарного места, самой западной точки Севастополя. Летом 2020 года здесь снимали молодежную комедию «Флэшмоб»: после съемок остались деревянный катер и качели, которые стали популярными локациями для фотосессий на фоне открытого моря. Кроме того, я покажу вам один из красивейших маяков полуострова — Херсонесский. В 2019 году он попал в кадр кинокартины «Дорогой папа»: вы откроете любопытные секреты этого фильма.

35-я бронебашенная батарея

Этот исторический берег можно узнать в фильме «Битва за Севастополь». Мы пройдем по территории музея, и я расскажу о героической истории фортификационного сооружения, о его роли в Великой Отечественной войне.

Открыточная Балаклава

Каким бы ни был сценарий фильма, если ты снимаешь его в Балаклаве, он заведомо обречен на успех — такое мнение уже много десятилетий бытует среди режиссеров. В путешествии вы поймете, почему это так, и посетите лучшие смотровые площадки Балаклавы. Услышите о десятках фильмов и сериалов, снятых здесь, среди которых «Человек-амфибия», «Дикари», «72 метра», «Водитель для Веры», «Диверсант. Конец войны».

Пещеры Эски-Кермена

Уехав с побережья, отправимся в Бахчисарайский район, где побываем в средневековом городе-крепости. Вы узнаете, почему Эски-Кермен был уникальным даже для своего времени, исследуете пещеры, зайдете в хозяйственные помещения Старой крепости и, конечно, увидите пейзажи, ставшие декорациями к фильму «9 рота».

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