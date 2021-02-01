95 отзывов оставили туристы

Непарадный Севастополь Вы услышите самые интересные факты об истории 📖 Севастополя, отыщете в городе приметы советского времени и узнаете, чем он живет сегодня. Итак, в программе:
Корабельная слободка — вы увидите место, с которого начался Севастополь, когда в будущий город 🏙️ протянули железную дорогу. Я расскажу, почему Корабельную сторону называют «колыбелью революций» и как с ней связан знаменитый полярник Папанин.
Памятник «Мужик с рублем» — я покажу самый необычный монумент Севастополя и раскрою «страшную тайну» о том, сколько всего памятников в городе.
Римский акведук — вы узнаете, как здесь появился акведук античного образца.
Лисс Александра Грина — вы пройдете по местам, где столетие назад гулял писатель Александр Грин, и увидите улицы, оказавшиеся потом на страницах его произведений. Я расскажу, как Грин попал в севастопольскую тюрьму и почему в этом виновата несчастная любовь.
Бастионы Крымской войны — вы побываете на местах сражений Первой обороны Севастополя и узнаете о силе и мужестве защитников города. Я раскрою, за что матросы и солдаты любили адмиралов Корнилова и Нахимова, кто такая Даша Севастопольская, чем отличился матрос Кошка и какие открытия сделал в Крымскую войну хирург Пирогов.
Смотровые площадки — вы посетите несколько смотровых площадок Севастополя, с каждой из которых открывается прекрасный вид на город 🏙️ и море 🌊.
Малахов курган — я расскажу, как появился этот топоним, поделюсь историей 📖 смерти адмирала Корнилова и покажу лучшую панорамную площадку. Если экскурсия ⛳ будет вечерней, то именно здесь мы встретим закат.
Организационные детали
В стоимость экскурсии 🧭 не включен билет 🎫 в оборонительную башню Малахова кургана — 250 рублей для взрослых, 100 рублей для детей до 16 лет.
Летом можно попробовать шелковицу, алычу и абрикосы прямо с деревьев
Начало и место завершения
🚩 на Корабельной стороне
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Елена, и я влюблена в Севастополь уже много лет. Очень хочу, чтобы вы полюбили этот прекрасный город так же сильно, как и я. Мне нравится гулять по Севастополю, подмечать детали и вести непринужденный разговор. Поэтому мои экскурсии — это, прежде всего, прогулки, во время которых город откроется вам с душевной стороны.
Огромное Спасибо за экскурсию! Не смотря на дождь и непогоду, мы провели ее достаточно интересной и захватывающей. Очень много узнали и были весьма удивлены. Ещё раз Спасибо Елене!
Елена
11 янв 2021
Елена прекрасный гид!Мы были на обзорной экскурсии по Севостополю 03. 01. 2021. Увидели город во всей красе, посмотрели с гидом те улочки, знаменитые места которые простой турист сам никогда не увидит. Выражаем благодарность за уделенное нам время!
Мария
8 янв 2021
Большое спасибо Елене за экскурсию! Это одно из самых ярких впечатлений от Севастополя
Гуля
7 янв 2021
Прекрасный и заботливый гид - Елена! Это сразу было практически понятно по её звонку заранее, в котором она ввела в программу и сделала уточнения для комфортности. Экскурсия получилась очень спокойной и интересный. Чётко продавался материал. Даже 18ти-летний сын неожиданно для нас, родителей, слушал с вниманием. Очень советую именно этого гида, Елену. Показала Севастополь с очень интересной стороны. Восхитились видами, историей
Катарина
4 янв 2021
«Неизвестный Севастополь» - Экскурсия для любознательных туристов, не первый раз приехавших в Севастополь и желающих увидеть не только парадную сторону этого замечательного города. Елена подготовила интереснейший маршрут, который знакомит с «Корабельной стороной» и событиями, происходившими на этой земле с момента основания города. В компании Елены три часа пролетели просто незаметно. Она великолепно владеет материалом, отвечала на все возникавшие у нас вопросы. С удовольствием рекомендуем Елену для знакомства с городом-героем Севастополем.
Светлана
3 янв 2021
Очень интересная и необычная экскурсия, которая помогла по-новому открыть Севастополь.
Елена
21 дек 2020
Выбрали гида основываясь на предыдущих отзывах и остались довольны. Действительно 3 часа пролетели незаметно. Очень интересно освещает материал. Всем рекомендую.
Владислав
21 ноя 2020
Экскурсия понравилась. Елена составила маршрут с учётом наших пожеланий. Рассказала интересно, ответила на интересующие вопросы. Готов порекомендовать всем.
Андрей
19 ноя 2020
Так как были в Севастополе первый раз, гид согласилась изменить маршрут экскурсии и рассказала про основные достопримечательности и историю Севастополя. Очень понравилось. Максимальная информация про город.
Татьяна
27 окт 2020
Спасибо большое Елене за отличную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Экскурсия была подстроена под нас, так как мы в Севастополе впервые, поэтому незнакомым было все). Елена очень хорошо знает город и его историю, отвечает на все вопросы, рассказывает с душой, без спешки - так, что практически все остается в памяти. Очень рекомендую!
Елена
26 окт 2020
Была на экскурсии с мужем и восьмилетней дочкой. Экскурсия понравилась нам всем. Для меня особенно важно, что дочке было интересно. Елена подавала материал доступным для ребенка языком, приводила интересные факты, делала остановки, когда мы уставали, дала возможность дочке облазить все пушки на Малаховом кургане, при этом продолжала рассказ. Понятно, что экскурсия длилась в результате несколько больше 3-х часов, но нам было интересно. Мы очень довольны. Спасибо Елене.
Светлана
25 окт 2020
Экскурсия прошла просто на одном дыхании!!! Елена настолько интересно и увлекательно рассказывала о городе, что время пролетело просто как один час... мы увидели Севастополь глазами увлеченного, влюблённого в свой город человека! Очень, очень рекомендуем Елену в качестве гида! Лена, спасибо Вам за эту чудесную прогулку!
Татьяна
21 окт 2020
Гуляли по Севастополю втроем, с мужем и ребёнком 4лет. Елена отличный рассказчик, время пролетело незаметно и с пользой. Самостоятельно мы бы никогда так не узнали и не полюбили этот город и историю нашей страны.
Роман
20 окт 2020
Большое спасибо Елене за отличную экскурсию, прогулку, разговор! Елена мгновенно сориентировалась адекватно нашим запросам: прекрасная собеседница, открытый и светлый человек, создаёт хорошее настроение и заряжает энергией добра)) Нам удалось составить впечатление о Севастополе за 3 часа, чего не удавалось сделать на протяжении двух дней и двух предыдущих экскурсий! Искренне рекомендую и надеюсь на новые встречи в будущем.