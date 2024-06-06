1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Владимиром и Суздалем за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще раз выражаем ему свою благодарность за такой интересный тур. Такая программа подойдет туристам, любящим и понимающим красоту нашей природы и любителям истории нашей.
- ММарианна31 мая 2024Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда и осенью, и зимой
- ООльга23 мая 2024Сергею -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Профессионал, отличный рассказчик, замечательная энергетика, которая передается от гида и несмотря на поток информации не устаешь. Экскурсия
- ССЕРГЕЙ19 мая 2024Очень понравилось, Сергей отзывчивый и интересный экскурсовод
- ААлексей17 мая 2024Отличная экскурсия!!! Благодаря экскурсоводу Наталье Александровне узнали очень много об истории г. Владимира, Боголюбово и Суздали. Влюблённая в свою Владимирскую обл гид Наталья поведала множество фактов о становлении, развитии и жизни Великих Русских городов. Огромное спасибо Наталье Алексендровне
- ММария10 мая 2024Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,
- ККатерина3 мая 2024Сергей- прекрасный знаток истории, Профессионал, удивительный рассказчик - эмоциональный, безмерно любящий свое дело. Получили невероятное удовольствие от экскурсии. Спасибо за насыщенный день, создание комфортных условий при любой погоде, а так же отдельное спасибо за грамотную речь и шикарную дикцию!
- ИИнна30 апреля 2024Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. Было весело (как бы странно это ни звучало применительно к экскурсии по храмам) и познавательно.
- ААндрей9 ноября 2023Экскурсия для тех, кто пресытился исхоженными туристическими тропами и хочет заглянуть чуть дальше, увидеть чуть больше, проникнуть чуть глубже. Спасибо Тане за поиск таких маршрутов!
- ССавва7 ноября 2023В восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмы. Все достопримечательности скрыты от
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Сейчас во Владимире в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 7 500 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур во Владимир на 1 день, гиды Владимира подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Владимир так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024