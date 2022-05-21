Подземный Севастополь

Увидеть настоящий город под землей и отведать вина из погребов

Почувствуйте себя разведчиками времен Холодной войны.

Спуститесь в секретный город под холмом на глубину 47 метров.

Оцените плоды подземного сельского хозяйства.

Проникните в таинственный канал с подводными лодками.

А под конец позвольте себе немного расслабиться с бокалом вина — из винного погреба, конечно же.
Подземный Севастополь
Подземный Севастополь
Подземный Севастополь
Подземный Севастополь
Подземный Севастополь
Подземный Севастополь
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Что вас ожидает

Город под землей

В прошлом веке Севастополь находился в списке городов, подлежащих ядерному удару. Именно поэтому весь город изрыт подземными сооружениями — о многих мы знаем, а сколько еще скрыто от глаз! Мы проедем по главным площадям города: Лазарева, Ушакова, Суворова и Нахимова. Вы увидите целый подземный город на глубине 47 метров и познакомитесь с системой отсекающих дверей и коридоров. А еще узнаете, что можно вырастить в подземном огороде.

Город, которого нет

Дальше мы движемся в Балаклаву. Долгое время по документам этот город и вовсе не существовал — из-из сверхсекретной базы для подводного флота и хранилища ядерного оружия. Мы поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на укромную балаклавскую бухту. Потом снова спустимся под землю, где вы пройдете по подземному каналу и увидите настоящую подводную лодку. А по пути перекусим в старейшей чебуречной Балаклавы.

Винные подвалы

Следующий подземный комплекс, который мы посетим, — винные подвалы ультрасовременной винодельни «Золотая Балка». В дороге насладимся пейзажами зеленых крымских гор и ухоженных виноградников. Мы пройдем с экскурсией по комплексу (с дегустацией или без) и проследим за процессом создания чудесного напитка.
По вашему желанию, можно заменить путь в Балаклаву посещением другого подземного комплекса — 30 батареи, и поездкой на завод по производству вина INKERMAN. Для этого переправимся с машиной на пароме через бухту на северную сторону Севастополя.

Организационные детали

Машина входит в стоимость экскурсии. Температура в подземельях около 16 градусов, захватите с собой теплую одежду.

Дополнительные расходы на 1 человека:

  • Посещение музея «Подземный Севастополь» — 300-500 руб.
  • Посещение бывшей базы подводных лодок — 700 руб.
  • Экскурсия в винодельню «Золотая Балка» — 500 руб. (без дегустации) и 1000 руб. (с дегустацией)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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