2 отзыва оставили туристы

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Старейшина на карте Крыма: Инкерман

Живописная поездка из Севастополя в город, полный красот и памятников древности

5
2 отзыва
Екатерина
Екатерина – Гид из Севастополя
Белокаменск, или Инкерман — уютный городок, известный одноимённым заводом марочных вин.

Но кроме него здесь десятки старинных построек, вековое озеро, штольня, камни из которой лежат в основании Венеции, Генуи и других городов, а также богатая и любопытнейшая история! Я раскрою вам тайны края и покажу древние и атмосферные места.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 59005 310 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман

Что вас ожидает

Пейзажи, реликвии и легенды крымского города

По пути в Инкерман у вас будет небольшая остановка у монумента Первому бастиону, который стоит в небольшом уютном сквере. Отсюда открывается невероятная панорама Севастополя: бухта длиною около 8 километров делит город 🏙️ на две стороны — Северную и Южную, непременно захватите фотоаппарат!

И дальше едем прямо в точку назначения. Чтобы вы получили объемное впечатление от знакомства с городом, я подготовила для вас насыщенный план. Итак, в Инкермане вы:

• Погуляете по штольням — это каменоломни с печальной и вместе с тем любопытной историей 📖. Вы узнаете о ней и о том, какие города мировой известности возводились из местных камней.
• Полюбуетесь синевой озера св. Климента и подивитесь легендам, которое оно собрало вокруг себя за долгое время.
• Осмотрите фрагменты средневекового замка-крепости — Девичьей башни.
• Заглянете в Свято-Климентовский мужской пещерный монастырь — один из древнейших на территории постсоветского пространства.
• Побываете в старинном селении на горе, знаменитом своими пещерами: здесь с 15 века сохранились укрепление, фрагменты оборонительной стены и башни.

Также, если захотите, мы заедем на Инкерманский завод марочных вин. Здесь вас познакомят с процессом производства напитка, а также предложат его продегустировать.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт, услуги гида, репортажная фотосъемка
  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Возможное время начала экскурсии 🧭 — 10:00, 14:00
Начало и место завершения
🚩 — Большая Морская, д. 3, кофейня Бродский
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман
Старейшина на карте Крыма: Инкерман

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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2 отзыва оставили туристы

Роман
29 мар 2020
Интересное посещение не самого туристического места. Много новой, увлекательной информации от Екатерины в доступной форме. Спасибо!
26 мар 2020
Я и двое моих внуков 11 и 13 лет сегодня можем с радостью сказать: Крым наш! Он стал нашим в предпоследний день посещения Севастополя. И эта радость узнавания нового переполняет меня, даже внуки наконец оторвались от смартфонов. Этот великолепный солнечный день подарила нам умница и красавица Екатерина. Часть своей любви к городу, к Крыму, окружающим людям мы с радостью получили на этой экскурсии. Мы быстро и комфортно ехали, взбирались в горы, посетили монастырь. Нас окружали стены Инкермана, открывались великолепные красоты. Мы слушали бесконечный рассказ, полный личной заинтересованности Екатерины к происходящему в её городе. Хочу пожелать успехов, радости, здоровья, исполнения задуманного. Большое спасибо!

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