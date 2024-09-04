читать дальше

хотя что-то мне подсказывало что это не так. Теперь я знаю, что Куршская коса — это не только песок и деревья, но и целый мир рыцарей, орнитологов, рыбаков и туристов! Мы смогли насладиться потрясающими видами, прогуляться по живописным тропам, потанцевать с деревьями и сделать множество красивых фотографий. Даже мои ноги, которые обычно жалуются на любую прогулку, остались довольны! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие Александра, который всегда был готов ответить на любые вопросы и сделать наше путешествие максимально комфортным. Он даже умудрился найти общий язык с орнитологами, чтобы они наловили для нас птиц и моя супруга вех их окольцевали! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Куршской косе и провести время с пользой. И помните: если вы увидите человека, который знает о косе всё, это, скорее всего Александр!