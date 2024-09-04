1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
9 сен в 09:00
11 сен в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 16:00
9 сен в 08:00
11 555₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
18 сен в 17:00
19 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
1970017 730₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 сентября 2024Все хорошо, спасибо организатору
- ЕЕвгений3 сентября 2024Надежда, великолепный рассказчик, всё было интересно и комфортно. Были учтены все пожелания, рекомендую!
- ДДарина31 августа 2024Экскурсоводом был Борис Воробьев, который много рассказал и про место, и про то, как сейчас живут люди. Очень понравилась живописная дорога назад.
- ДДаниил30 августа 2024Сергей отличный экскурсовод, автомобиль новый. Всем маршрут понравился. Мой 8-летний сын прошел весь маршрут и не устал.
- иигорь28 августа 2024Александр продемонстрировал такие глубокие знания о регионе, что я начал подозревать, что он сам родился где-то среди дюн и сосен,
- ААлексей27 августа 2024Все просто отлично, даже лучше чем ожидал
- ННаталья24 августа 2024Нашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». Филинская бухта, Донской, Янтарный. Комфортная машина и езда на ней. Остались в приятном впечатлении от поездки. Спасибо большое.
- ВВладимир23 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Нашим гидом была Мария. От неё мы узнали про прошлое, а также современную жизнь города. Подача материала понравится как детям, так и взрослым. Совершенно не утомительный маршрут, время пролетело незаметно.
- ККсения18 августа 2024Мы первый раз в Светлогорске, экскурсия интересная и познавательная! Наталья быстро изменила маршрут, чтобы не идти там, где мы уже сами побывали. Спасибо за индивидуальный подход! Рекомендую!
- ВВиктория18 августа 2024Добрый день. Экскурсию проводила Кристина. Очень обаятельная и умная девушка. За 1.5 часа (было достаточно) познакомились с историей и архитектурой города, прогулялись по улочкам, обратили внимание на стиль, элементы домов, получили советы, куда можно съездить самостоятельно, что посмотреть. Понравилось. Рекомендую
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