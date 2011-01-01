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Секретные места вулкана Фиолент

5
22 отзыва
Катерина К.
Катерина К. – Гид из Севастополя
На голубом фиате по живописному Севастополю! Дружеская встреча в центре города — и в путь: созерцать, впечатляться и делать яркие снимки! По дороге я расскажу вам об истории 📖 города — живо, без сухих фактов — и приправлю рассказ парочкой легенд.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Секретные места вулкана Фиолент
Секретные места вулкана Фиолент

Что вы увидите

  • пляж Баунти
  • мыс Фиолент
  • скала Дракон
  • грот Дианы
Не успеете оглянуться, как мы доберёмся до пляжа Баунти: сверху вас ждёт вид на бухту в форме полумесяца, обрамлённую дикой растительностью, с накатывающими беспокойными волнами. Вы узнаете, где в этом краю купаются местные и какие ещё пляжи стоит посетить.
Мы сделаем выразительные снимки и двинемся к скале Дракона. К месту невозможно подъехать вплотную, поэтому спустимся к скале самостоятельно и зайдём по дороге в пещеры. Марсианские виды внутри впечатлят вас и заставят снова достать камеру.
Делясь эмоциями от увиденного, поднимаемся к фиату и направляемся к гроту Дианы. Со смотровой площадки вы увидите исполинскую арку в скале, а я расскажу несколько легенд, связанных с этим загадочным и мощным по энергетике местом.
Следующая локация претендует на самое инстаграмное место — качели с видом на море 🌊
Что входит
  • транспорт на все все время экскурсии
  • услуги гида.
Что не входит
  • дополнительных расходов не предвидится
  • кроме личных расходов (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 г. Севастополь, Площадь Ушакова
Секретные места вулкана Фиолент
Секретные места вулкана Фиолент
Секретные места вулкана Фиолент
Секретные места вулкана Фиолент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катерина К.
Катерина К.
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22 отзыва оставили туристы

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