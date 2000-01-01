Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Как известно, любовь это химия. Сложно объяснить, почему именно этот человек тебе нужен. Также и с любимым городом. В Смоленске я родилась, живу и люблю его. Историк по профессии и веселый оптимист по жизни. Прогулки-эмоции по древним холмам и старинным паркам взбодрят и вдохновят. Вы влюбитесь в Смоленск со всеми его достоинствами, недостатками и «тараканами».