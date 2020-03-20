- Заразилось 1125+41
- Умерло 21+1
- Выздоровело 325+24
- Болеют сейчас 779+16
- Летальность 1.87%около 19 чел. на 1000 заболевших
В Ставропольском крае, включая Ставрополь, находится 0.48%, 1125 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 21 умер, 325 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 779 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Ставрополе и Ставропольском крае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ставропольском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Ставропольском крае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ставропольском крае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Ставропольского края по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|1125+41+4%
|21+1+5%
|325+24+8%
|▲779+16
|11 мая 2020
|1084+34+3%
|20
|301+12+4%
|▲763+22
|10 мая 2020
|1050+38+4%
|20
|289+10+4%
|▲741+28
|9 мая 2020
|1012+69+7%
|20
|279+30+12%
|▲713+39
|8 мая 2020
|943+56+6%
|20
|249+25+11%
|▲674+31
|7 мая 2020
|887+23+3%
|20
|224+24+12%
|▼643-1
|6 мая 2020
|864+40+5%
|20+2+11%
|200+12+6%
|▲644+26
|5 мая 2020
|824+36+5%
|18+1+6%
|188+24+15%
|▲618+11
|4 мая 2020
|788+57+8%
|17+2+13%
|164+29+21%
|▲607+26
|3 мая 2020
|731+55+8%
|15+1+7%
|135+19+16%
|▲581+35
* "0" или "—", могут означать, что данных нет