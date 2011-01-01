Не успеете оглянуться, как мы доберёмся до пляжа Баунти: сверху вас ждёт вид на бухту в форме полумесяца, обрамлённую дикой растительностью, с накатывающими беспокойными волнами. Вы узнаете, где в этом краю купаются местные и какие ещё пляжи стоит посетить.

Мы сделаем выразительные снимки и двинемся к скале Дракона. К месту невозможно подъехать вплотную, поэтому спустимся к скале самостоятельно и зайдём по дороге в пещеры. Марсианские виды внутри впечатлят вас и заставят снова достать камеру.

Делясь эмоциями от увиденного, поднимаемся к фиату и направляемся к гроту Дианы. Со смотровой площадки вы увидите исполинскую арку в скале, а я расскажу несколько легенд, связанных с этим загадочным и мощным по энергетике местом.

Следующая локация претендует на самое инстаграмное место — качели с видом на море 🌊