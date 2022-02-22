Автобус заберет вас у вашей гостиницы, а после экскурсии привезет обратно. В дороге наш гид расскажет об истории и культуре региона, поделится местными легендами, а еще раскроет, за что ценится карельский гранат и почему шведы принимали его за рубин.
В программе вас ждут:
10:00 — Сбор группы
10:30 — Отправление на экскурсию
11:30 — Посещение месторождения полудрагоценного камня граната
12:00 — Экскурсия к древним водопадам Карелии
15:00 — Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро
16:30 — Посещение питомника хаски
18:15 — Возвращение в Сортавалу
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.