Из Сортавалы - к водопадам, гранатам и дружелюбным хаски

Узнать о карельских гранатах, услышать местные легенды и сделать снимки с водопадами и собаками

5
1 отзыв
Групповая
Вас ждет программа-антистресс, сочетающая целительную карельскую природу и дружелюбие хаски.

Вы увидите каскадные водопады Койриноя и водопад Юканкоски — самый высокий в Северном Приладожье, по красоте не уступающий Кивачу.

Посетите рудник и попробуете добыть карельские гранаты, а после обеда с шикарным видом на Ладожское озеро встретитесь с хаски!
Из Сортавалы - к водопадам, гранатам и дружелюбным хаски
Из Сортавалы - к водопадам, гранатам и дружелюбным хаски
Из Сортавалы - к водопадам, гранатам и дружелюбным хаски
Из Сортавалы - к водопадам, гранатам и дружелюбным хаски
Из Сортавалы - к водопадам, гранатам и дружелюбным хаски
Из Сортавалы - к водопадам, гранатам и дружелюбным хаски
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Автобус заберет вас у вашей гостиницы, а после экскурсии привезет обратно. В дороге наш гид расскажет об истории и культуре региона, поделится местными легендами, а еще раскроет, за что ценится карельский гранат и почему шведы принимали его за рубин.
В программе вас ждут:

  • Кительское месторождение граната, где уже 500 лет добывают необычные гранаты-альмандины. Мы выдадим вам оборудование: попробуйте добыть себе гранат — возможно, именно вам повезет стать обладателем этого прекрасного камня.
  • Водопады на реке Койринйоки и водопад Юканкоски (Белые мосты) — прекрасны в любое время года! Вы совершите прогулку рядом с ними и сделаете множество отличных снимков.
  • Питомник хаски: здесь вы пообщаетесь с собаками, которые всегда веселы и рады посетителям, узнаете об особенностях породы, о гонках на собачьих упряжках, а еще заглянете в настоящую саамскую юрту.

Программа экскурсии

10:00 — Сбор группы
10:30 — Отправление на экскурсию
11:30 — Посещение месторождения полудрагоценного камня граната
12:00 — Экскурсия к древним водопадам Карелии
15:00 — Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро
16:30 — Посещение питомника хаски
18:15 — Возвращение в Сортавалу

Организационные детали

  • Обратите внимание: для бронирования билетов вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию, 500 руб. /чел.)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Сортавале
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
22 фев 2022
Это было шикарно!!! Влюбились в Карелию! Спасибо организаторам и особенно нашему гиду- Игорю!

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