Путешествие к истокам возрождения русского искусства в историко-архитектурный комплекс «Теремок» в усадьбе княгини-меценатки Марии Клавдиевны Тенишевой в Талашкине.

В ходе этой прогулки я предлагаю вам погрузиться в удивительный мир творчества и искусства, созданный на Смоленщине на рубеже XIX – XX веков по инициативе княгини, меценатки и собирательницы искусства Марии Клавдиевны Тенишевой. Благодаря ее идеалистическим устремлениям в небольшом селе Талашкино на хуторе Флёново она воплотила свою мечту о русском возрождении. Здесь она занималась образовательной деятельностью, а также организовывала уникальные производства, изделия которых до сих пор продаются на аукционах по всему миру.

Княгиня Тенишева была удивительным человеком, который всегда шел против судьбы. Ее жизнь и дела вдохновляют каждого, кто прикасается к ним.

«Удивительно, сколько раз в жизни человеку приходится начинать сначала… Судьба, вырывая его с намеченной дороги, толкает его по другому пути, а люди строго осуждают за это человека, упрекая в непоследовательности. В особенности в таких случаях достается женщинам… Судить легче, чем действовать. Они осуждают, не считаясь с тем, что нами руководит высшая воля… Мария Тенишева «Впечатления моей жизни»

Экскурсия предполагает посещение не только непосредственно усадьбы княгини Тенишевой под Смоленском, но и Художественной галереи в Смоленске, собрание которой во многом собрано силами Марии Клавдиевны.

Что вы узнаете: