40 отзывов оставили туристы

На голубом фиате по живописному Севастополю Дружеская встреча в центре города — и в путь: созерцать, впечатляться и делать яркие снимки. По дороге до первой остановки я расскажу об истории 📖 города — живо, без сухих фактов — и приправлю рассказ парочкой легенд.
Не успеете оглянуться, как мы доберёмся до пляжа Баунти: сверху вас ждёт вид на бухту в форме полумесяца, обрамлённую дикой растительностью, с накатывающими беспокойными волнами. Вы узнаете, где в этом краю купаются местные и какие ещё пляжи стоит посетить.
Мы сделаем выразительные снимки и двинемся к скале Дракона. К месту невозможно подъехать вплотную, поэтому спустимся к скале самостоятельно и зайдём по дороге в пещеры. Марсианские виды внутри впечатлят вас и заставят снова достать камеру.
Делясь эмоциями от увиденного, поднимаемся к фиату и направляемся к гроту Дианы. Со смотровой площадки вы увидите исполинскую арку в скале, а я расскажу несколько легенд, связанных с этим загадочным и мощным по энергетике местом.
Следующая локация претендует на самое инстаграмное место прогулки — качели с видом на море 🌊. Пока вы будете наслаждаться духом свободы под невероятные морские пейзажи, я сделаю для вас идеальные снимки.
Организационные детали
Возможное время начала экскурсии 🧭 — 10:00, 14:00
У поездки на мыс Фиолент есть два варианта: более сложный со спуском и легкий по верху. Вы сможете выбрать наиболее комфортный для себя.
Пожалуйста, надевайте максимально удобную обувь (сандалии или кроссовки). Ваc ждут горные спуски и прогулки по пещерам.
Дополнительных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 Большая Морская, дом 3, кофейня Бродский
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
Ради этих видов точно стоило встать в шесть утра! Фиолент - ты прекрасен. Его затмила только наш гид))) Кать, ты такая молодчина!!! Не зря экскурсия называется именно "Секретные места". Вы удивитесь в насколько секретные места может увести вас эта горная козочка Катя. Обязательна спортивная обувь и удобные штаны (потом поймете зачем). Катя покажет вам, как показала нам, самые впечатляющие ракурсы для фото и любования природной красотой Фиолента. А о самом мысе Фиолент осталось множество красивейших фотографий, которые можно будет просматривать зимой и мечтать снова попасть в лето. Еще одна приобретенная на Трипстере экскурсия - еще одно знакомство с красивым местом и отличным человеком. Спасибо, Катя, спасибо, Трипстер!!!
Дарья
30 сен 2020
Очень понравилась прогулка с Екатериной по мысу Фиолент! Екатерина показала красивые места, рассказала интересные факты об этом метсе и в целом о Крыме! Екатерина смогла заинтересовать нас Крымом еще сильнее!
Илья
29 сен 2020
Побывали в прекраснейших местах, заряжающих своей красотой, достойных быть запечатленными на картинах. И при этом экскурсия оставила легкое чувство разочарования. Мы были с ребенком 5 лет и от спуска вниз (там не всякому взрослому спуститься будет просто) отказались. И по всей видимости, отказались попутно еще и от пещер и качель с видом на море, потому что ничего подобного мы так и не увидели. Вся экскурсия состояла из посещения 3 мест (как миниммум одно и из которых общеизвестно) с, бесспорно, шикарными открыточными видами. И все, так пролетели 3 с хвостиком часа, включая пробки на дорогах и ожидание в очереди сделать фото на скале. Мне кажется Екатерине стоит разделить данный тур на два разных - в виде легкой прогулке-фотосессии и для более подготовленных туристов экстрим версию со спуском вниз.
Екатерина
Ответ гида:Добрый день, Илья. Экскурсия именно так и поделена) Вы выбрали сложный вариант, бронируя экскурсию. Легкий вариант - фотопрогулка по мысу Фиолент. Там действительно нет лёгких путей и я об этом сразу предупреждаю. Время экскурсии тоже указано в описании. С этим маршрутом справлялись детки и меньше, все зависит от людей. Я, к сожалению, не могу повлиять на дорогу да всех описанных в данной экскурсии мест - до качель, дракона и тд можно спуститься только таким путём, другого просто нет.
Владимир
12 сен 2020
Это был потрясающий спуск, занявший ровно столько времени и сил, сколько позволяют насладиться потрясающим видом, маршрутом и морем! Спасибо за самые красивые фото и живые моменты, ради которых захотелось возвращаться в этот чудесный край снова и снова!!
Кристина
5 сен 2020
Потрясающие виды! Потрясающие фото! Немного жарковато. К этому надо быть готовым. Прогулялись по местам, до которых самостоятельно бы не дошли. Екатерина показала очень много интересных моментов. Гид очень увлеченный. Видно, что Екатерине это по душе. Тем самым она заряжает предвкушением к каждому следующему шагу. Екатерина показала очень красивые места. Спасибо большое за экскурсию.
Наталья
27 авг 2020
Все очень понравилось. Невероятно красивые виды мыса Фиолент, Екатерина - замечательный и очень внимательный гид и интересный собеседник. От экскурсии останутся приятные воспоминания и много красивых фото, которые Екатерина и помогла нам сделать. Спасибо большое за замечательно проведенное время!
Александр
12 авг 2020
Были на двух прогулках Екатерины - Какие тайны хранит Балаклава и Секретные места вулкана Фиолент. Все как обещано - и секреты и тайны были в избытке!)) Очень интересно и познавательно! Были с детьми - все довольны! Обязательно назначайте встречу Кате в ее кофейне «Бродский» в Севастополе - отдельное место, которое заслуживает внимания!))) Спасибо!
Наталья
10 авг 2020
Однозначно рекомендую эту экскурсию! Катюша экскурсовод от Бога! Такого позитивного человечка я давно не встречала! Она влюблена в этот край и делится этой любовью со всеми нами! Остается только наслаждаться рассказом и смотреть на красоты вокруг нас! Катя заинтересовала моих внучек, а это дорогого стоит, они были в восторге от экскурсии! Спасибо большое тебе Катюша! Будем в Крыму обязательно воспользуемся твоими услугами! А какая у нее прекрасная малютка Фиат 500! Экскурсия рассчитана на подготовленных людей, всегда обсуждайте с Катей маршрут и ваши возможности, она подберет удобный для вас маршрут.
Людмила
9 авг 2020
Все было отлично! Гид просто супер! Многое увидели и узнали. Спасибо за экскурсию)
Ольга
3 авг 2020
Мы с мужем совершили чудесную прогулку по красивейшим местам Фиолента. Екатерина - прекрасный рассказчик, человек, который всей душой белеет за Крым и хочет видеть его процветающим. Самостоятельно увидеть те красоты, что мы увидели, практически невозможно. Небольшой совет тем, кто собирается идти по маршруту. Если это жаркое время, то лучше выбрать время с 08:00. Потом будет очень жарко и неподготовленным людям будет трудно совершать подобную прогулку.
Елена
2 авг 2020
Екатерина чудесный человек, излучает счастье и добро, заряжает оптимизмом! Екатерина показала нам восхитительные виды, к которым мы сами бы никогда не добрались. Сделали кучу фото на память о лете, Крыме и таких красивых секретных местах.
Альбина
24 июл 2020
Экскурсия оказалась действительно увлекательной в плане впечатляющих видов и конечно рассказов Екатерины. Спасибо ей! Экскурсию рекомендуем к посещению!
Валентина
19 июл 2020
Экскурсия прошла идеально! По нашей просьбе Екатерина скомбинировала в одном туре осмотр Фиолента и посещение смотровых Балаклавы. Эти места потрясающей красоты, природный ландшафт никого не оставит равнодушным. Эффект был закреплён легким рассказом гида, который включал исторические справки, мифы, легенды, местные байки! Также у Екатерины для гостей всегда подготовлены сюрпризы, которые очаровывают. Эмоционально у нас была прогулка с другом и девушкой, влюблённой в Крым, а не просто с гидом! Спасибо большое!
Наталья
16 июл 2020
Спасибо большое Екатерине за замечательную экскурсию! Мы увидели потрясающе красивые места, до которых никогда бы сами не добрались.
Елена
16 июл 2020
Екатерина очень креативный и весёлый человек. Скалы и море стоят того чтобы ради них спускаться по сложному маршруту. Но идти вниз к скалам нужно физически подготовленным людям. Впечатлений масса.