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Последние новости коронавируса в Ставропольском крае на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1125+41
  • Умерло 21+1
  • Выздоровело 325+24
  • Болеют сейчас 779+16
  • Летальность 1.87%около 19 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Ставропольском крае, включая Ставрополь, находится 0.48%, 1125 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 21 умер, 325 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 779 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ставрополе и Ставропольском крае

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ставропольском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.1 разав Ставропольском крае летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
19 человекв среднем умирает в Ставропольском крае на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Ставропольском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ставропольском крае от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ставропольского края по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201125+41+4%21+1+5%325+24+8%779+16
11 мая 20201084+34+3%20301+12+4%763+22
10 мая 20201050+38+4%20289+10+4%741+28
9 мая 20201012+69+7%20279+30+12%713+39
8 мая 2020943+56+6%20249+25+11%674+31
7 мая 2020887+23+3%20224+24+12%643-1
6 мая 2020864+40+5%20+2+11%200+12+6%644+26
5 мая 2020824+36+5%18+1+6%188+24+15%618+11
4 мая 2020788+57+8%17+2+13%164+29+21%607+26
3 мая 2020731+55+8%15+1+7%135+19+16%581+35
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ставропольском крае по дням

Ставропольский край и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ставропольском крае

Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии
Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии
РБК
06.05.2020 18:43
Проверки будут проведены в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, а также в нескольких областях Центральной России
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
01.05.2020 10:49
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3561), Московской области (797), Петербурге (349). Далее идут Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области и Ставропольский край (89).
Умер лечивший пациентов с коронавирусом российский медик
Умер лечивший пациентов с коронавирусом российский медик
lenta.ru
25.04.2020 11:56
В Ставропольском крае умер медицинский работник, который лечил пациентов с коронавирусом. «Спасая чужие жизни, человек отдал свою. Мои самые глубокие соболезнования родным», — написал на своей странице в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров. В регионе зафиксировано 385 случаев заражения коронавирусом.
Минздрав Ставрополья объяснил ситуацию со справками для онкопациентов
Минздрав Ставрополья объяснил ситуацию со справками для онкопациентов
РБК
23.04.2020 15:29
В России в целом городе ввели карантин из-за коронавируса
В России в целом городе ввели карантин из-за коронавируса
lenta.ru
16.04.2020 20:18
В курортном городе Пятигорске Ставропольского края ввели карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, в городе зафиксирована «опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней».
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Мэр Ставрополя предложил критикам мер против коронавируса переехать в США
lenta.ru
15.04.2020 11:14
Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев предложил людям, которые критикуют принимаемые для борьбы с коронавирусом меры, переехать в США. Один из подписчиков пожаловался на отсутствие реальной помощи населению: «Люди вынуждены покидать дома и идти работать, иначе если не коронавирус, то финансовая ситуация доведет».
Назван самый популярный российский город во время пандемии коронавируса
Назван самый популярный российский город во время пандемии коронавируса
lenta.ru
15.04.2020 00:31
Бортпроводник российской авиакомпании назвал самый популярный город у российских туристов во время вспышки коронавируса. Им оказался Минеральные Воды Ставропольского края. В условиях пандемии у российских компаний полностью отменились международные рейсы, кроме вывозных, и значительно сократились внутренние.
В Ставропольском крае умерла вторая пациентка с коронавирусом
В Ставропольском крае умерла вторая пациентка с коронавирусом
РБК
10.04.2020 20:58
На Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом
На Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом
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08.04.2020 14:10
В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом
В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом
lenta.ru
08.04.2020 11:10
В Ставропольском крае умер первый пациент с коронавирусом — 53-летняя женщина. По словам главы региона Владимира Владимирова, женщина обратилась за медицинской помощью, когда «у нее уже были явно выраженные симптомы». Ее состояние осложнялось сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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