Путешествие к истокам возрождения русского искусства в историко-архитектурный комплекс «Теремок» в усадьбе княгини-меценатки Марии Клавдиевны Тенишевой в Талашкине.
В ходе этой прогулки я предлагаю вам погрузиться в удивительный мир творчества и искусства, созданный на Смоленщине на рубеже XIX – XX веков по инициативе княгини, меценатки и собирательницы искусства Марии Клавдиевны Тенишевой. Благодаря ее идеалистическим устремлениям в небольшом селе Талашкино на хуторе Флёново она воплотила свою мечту о русском возрождении. Здесь она занималась образовательной деятельностью, а также организовывала уникальные производства, изделия которых до сих пор продаются на аукционах по всему миру.
Княгиня Тенишева была удивительным человеком, который всегда шел против судьбы. Ее жизнь и дела вдохновляют каждого, кто прикасается к ним.
«Удивительно, сколько раз в жизни человеку приходится начинать сначала… Судьба, вырывая его с намеченной дороги, толкает его по другому пути, а люди строго осуждают за это человека, упрекая в непоследовательности. В особенности в таких случаях достается женщинам… Судить легче, чем действовать. Они осуждают, не считаясь с тем, что нами руководит высшая воля… Мария Тенишева «Впечатления моей жизни»
Экскурсия предполагает посещение не только непосредственно усадьбы княгини Тенишевой под Смоленском, но и Художественной галереи в Смоленске, собрание которой во многом собрано силами Марии Клавдиевны.
Что вы узнаете:
- Почему в Талашкино приезжали знаменитые деятели русской культуры. Здесь работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывали Федор Шаляпин, Николай Рерих
- Каким образом на рубеже XIX-XX веков в маленькой смоленской деревне удалось создать уникальную школу и центр возрождения искусств
- Зачем «отец» русской матрёшки знаменитый художник Сергей Малютин построил в Талашкине сказочный домик «Теремок» - шедевр малого русского зодчества
- Убедитесь в уникальности изделий талашкинских мастерских, которые принесли ему славу не только в России, но и далеко за ее пределами
- Как до наших дней дошла уникальная церковь ⛪ Сошествия святого Духа» с мозаикой по эскизам Николая Рериха «Спас Нерукотворный»
- Поймете, как и из каких предметов формировалась коллекция предметов искусства, собранная княгиней Тенишевой
- Своими глазами увидите часть обширной коллекции княгини, которая, несмотря на многочисленные разграбления, дошла до наших дней: иконы XV – XIX веков, произведения В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, В. А. Серова, И. Е. Репина, К. А. Коровина, А. Н. Бенуа, Л. С. Поповой и других мастеров русского искусства.