40 отзывов оставили туристы

Побывали в прекраснейших местах, заряжающих своей красотой, достойных быть запечатленными на картинах. И при этом экскурсия оставила легкое чувство разочарования. Мы были с ребенком 5 лет и от спуска вниз (там не всякому взрослому спуститься будет просто) отказались. И по всей видимости, отказались попутно еще и от пещер и качель с видом на море, потому что ничего подобного мы так и не увидели. Вся экскурсия состояла из посещения 3 мест (как миниммум одно и из которых общеизвестно) с, бесспорно, шикарными открыточными видами. И все, так пролетели 3 с хвостиком часа, включая пробки на дорогах и ожидание в очереди сделать фото на скале. Мне кажется Екатерине стоит разделить данный тур на два разных - в виде легкой прогулке-фотосессии и для более подготовленных туристов экстрим версию со спуском вниз.