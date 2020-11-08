12 отзывов оставили туристы

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Секреты и красота мыса Фиолент

Насыщенная экскурсия по загадочному и разнообразному побережью

5
12 отзывов
Анна
Анна – Гид из Севастополя
Тем, кого манят и пейзажи, и история 📖 Крыма, я с радостью открою мыс Фиолент.

От ворот грота Дианы до следов античного поселения, от золотого купола Георгиевского монастыря на скале до батарей, помнящих великие подвиги: вы исследуете весь Фиолент.

И каждый ваш шаг дополнят морские панорамы с открыток!
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 32002 880 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент

Что вас ожидает

Фиолент живописный
Этот мыс, как мощный великан, вонзился острогами в море 🌊. Конечно, в первую очередь это место пленит вас своей красотой. Вы увидите, как волны ударяются о причудливые склоны, полюбуетесь гротом Дианы с разных ракурсов, знаменитой горой-крокодилом и видами на побережье с мыса Виноградный. Рядом посмотрите на райскую бухту Александры — к ней сбегает крутая тропинка.

Фиолент духовный
Помимо пейзажей Фиолент — важная крымская святыня. Над бухтой, сегодня названной Яшмовым пляжем, вы посетите Свято-Георгиевский монастырь, узнаете о связанном с ним предании и проникнетесь атмосферой места, где перед глазами такое сильное море 🌊, где столько людей просили бога о помощи.

Фиолент винный
Земля мыса — древнейший район виноделия на полуострове 🏝️. Вы представите огромные плантации и вспомните греческий город 🏙️ Херсонес Таврический, найдете остатки частных усадеб, где тоже выращивали виноград. Спуститесь в балку Бермана, где я покажу вам целый древний винодельческий завод, руины оборонительной башни и подземные помещения. Именно эти места помогут перенестись в Крым эпохи Античности.

Фиолент героический
Еще до революции территорию от Фиолента до Казачьей бухты тщательно исследовали военные. Здесь создали цепь батарей и укреплений, а сегодня расположено много воинских частей. Все мысы Фиолента и купола храма Св. Георгия предстанут перед вами с высоты 200 метров у 20-ой береговой батареи, а я расскажу о ее роли. Кроме того, среди зеленых сосен остановки Автобат вы увидите памятник «Освободителям Крыма» и узнаете о великом подвиге защитников города-героя Севастополя.

Организационные детали

  • Пройти весь Фиолент пешком не получится, поэтому это авто-пешеходная экскурсия ⛳.
  • Обратите внимание: стоимость указана за экскурсию ⛳ на вашем автомобиле 🚘. Можно провести на нашем микроавтобусе 🚌 (до 8 человек; с микрофоном и кондиционером) с доплатой водителю (по договоренности от 3500 руб. ).
  • Надевайте удобную обувь, возьмите с собой бутылочку воды и головной убор. Также имейте в виду, что в программе посещение святыни.
Начало и место завершения
🚩 на 5 км Балаклавского шоссе около торгового центра Sea Mall
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте, друзья! Я живу в Севастополе. С 2006 года работаю гидом. У меня есть аккредитация Министерства курортов и туризма Республики Крым. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Севастополем, а также с нашим удивительным полуостровом. Экскурсии по Южному берегу Крыма, по Бахчисарайскому району, в Евпаторию, на восток Крыма провожу для индивидуальных и организованных групп в любое время года. Особое внимание уделяю истории христианства в Крыму, провожу паломнические экскурсии. Интересуюсь древней историей полуострова, сакральными местами. Если необходим транспорт, помогаю с заказом машины. Кроме того, я работаю в команде лучших гидов Севастополя. В случае непредвиденных обстоятельств мы подменяем друг друга. Ваше знакомство с Севастополем и Крымом будет информативным, ярким и запоминающимся!
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12 отзывов оставили туристы

8 ноя 2020
Во время спокойной прогулки в неспешном ритме посетили все знаковые места и узнали множество фактов как из истории, так и из современной жизни Фиолента. Анна - отличный гид и очень приятный в общении человек. Рекомендую!
22 сен 2020
Замечательно
13 сен 2020
Мы неоднократно отдыхали в Крыму, очень любим его, особенно его Южный берег. Но так уж сложилось, что никогда ранее не были на Фиоленте. Массовые экскурсии не любим, а, что называется “своим ходом”, туда не очень удобно добираться. Поэтому решили воспользоваться предложением сайта и не пожалели. Анна из тех людей, которые любят свой край, интересуются его историей и интересно рассказывают.
15 авг 2020
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, вернее, маленькое путешествие в прошлое и настоящее Фиолента. Интересная информация сочеталась с волшебными видами. Анна интеллигентный, хорошо владеющий информацией, любящий свой край гид. Общение с Анной было комфортным и больше похожим на встречу давно знакомых людей. Огромное спасибо, Анна, за раскрытые Вами секреты, историю и красоты Фиолента! Рекомендуем всем!
Юлия
12 авг 2020
Очень интересная экскурсия, такие виды мыса Фиолент, такая мощь природы захватывающая дух. У нас была индивидуальная экскурсия с трансфером, гид Анна очень интересно рассказала нам историю этого места, был подросток 15 лет и малыш 3 лет. Хоть местность и гористая не устали, все было не торопясь везде останавливались и фотографировались.
3 авг 2020
Экскурсия на мыс Фиолент была уже второй после Севастополя в компании Анны, поэтому мы уже заранее были уверены, что она окажется очень интересной. И не ошиблись. Все знают, что мыс Фиолент - это место, уникальное по своей природной красоте. И это действительно так. Виды, открывающиеся с берегов мыса, захватывают дух. Однако Анна показала еще несколько достопримечательностей, находящихся поблизости. Вам когда-нибудь доводилось слышать об усадьбе Гриневича? Нам - никогда. А между тем, это остатки древнегреческого винодельческого комплекса, расположенного в балке Бермана. Стоит только включить фантазию, слушая рассказ Анны, и вы уже в древнем поселении. Замечательный памятник истории, к сожалению, малоизвестный и не очень хорошо охраняемый. Также в ходе экскурсии мы посетили Свято-Георгиевский монастырь, где в 1820 году побывал Пушкин, взглянули сверху на Яшмовый пляж и скалу Святого Явления. Впечатления незабываемые, рассказы гида интереснейшие. Очень рекомендуем посетить Фиолент вместе с Анной!
25 июл 2020
Спасибо Анне за экскурсию по Фиоленту!Провели время познавательно, сделали много красивых фото. Видна любовь экскурсавода к своему краю и неподдельный интерес.
Татьяна
7 мар 2020
Анна ненавязчивый гид, информация легко подаётся, без сухих дат, было интересно и взрослым и детям (5 и 6 лет ), по нашему желанию была скорректирована программа и места посещения, что очень порадовало ) спасибо Вам огромное! Очень рады знакомству с Вами) обязательно ещё встретимся)
6 янв 2020
Прекрасный гид, ориентированный на вопросы и интересы клиента. Рекомендуем!
Наталия
6 окт 2019
В конце сентября мы побывали на экскурсии ««Секреты и красота мыса Фиолент». Гид Анна не только профессионал с большой буквы, но и замечательный, душевный человек. На все возникающие вопросы до экскурсии отвечала очень быстро и по-существу. Она учла наши пожелания, скорректировав маршрут таким образом, чтобы как можно меньше было пешеходных трасс, и была бы возможность подъехать к тем или иным объектам поближе, т. к. в нашей группе были пожилые люди. Анна очень эрудированный человек, глубоко знающий и любящий историю своего края. У нее замечательная подача материала, и мы не просто любовались необыкновенными красотами, но и смотрели на них сквозь призму времен, окутанных героическими, трагическими, мифологическими сказаниями и событиями. Во всех ее рассказах сквозила такая любовь и теплота к родному краю, что мы заряжались этой позитивной энергией, восторгаясь и влюбляясь в эти места. Я пишу свой отзыв от имени нашей небольшой группы из 4-х человек, и все мы, как один, даже по прошествии времени ощущаем, что наша экскурсия по Севастопольской земле, в район мыса Фиолент, остается самым ярким впечатлением из нашего путешествия по Крыму.
8 авг 2019
Замечательная экскурсия. Анна оч любит свой край. живет на фиоленте и знает много необычного о нем. Виды потрясающие. Рассказчик Анна изумительный и у нее прекрасная добрая, энергетика, что важно для такого формата экскурсий. Все супер. Рекомендовать всем можно. Спасибоооооо
Дарья
25 июл 2019
Здравствуйте! Очень хочется поделится своими впечатлениями! Были на экскурсии вчетвером- я и трое моих разновозрастных детей. Экскурсия очень богата и насыщенна! Невероятными пейзажами, рассказами об исторических событиях, а главное- своим духовным наполнением! Наш гид- Анна очень живо и с огромным воодушевлением рассказывала об истории мыса Фиолент. За несколько часов мы смогли узнать и почувствовать столько, сколько не узнаешь и за несколько лет)). Мы в буквальном смысле "прикоснулись" к истории этой земли- драматической, героической, духовной и просто человеческой истории... Спасибо огромное Анне- глубокому и доброму человеку! Она помогает людям полюбить Крым всей душой)). Безусловно, всем порекомендую эту экскурсию! С уважением, Дарья Волкова.

Анна проводит ещё 5 экскурсий

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