Почувствуйте себя разведчиками времен Холодной войны. Спуститесь в секретный город под холмом на глубину 47 метров. Оцените плоды подземного сельского хозяйства. Проникните в таинственный канал с подводными лодками. А под конец позвольте себе немного расслабиться с бокалом вина — из винного погреба, конечно же.

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Что вас ожидает

Город под землей

В прошлом веке Севастополь находился в списке городов, подлежащих ядерному удару. Именно поэтому весь город изрыт подземными сооружениями — о многих мы знаем, а сколько еще скрыто от глаз! Мы проедем по главным площадям города: Лазарева, Ушакова, Суворова и Нахимова. Вы увидите целый подземный город на глубине 47 метров и познакомитесь с системой отсекающих дверей и коридоров. А еще узнаете, что можно вырастить в подземном огороде.

Город, которого нет

Дальше мы движемся в Балаклаву. Долгое время по документам этот город и вовсе не существовал — из-из сверхсекретной базы для подводного флота и хранилища ядерного оружия. Мы поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на укромную балаклавскую бухту. Потом снова спустимся под землю, где вы пройдете по подземному каналу и увидите настоящую подводную лодку. А по пути перекусим в старейшей чебуречной Балаклавы.

Винные подвалы

Следующий подземный комплекс, который мы посетим, — винные подвалы ультрасовременной винодельни «Золотая Балка». В дороге насладимся пейзажами зеленых крымских гор и ухоженных виноградников. Мы пройдем с экскурсией по комплексу (с дегустацией или без) и проследим за процессом создания чудесного напитка.

По вашему желанию, можно заменить путь в Балаклаву посещением другого подземного комплекса — 30 батареи, и поездкой на завод по производству вина INKERMAN. Для этого переправимся с машиной на пароме через бухту на северную сторону Севастополя.

Организационные детали

Машина входит в стоимость экскурсии. Температура в подземельях около 16 градусов, захватите с собой теплую одежду.

Дополнительные расходы на 1 человека: