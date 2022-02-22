Что вас ожидает

Автобус заберет вас у вашей гостиницы, а после экскурсии привезет обратно. В дороге наш гид расскажет об истории и культуре региона, поделится местными легендами, а еще раскроет, за что ценится карельский гранат и почему шведы принимали его за рубин.

В программе вас ждут:

Кительское месторождение граната , где уже 500 лет добывают необычные гранаты-альмандины. Мы выдадим вам оборудование: попробуйте добыть себе гранат — возможно, именно вам повезет стать обладателем этого прекрасного камня.

, где уже 500 лет добывают необычные гранаты-альмандины. Мы выдадим вам оборудование: попробуйте добыть себе гранат — возможно, именно вам повезет стать обладателем этого прекрасного камня. Водопады на реке Койринйоки и водопад Юканкоски (Белые мосты) — прекрасны в любое время года! Вы совершите прогулку рядом с ними и сделаете множество отличных снимков.

(Белые мосты) — прекрасны в любое время года! Вы совершите прогулку рядом с ними и сделаете множество отличных снимков. Питомник хаски: здесь вы пообщаетесь с собаками, которые всегда веселы и рады посетителям, узнаете об особенностях породы, о гонках на собачьих упряжках, а еще заглянете в настоящую саамскую юрту.

Программа экскурсии

10:00 — Сбор группы

10:30 — Отправление на экскурсию

11:30 — Посещение месторождения полудрагоценного камня граната

12:00 — Экскурсия к древним водопадам Карелии

15:00 — Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро

16:30 — Посещение питомника хаски

18:15 — Возвращение в Сортавалу

Организационные детали

Обратите внимание: для бронирования билетов вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты

Дополнительно оплачивается обед (по желанию, 500 руб. /чел.)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.