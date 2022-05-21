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Что вас ожидает
Город под землей
В прошлом веке Севастополь находился в списке городов, подлежащих ядерному удару. Именно поэтому весь город изрыт подземными сооружениями — о многих мы знаем, а сколько еще скрыто от глаз! Мы проедем по главным площадям города: Лазарева, Ушакова, Суворова и Нахимова. Вы увидите целый подземный город на глубине 47 метров и познакомитесь с системой отсекающих дверей и коридоров. А еще узнаете, что можно вырастить в подземном огороде.
Город, которого нет
Дальше мы движемся в Балаклаву. Долгое время по документам этот город и вовсе не существовал — из-из сверхсекретной базы для подводного флота и хранилища ядерного оружия. Мы поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на укромную балаклавскую бухту. Потом снова спустимся под землю, где вы пройдете по подземному каналу и увидите настоящую подводную лодку. А по пути перекусим в старейшей чебуречной Балаклавы.
Винные подвалы
Следующий подземный комплекс, который мы посетим, — винные подвалы ультрасовременной винодельни «Золотая Балка». В дороге насладимся пейзажами зеленых крымских гор и ухоженных виноградников. Мы пройдем с экскурсией по комплексу (с дегустацией или без) и проследим за процессом создания чудесного напитка. По вашему желанию, можно заменить путь в Балаклаву посещением другого подземного комплекса — 30 батареи, и поездкой на завод по производству вина INKERMAN. Для этого переправимся с машиной на пароме через бухту на северную сторону Севастополя.
Организационные детали
Машина входит в стоимость экскурсии. Температура в подземельях около 16 градусов, захватите с собой теплую одежду.
Дополнительные расходы на 1 человека:
Посещение музея «Подземный Севастополь» — 300-500 руб.
Посещение бывшей базы подводных лодок — 700 руб.
Экскурсия в винодельню «Золотая Балка» — 500 руб. (без дегустации) и 1000 руб. (с дегустацией)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Екатерина — ваш гид в Севастополе
Провела 104 экскурсии для 147 туристов
Меня зовут Екатерина. Я севастополец с рождения, мой дед освобождал этот город в далёком 1944-м. Влюблена в мой родной Севастополь, его историю, легендарные подвиги и головокружительные виды. А сейчас я влюбляю в него своих гостей! Имею сертификат о вакцинации.