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Секреты «Теремка» или Наследие княгини Тенишевой

5
4 отзыва
Mihail E.
Mihail E. – Гид из Смоленска
Долгое время художники считались ремесленниками.

Как правило, подпись на картине не ставилась.

Но постепенно искусство преобразовалось в нечто особенное и ценное.

Возможно, это способствовали и меценаты.

Одной из таких особ была княгиня Тенишева.

В своей усадьбе она воплотила идею о русском возрождении!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Секреты «Теремка» или Наследие княгини Тенишевой
Секреты «Теремка» или Наследие княгини Тенишевой

Что вы увидите

  • Талашкино и Флёново
  • Смоленск
Путешествие к истокам возрождения русского искусства в историко-архитектурный комплекс «Теремок» в усадьбе княгини-меценатки Марии Клавдиевны Тенишевой в Талашкине.
В ходе этой прогулки я предлагаю вам погрузиться в удивительный мир творчества и искусства, созданный на Смоленщине на рубеже XIX – XX веков по инициативе княгини, меценатки и собирательницы искусства Марии Клавдиевны Тенишевой. Благодаря ее идеалистическим устремлениям в небольшом селе Талашкино на хуторе Флёново она воплотила свою мечту о русском возрождении. Здесь она занималась образовательной деятельностью, а также организовывала уникальные производства, изделия которых до сих пор продаются на аукционах по всему миру.
Княгиня Тенишева была удивительным человеком, который всегда шел против судьбы. Ее жизнь и дела вдохновляют каждого, кто прикасается к ним.
«Удивительно, сколько раз в жизни человеку приходится начинать сначала… Судьба, вырывая его с намеченной дороги, толкает его по другому пути, а люди строго осуждают за это человека, упрекая в непоследовательности. В особенности в таких случаях достается женщинам… Судить легче, чем действовать. Они осуждают, не считаясь с тем, что нами руководит высшая воля… Мария Тенишева «Впечатления моей жизни»
Экскурсия предполагает посещение не только непосредственно усадьбы княгини Тенишевой под Смоленском, но и Художественной галереи в Смоленске, собрание которой во многом собрано силами Марии Клавдиевны.

Что вы узнаете:

  • Почему в Талашкино приезжали знаменитые деятели русской культуры. Здесь работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывали Федор Шаляпин, Николай Рерих
  • Каким образом на рубеже XIX-XX веков в маленькой смоленской деревне удалось создать уникальную школу и центр возрождения искусств
  • Зачем «отец» русской матрёшки знаменитый художник Сергей Малютин построил в Талашкине сказочный домик «Теремок» - шедевр малого русского зодчества
  • Убедитесь в уникальности изделий талашкинских мастерских, которые принесли ему славу не только в России, но и далеко за ее пределами
  • Как до наших дней дошла уникальная церковь ⛪ Сошествия святого Духа» с мозаикой по эскизам Николая Рериха «Спас Нерукотворный»
  • Поймете, как и из каких предметов формировалась коллекция предметов искусства, собранная княгиней Тенишевой
  • Своими глазами увидите часть обширной коллекции княгини, которая, несмотря на многочисленные разграбления, дошла до наших дней: иконы XV – XIX веков, произведения В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, В. А. Серова, И. Е. Репина, К. А. Коровина, А. Н. Бенуа, Л. С. Поповой и других мастеров русского искусства.
Что входит
  • В стоимость экскурсии входят экскурсионное обслуживание по маршруту, в музеях, входные билеты в музеи. Эту экскурсию необходимо бронировать заранее, потому что музеи формируют свои планы по загрузке на несколько недель, а в случае праздничных дней и месяцев вперед.
Что не входит
  • Трансфер – за дополнительную плату.
Начало
🚩 Улица Большая Советская 30/11 или от гостиницы
Место завершения
🏁 Ул. Коммунистическая, 4 (Художественная галерея)
Секреты «Теремка» или Наследие княгини Тенишевой
Секреты «Теремка» или Наследие княгини Тенишевой
Секреты «Теремка» или Наследие княгини Тенишевой
Секреты «Теремка» или Наследие княгини Тенишевой
Секреты «Теремка» или Наследие княгини Тенишевой

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Mihail E.
Mihail E.
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4 отзыва оставили туристы

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