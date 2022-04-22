Крымское кино-путешествие

Проехать по местам съемок известных фильмов, полюбоваться пейзажами и сделать отличные фото

Индивидуальная
Это живописное путешествие по «съемочным площадкам», созданным природой, среди видов, знакомых по кадрам кинолент.

Вы покатаетесь на качелях под шум волн, подойдете к маяку, погуляете по Балаклаве, полюбуетесь морем с высоты и исследуете пещерный город Эски-Кермен.

Попутно я поделюсь любопытными фактами и курьезными случаями со съемок.
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
Крымское кино-путешествие
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Что вас ожидает

Мыс Херсонес и маяк

Начнем путешествие с легендарного места, самой западной точки Севастополя. Летом 2020 года здесь снимали молодежную комедию «Флэшмоб»: после съемок остались деревянный катер и качели, которые стали популярными локациями для фотосессий на фоне открытого моря. Кроме того, я покажу вам один из красивейших маяков полуострова — Херсонесский. В 2019 году он попал в кадр кинокартины «Дорогой папа»: вы откроете любопытные секреты этого фильма.

35-я бронебашенная батарея

Этот исторический берег можно узнать в фильме «Битва за Севастополь». Мы пройдем по территории музея, и я расскажу о героической истории фортификационного сооружения, о его роли в Великой Отечественной войне.

Открыточная Балаклава

Каким бы ни был сценарий фильма, если ты снимаешь его в Балаклаве, он заведомо обречен на успех — такое мнение уже много десятилетий бытует среди режиссеров. В путешествии вы поймете, почему это так, и посетите лучшие смотровые площадки Балаклавы. Услышите о десятках фильмов и сериалов, снятых здесь, среди которых «Человек-амфибия», «Дикари», «72 метра», «Водитель для Веры», «Диверсант. Конец войны».

Пещеры Эски-Кермена

Уехав с побережья, отправимся в Бахчисарайский район, где побываем в средневековом городе-крепости. Вы узнаете, почему Эски-Кермен был уникальным даже для своего времени, исследуете пещеры, зайдете в хозяйственные помещения Старой крепости и, конечно, увидите пейзажи, ставшие декорациями к фильму «9 рота».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике с климат-контролем, при необходимости предоставляем детские автокресла
  • Дополнительно оплачивается вход в Эски-Кермен (100 руб. с человека)
  • По вашей просьбе мы можем добавить желаемые объекты в маршрут
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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