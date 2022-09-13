09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки — каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых — военная драма «А зори здесь тихие…».
По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами прямо над водопадами. По дороге вы встретите необычные деревянные скульптуры сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тётушки Совы.
14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.
Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Вы услышите подробную историю Мраморного каньона и узнаете, какие ещё интересные места можно посетить в свободное время, которое ждёт вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:
17:30 Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.
На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
18:30 Размещение в отеле.
В оставшееся время вы можете самостоятельно познакомиться с городом: поужинать в одном из местных кафе, прогуляться по берегу Ладоги.
08:00 Завтрак в отеле.
08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.
09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».
Недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами, — это и есть Ладожские шхеры. По дороге Вы увидите залив Кирьявалахти, похожий на норвежский фьорд.
10:30 Авторская экскурсия «Подъём на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».
Гора Хийденвуори интересна великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам. Подъём осуществляется под руководством местного гида-проводника, который расскажет интересные факты и мифы об этих местах.
Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори требует наличия удобной обуви.
Подъём возможен только в тёплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы — 120 метров.
12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку «Ладожские шхеры».
14:00 Возвращение в Сортавалу. Обед.
После насыщенной и интересной первой половины дня мы предложим вам недорогой и вкусный обед в хорошем ресторане Сортавалы.
Обед не включен в стоимость, приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен — 400-500 рублей.
15:00 Обзорная экскурсия по Сортавале. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».
Наш гид проведёт обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Вы посетите городской парк Ваккосалми, увидите знаменитое «Певчее поле» — площадку для проведения концертов, известную своей великолепной «акустической системой», созданной природой. Там же оборудована смотровая площадка с панорамным видом на окрестности и акваторию Ладожского озера.
Посещение Минерального центра карельского шунгита.
Познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате. Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:00 Окончание экскурсионной программы. Свободное время в городе.
После насыщенной прогулки у вас будет достаточно свободного времени в городе, чтобы осмотреться, отдохнуть, купить сувениров и попробовать карельскую кухню.
Проведение программы зависит от погодных условий, поэтому эта услуга не включена в стоимость и оплачивается дополнительно. В случае невозможности отправления на Валаам мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий или свободное время (на ваш выбор).
Экскурсия на о. Валаам приобретается по желанию в момент покупки тура за доп. плату.
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление «Метеора» на остров Валаам.
Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид в автобусе. По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о. Валаам.
10:00 Экскурсия по острову Валаам.
На гору Фавор кцентральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты. Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от неё кСвятым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу. У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.
Недалеко находится восстановленная церковь Валаамской иконы Божией Матери. Дополняют благостный облик обители келейные и хозяйственные постройки.
Продолжительность экскурсии: 2,5 часа.
12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.
Отведайте пищи настоящих монахов. Обед включён в стоимость экскурсии. В свободное время можно посетить церковную и сувенирные лавки при монастыре.
13:30 Продолжение экскурсии. Вторая часть (2 часа).
Далее нам предстоит переехать в Никоновскую бухту. Земли здесь зовутся «Новым Иерусалимом». Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скитусдеревянной резной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Елеонская гора станет заключительным штрихом в экскурсии — это возвышенность над Ладогой, откуда открывается вид на озеро, будто созданный для кисти художника.
16:00 Возвращение в Сортавалу. Свободное время.
Рекомендуем прогуляться по набережной вдоль Ладожского озера, посетить одно из кафе под открытым небом или центральный сквер с Деревом Желаний, на которое молодожёны вешают замки-символы долгой семейной жизни.
Окончание экскурсионной программы.
08:00 Завтрак в отеле.
Свободный день или экскурсии.
Экскурсии к лесным водопадам и Ладожским шхерам не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно.
ПРОГРАММА 1. ПУТЕШЕСТВИЕ К ЛЕСНЫМ ВОДОПАДАМ.
Индивидуальный трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам для тех путешественников, которые приобрели экспедицию к лесным водопадам Карелии. Свободная первая половина дня у остальной группы.
09:00 Экскурсия к древним водопадам Карелии.
Трансфер и путешествие вдоль северного побережья Ладожского озера.
На подъезде к городу Питкяранта вы пересаживаетесь на специализированный транспорт высокой проходимости, который сможет проехать сквозь лесную чащу.
В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии:
Поездка к Молочному водопаду может быть отменена по погодным условиям.
Важно: в рамках экскурсии часть пути необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
13:00 Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.
В районе лесных водопадов находится старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.
14:30 Обед в Сортавале.
ПРОГРАММА 2: ПРОГУЛКА ПО ЛАДОЖСКИМ ШХЕРАМ НА КАТЕРЕ.
15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические природные красоты Ладоги:
17:00 Фирменный магазин форелевого хозяйства.
По пути обратно автобус сделает остановку в фирменном магазине местного форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней.
18:30 Сбор группы. Отправление в Петрозаводск.
22:30 Прибытие в Петрозаводск. Размещение в отеле.
Вы сможете выбрать один из вариантов экскурсий, который подойдёт именно вам.
1 вариант (основная программа): Петрозаводск — Заповедник и водопад Кивач — бальнеологические источники «Марциальные воды» — Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску и Онежской набережной.
2 вариант: экскурсия на о. Кижи.
ВАРИАНТ 1. ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА.
09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска. Путь будет лежать по красивейшей дороге мимо речек и местных поселений, по лесам и холмам.
11:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелиив музее природы.
14:00 Посещение бальнеологических источников «Марциальные воды».
В рамках экскурсии гид расскажет о горнодобывающем деле Карелии, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.
Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.
16:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вам покажут главные достопримечательности, включая визитную карточку города — набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом.
17:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Место прибытия: пл. Гагарина, 1. Ориентир: отель «Piter Inn».
ПРОГРАММА 2. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ (оплачивается дополнительно при покупке тура).
10:15 Отправление на метеоре на остров Кижи.
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для посадки на метеор вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
После экскурсии вас ждет свободное время. Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на метеоре в Петрозаводск.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Окончание экскурсионной программы.
После возвращения с острова Кижи у вас будет свободное время для прогулки по городу. Для ужина рекомендуем один из самых романтичных ресторанов — «Фрегат». Советуем обратить внимание на блюда настоящей карельской кухни.
Тур предполагает размещение в гостинице в регионе города Сортавала (3 ночи) и Петрозаводска в центре города (1 ночь).
|Варианты размещения
|Двухместное
|Одноместное
|Трёхместное (доп. место)
Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс
|18 950
|27 250
|17 750
Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога
|22 950
|33 200
|21 750
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия, Космос
Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|26 750
|40 380
|25 550
Премиум отели ПТЗ (номера повышенной комфортности - джуниоры, сьюты, полулюксы): Фрегат, Питер Инн, Спа отель Карелия, Космос
Премиум + СРТ: Рантала
|31 450
|49 450
|30 250
Также тур предусматривает следующие скидки и льготы:
|Категория лиц
|Скидка, руб.
|Дети до 7 лет
|1 150
|Школьники
|850
|Студенты
|450
|Пенсионеры
|650
|Ветераны ВОВ, инвалиды I гр.
|1 150
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.
В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.
В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Документы:
Вещи в дорогу для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1150
|Школьники
|850
|Студенты
|450
|Пенсионеры
|650
|Ветераны ВОВ, инвалиды I гр.
|1150
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура:
1 вариант. Для тех кто прибывает в Петрозаводск:
07:50 Прибытие поездом №018 "Карелия" (самый удобный вариант)
По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в ресторане при отеле “Piter Inn”, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.
2 вариант. Для тех кто находится в Петрозаводске.
09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
Место посадки:пл. Гагарина 1.
Ориентир: отель “Piter Inn”.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Окончание экскурсионной программы.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!