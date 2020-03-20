Заразилось 1125 +41

Умерло 21 +1

Выздоровело 325 +24

Болеют сейчас 779 +16

Летальность 1.87% около 19 чел. на 1000 заболевших

В Ставропольском крае, включая Ставрополь, находится 0.48%, 1125 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 21 умер, 325 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 779 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ставрополе и Ставропольском крае График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ставропольском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.1 раза в Ставропольском крае летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 19 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Ставропольском крае

Карта распространения коронавируса в Ставропольском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ставропольском крае от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ставропольского края по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1125 +41+4% 21 +1+5% 325 +24+8% ▲ 779+16 11 мая 2020 1084 +34+3% 20 301 +12+4% ▲ 763+22 10 мая 2020 1050 +38+4% 20 289 +10+4% ▲ 741+28 9 мая 2020 1012 +69+7% 20 279 +30+12% ▲ 713+39 8 мая 2020 943 +56+6% 20 249 +25+11% ▲ 674+31 7 мая 2020 887 +23+3% 20 224 +24+12% ▼ 643-1 6 мая 2020 864 +40+5% 20 +2+11% 200 +12+6% ▲ 644+26 5 мая 2020 824 +36+5% 18 +1+6% 188 +24+15% ▲ 618+11 4 мая 2020 788 +57+8% 17 +2+13% 164 +29+21% ▲ 607+26 3 мая 2020 731 +55+8% 15 +1+7% 135 +19+16% ▲ 581+35 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ставропольском крае по дням