Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Мир кино 🎥 в Смоленске История 📖 кинематографа в нашем городе началась в бывшем доме Благородного собрания — вы увидите его и узнаете, как это было. Также маршрут охватит современный Дом культуры профсоюзов, кинотеатр «Октябрь», где на потолке фойе сохранились фрески художника Владимира Ружо, и центральную улицу Ленина, где снимались фильмы «Сыщик» и «Отцы и деды». Попутно будет много любопытного:
Вы узнаете стоимость билета и репертуар кинотеатров начала 20 века;
Попробуете угадать содержание фильмов по трейлерам того времени;
Выберете самый комфортабельный кинотеатр в довоенном Смоленске;
Удивитесь количеству смолян, оставивших яркий след в кино;
Вспомните профессии, столь необходимые в киноиндустрии, но ушедшие в прошлое;
Приоткроете завесу съемок нескольких фильмов в Смоленске и окрестностях, а потом по желанию посмотрите отрывки из них в маленьком уютном киноклубе.
Организационные детали
На экскурсии 🧭 я использую радиогид: каждый участник слушает рассказ через гарнитуру — это позволяет находиться на безопасном расстоянии друг от друга
Посещение киноклуба оговаривается заранее и оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 на улице Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Как известно, любовь это химия. Сложно объяснить, почему именно этот человек тебе нужен. Также и с любимым городом. В Смоленске я родилась, живу и люблю его. Историк по профессии и веселый оптимист по жизни. Прогулки-эмоции по древним холмам и старинным паркам взбодрят и вдохновят. Вы влюбитесь в Смоленск со всеми его достоинствами, недостатками и «тараканами».