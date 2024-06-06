Экскурсии на 1 день во Владимире

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» во Владимире, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайные сокровища Владимирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
9 400 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500 за всё до 10 чел.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900 за всё до 4 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Владимиром и Суздалем за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Владимиром и Суздалем за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще раз выражаем ему свою благодарность за такой интересный тур. Такая программа подойдет туристам, любящим и понимающим красоту нашей природы и любителям истории нашей.
    Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще
  • М
    Марианна
    31 мая 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда и осенью, и зимой
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    - всем любителям природных красот рекомендую. Помимо красивых видов здесь есть возможность покопаться в камнях и найти 300-миллионолетние окаменелости, да искать особо не придется - Сергей все покажет. Также посмотрели и на гейзер, и на руины усадьбы Храповицкого, о которой Сергей рассказал много интересного. С особенной теплотой вспоминаем короткое чаепитие в походном стиле на берегу живописного озера с малахитовой водой и берегами, поросшими соснами. Огромная благодарность Сергею за эти впечатления! Сергей очень внимательный и легкий в общении гид. Отдельно порекомендовала бы будущим путешественникам надевать на карьеры обувь с хорошим сцеплением с поверхностью и удобную одежду, так как иногда приходится преодолевать довольно крутые спуски.

    Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться тудаСпасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться тудаСпасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергею -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Профессионал, отличный рассказчик, замечательная энергетика, которая передается от гида и несмотря на поток информации не устаешь. Экскурсия
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    начиналась из Суздаля. Со всей ответственностью заявляю -СЕРГЕЙ ЛУЧШИЙ! Есть с кем сравнивать. За 5 дней прибывания в Суздале было 4 гида, Сергей единственный кто настолько профессионально и интересно подает материал, что факты остаются в памяти и нет усталость от нудной подачи как у некоторых. Сергей легко, порой с иронией и задором расскажет многое. Пожалела что не с Сергеем взяли развернутую экскурсию по Суздалю. Наша экскурсия была с длинным маршрутом и Суздаль затронули по касательной, но даже за это время он умудрился дать нам столько интересных фактов и нюансов, сколько мы не получили потом с другими гидами. Очень понравился сам подход, Сергей много дает информации, но потом консолидирует и обобщает выдает основные тезисы и факты которые стоит запомнить. У Сергея много интересных нюансов, личных наработок и заметок, которые не знают и не видят другие гиды. Однозначно, если вернемся в Суздаль еще, то обязательно обратимся к Сергею за новыми интересными маршрутами. Сергею удачи и творческого роста.

  • С
    СЕРГЕЙ
    19 мая 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Очень понравилось, Сергей отзывчивый и интересный экскурсовод
  • А
    Алексей
    17 мая 2024
    Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
    Отличная экскурсия!!! Благодаря экскурсоводу Наталье Александровне узнали очень много об истории г. Владимира, Боголюбово и Суздали. Влюблённая в свою Владимирскую обл гид Наталья поведала множество фактов о становлении, развитии и жизни Великих Русских городов. Огромное спасибо Наталье Алексендровне
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,
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    мы проехали весь маршрут, дороги везде хорошие, только несколько ухабистых отрезков пути. Хотелось бы получить по приезду более развёрнутые материалы об экскурсии, чтобы впечатления остались надолго. Рекомендую, тур уникальный.

  • К
    Катерина
    3 мая 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергей- прекрасный знаток истории, Профессионал, удивительный рассказчик - эмоциональный, безмерно любящий свое дело. Получили невероятное удовольствие от экскурсии. Спасибо за насыщенный день, создание комфортных условий при любой погоде, а так же отдельное спасибо за грамотную речь и шикарную дикцию!
    Сергей- прекрасный знаток истории, Профессионал, удивительный рассказчик - эмоциональный, безмерно любящий свое дело. Получили невероятное удовольствие
  • И
    Инна
    30 апреля 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. Было весело (как бы странно это ни звучало применительно к экскурсии по храмам) и познавательно.
    Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. БылоПрекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. БылоПрекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. БылоПрекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. БылоПрекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. БылоПрекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. Было
  • А
    Андрей
    9 ноября 2023
    Владимирское Ополье: путешествие во времени
    Экскурсия для тех, кто пресытился исхоженными туристическими тропами и хочет заглянуть чуть дальше, увидеть чуть больше, проникнуть чуть глубже. Спасибо Тане за поиск таких маршрутов!
  • С
    Савва
    7 ноября 2023
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    В восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмы. Все достопримечательности скрыты от
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    обычного туриста, как и от многих местных жителей, но все точно стоят посещения. Николай оказался прекрасным гидом, рассказал много неизвестных фактов истории, обращал внимание на незаметные детали, кроме того подсказал еще множество мест, которые стоит посетить. Спасибо Николаю, очень сильно рекомендую данную экскурсию!

    В восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмыВ восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмыВ восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмыВ восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмы

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На весь день»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тайные сокровища Владимирской области
  2. Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
  3. Владимирское Ополье: путешествие во времени
  4. Затерянный мир в окрестностях Суздаля
  5. Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 7 500 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур во Владимир на 1 день, гиды Владимира подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Владимир так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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