Что вас ожидает

Я очень рекомендую начать путешествие с первыми лучами солнца: так отсутствие людей и мягкий утренний свет позволят сделать лучшие снимки.

Полуостров, который цветет полгода

В зависимости от месяца вы попадете на разные цветущие поля. В марте увидите нежные облака миндальных деревьев, в апреле черешню и персиковые сады. Май — пора горящих полей маков, а в июне благоухает шалфей. Перенестись во французский Прованс можно среди лаванды в июле, а август радует бескрайним разноцветьем.

Исследовать пещерный монастырь

Отправимся в действующий монастырь Челтер-Мармара, который поражает системой переходов между ярусами, деревянных лестниц и балкончиков. Вы пройдете по пещерам, заглянете в одну из четырех церквей. Узнаете, как здесь появился монастырь и какие испытания выпали на его долю, а также познакомитесь с монахами.

Исторические заметки по пути

Пока будем ехать, я открою вам историю полуострова времен княжества Феодоро. Расскажу, как Крымское ханство повышало свое влияние, почему вокруг Севастополя появились села Танковое, Фронтовое, Штурмовое и как первооткрыватель Антарктиды провел в город воду. В финале путешествия остановимся у Черной речки, найдем акведук и поговорим о его появлении и назначении.

Организационные детали