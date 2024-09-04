На Рождество – экскурсии в Светлогорске

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Светлогорске, цены от 1 190 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
Пешая
34 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190 за человека
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
На машине
30 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
9 сен в 09:00
11 сен в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
На машине
218 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 16:00
9 сен в 08:00
11 555 за всё до 3 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
177 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
18 сен в 17:00
19 сен в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
скидка
10%
24 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
1970017 730 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 сентября 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Все хорошо, спасибо организатору
  • Е
    Евгений
    3 сентября 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Надежда, великолепный рассказчик, всё было интересно и комфортно. Были учтены все пожелания, рекомендую!
  • Д
    Дарина
    31 августа 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсоводом был Борис Воробьев, который много рассказал и про место, и про то, как сейчас живут люди. Очень понравилась живописная дорога назад.
  • Д
    Даниил
    30 августа 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Сергей отличный экскурсовод, автомобиль новый. Всем маршрут понравился. Мой 8-летний сын прошел весь маршрут и не устал.
  • и
    игорь
    28 августа 2024
    Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
    Александр продемонстрировал такие глубокие знания о регионе, что я начал подозревать, что он сам родился где-то среди дюн и сосен,
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    хотя что-то мне подсказывало что это не так. Теперь я знаю, что Куршская коса — это не только песок и деревья, но и целый мир рыцарей, орнитологов, рыбаков и туристов! Мы смогли насладиться потрясающими видами, прогуляться по живописным тропам, потанцевать с деревьями и сделать множество красивых фотографий. Даже мои ноги, которые обычно жалуются на любую прогулку, остались довольны! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие Александра, который всегда был готов ответить на любые вопросы и сделать наше путешествие максимально комфортным. Он даже умудрился найти общий язык с орнитологами, чтобы они наловили для нас птиц и моя супруга вех их окольцевали! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Куршской косе и провести время с пользой. И помните: если вы увидите человека, который знает о косе всё, это, скорее всего Александр!

  • А
    Алексей
    27 августа 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Все просто отлично, даже лучше чем ожидал
  • Н
    Наталья
    24 августа 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Нашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». Филинская бухта, Донской, Янтарный. Комфортная машина и езда на ней. Остались в приятном впечатлении от поездки. Спасибо большое.
    Нашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». Филинская
  • В
    Владимир
    23 августа 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Нашим гидом была Мария. От неё мы узнали про прошлое, а также современную жизнь города. Подача материала понравится как детям, так и взрослым. Совершенно не утомительный маршрут, время пролетело незаметно.
  • К
    Ксения
    18 августа 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Мы первый раз в Светлогорске, экскурсия интересная и познавательная! Наталья быстро изменила маршрут, чтобы не идти там, где мы уже сами побывали. Спасибо за индивидуальный подход! Рекомендую!
  • В
    Виктория
    18 августа 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Добрый день. Экскурсию проводила Кристина. Очень обаятельная и умная девушка. За 1.5 часа (было достаточно) познакомились с историей и архитектурой города, прогулялись по улочкам, обратили внимание на стиль, элементы домов, получили советы, куда можно съездить самостоятельно, что посмотреть. Понравилось. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
  2. Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
  3. Куршская коса для детей и взрослых
  4. Светлогорск - маленькая Швейцария
  5. Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Озеро Тихое
  7. Высота Эфа
  8. Охотничий домик
  9. Крепость Пиллау
  10. Высота Мюллера
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 190 до 17 730 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 483 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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