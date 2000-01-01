Наталья проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Камера! Мотор! Смоленск!

Увлекательное погружение в мир провинциального кинематографа

Наталья
Наталья – Гид из Смоленска
С радостью приглашаю вас взглянуть на наш город 🏙️ с необычного ракурса.

На пару часов мы забудем о списке классических достопримечательностей 🏛️ и погуляем по кино-следам Смоленска.

Я расскажу о первых кинотеатрах и первых зрителях, о секретах съемок и выдающихся людях.

Гулять 👣 будем по центру города и, если захотите, в конце посетим уютный киноклуб.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Камера! Мотор! Смоленск!
Камера! Мотор! Смоленск!

Что вас ожидает

Мир кино 🎥 в Смоленске
История 📖 кинематографа в нашем городе началась в бывшем доме Благородного собрания — вы увидите его и узнаете, как это было. Также маршрут охватит современный Дом культуры профсоюзов, кинотеатр «Октябрь», где на потолке фойе сохранились фрески художника Владимира Ружо, и центральную улицу Ленина, где снимались фильмы «Сыщик» и «Отцы и деды». Попутно будет много любопытного:

  • Вы узнаете стоимость билета и репертуар кинотеатров начала 20 века;
  • Попробуете угадать содержание фильмов по трейлерам того времени;
  • Выберете самый комфортабельный кинотеатр в довоенном Смоленске;
  • Удивитесь количеству смолян, оставивших яркий след в кино;
  • Вспомните профессии, столь необходимые в киноиндустрии, но ушедшие в прошлое;
  • Приоткроете завесу съемок нескольких фильмов в Смоленске и окрестностях, а потом по желанию посмотрите отрывки из них в маленьком уютном киноклубе.

Организационные детали

  • На экскурсии 🧭 я использую радиогид: каждый участник слушает рассказ через гарнитуру — это позволяет находиться на безопасном расстоянии друг от друга
  • Посещение киноклуба оговаривается заранее и оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 на улице Ленина
Камера! Мотор! Смоленск!
Камера! Мотор! Смоленск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Как известно, любовь это химия. Сложно объяснить, почему именно этот человек тебе нужен. Также и с любимым городом. В Смоленске я родилась, живу и люблю его. Историк по профессии и веселый оптимист по жизни. Прогулки-эмоции по древним холмам и старинным паркам взбодрят и вдохновят. Вы влюбитесь в Смоленск со всеми его достоинствами, недостатками и «тараканами».
Напишите мне

Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Тысячелетняя история Смоленска
2 650
3 часа
Тысячелетняя история Смоленска
132 отзыва
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
Мистический Смоленск
2 450
2 часа
Мистический Смоленск
29 отзывов
Таинственные страницы истории города
Путешествия по Смоленской области. Экскурсия-конструктор
2 160
5 часов
Путешествия по Смоленской области. Экскурсия-конструктор
6 отзывов
Открыть прекрасное наследие российской истории и проникнуться духом великой страны
Секретные дворики Смоленска
2 500
1.5 часа
Секретные дворики Смоленска
1 отзыв
Заглянуть в городские закутки и раскрыть их немые тайны

Еще несколько необычных экскурсий в Смоленске

Смоленск вчера, сегодня, завтра
2 500
3 часа
Смоленск вчера, сегодня, завтра
79 отзывов
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Самобытный Смоленск
2 000
3 часа
Самобытный Смоленск
74 отзыва
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»
4 000
5 часов
38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»
19 отзывов
Главные исторические события и герои тысячелетнего Смоленска на экскурсии вдоль крепостной стены
О Смоленске с любовью!
2 000
3 часа
О Смоленске с любовью!
14 отзывов
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Смоленск сквозь века
2 000
2 часа
Смоленск сквозь века
13 отзывов
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Смоленск: вдоль и поперек
2 000
3 часа
Смоленск: вдоль и поперек
13 отзывов