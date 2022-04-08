Цветущий Крым и Челтер-Мармара

Идеальное путешествие, чтобы восхититься красками природы и прикоснуться к древней истории

Индивидуальная
Чарующее многоцветье, легкое погружение в прошлое и фотографии мечты — это слагаемые нашего мини-путешествия из Севастополя! В зависимости от времени года персиковые сады будут сменять огненные маки, поля шалфея и благоухающая лаванда.

Наслаждаясь цветами, попьем кофе или чай из крымских трав.

Затем вы исследуете пещеры монастыря Челтер-Мармара и полюбуетесь видами с высоты.
Цветущий Крым и Челтер-Мармара
Цветущий Крым и Челтер-Мармара
Цветущий Крым и Челтер-Мармара
Цветущий Крым и Челтер-Мармара
Цветущий Крым и Челтер-Мармара
Цветущий Крым и Челтер-Мармара
Цветущий Крым и Челтер-Мармара
Цветущий Крым и Челтер-Мармара
Цветущий Крым и Челтер-Мармара
Цветущий Крым и Челтер-Мармара
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Я очень рекомендую начать путешествие с первыми лучами солнца: так отсутствие людей и мягкий утренний свет позволят сделать лучшие снимки.

Полуостров, который цветет полгода

В зависимости от месяца вы попадете на разные цветущие поля. В марте увидите нежные облака миндальных деревьев, в апреле черешню и персиковые сады. Май — пора горящих полей маков, а в июне благоухает шалфей. Перенестись во французский Прованс можно среди лаванды в июле, а август радует бескрайним разноцветьем.

Исследовать пещерный монастырь

Отправимся в действующий монастырь Челтер-Мармара, который поражает системой переходов между ярусами, деревянных лестниц и балкончиков. Вы пройдете по пещерам, заглянете в одну из четырех церквей. Узнаете, как здесь появился монастырь и какие испытания выпали на его долю, а также познакомитесь с монахами.

Исторические заметки по пути

Пока будем ехать, я открою вам историю полуострова времен княжества Феодоро. Расскажу, как Крымское ханство повышало свое влияние, почему вокруг Севастополя появились села Танковое, Фронтовое, Штурмовое и как первооткрыватель Антарктиды провел в город воду. В финале путешествия остановимся у Черной речки, найдем акведук и поговорим о его появлении и назначении.

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная. Транспортные расходы, вода, чай и кофе включены в стоимость.
  • Подъем к монастырю достаточно крутой, но недолгий — рассчитывайте свои силы
  • Обязательны удобная обувь и головные уборы летом
    Если ваше путешествие попадает на осень или зиму, мы заменим цветочные поля на поездку к Мангупскому озеру и горе Крокодил. Озеро в окружении леса переносит в сказку, а с горы открывается дивная панорама долины, для любителей также есть видовые качели.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Парковка мемориального комплекса Сапун-гора
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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