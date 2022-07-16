Большое приключение по Кавказу: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан

Исследовать почти все республики Кавказа, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы

Куда поехать на Кавказе? Где интереснее всего? Не мучайтесь перед выбором, берите сразу всё, ведь Кавказ такой разный и каждая республика прекрасна по своему! Мы подготовили большой и очень насыщенный маршрут, который включает все популярные локации от Северной Осетии до Дагестана и Каспийского моря.

Будем готовить осетинские пироги, подниматься на древние башни в Ингушетии, удивляться роскошью и масштабом чеченских мечетей и гулять по заброшенным горным аулам Дагестана.

Максимум разнообразных впечатлений, начиная от катания на горных качелях и дегустации местных блюд и заканчивая морским побережьем, пустыней и колоритным дагестанским рынком.
Большое приключение по Кавказу: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Большое приключение по Кавказу: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Большое приключение по Кавказу: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Большое приключение по Кавказу: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Большое приключение по Кавказу: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Большое приключение по Кавказу: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Большое приключение по Кавказу: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур состоится от 3 участников.

Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, до 13 часов
Завершение: Махачкала, после 18 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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