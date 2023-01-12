Приезд. Грозный

2 день

Джип экскурсия - озеро Галанчож, гора Верг-Лам, водопады реки Гехи

Завтрак в отеле.

9:00 выезд на джипах в Галанчожский район.

Галанчожский район по праву считается хранителем древней культуры чеченского народа.

Не зря этот регион называют колыбелью чеченского народа.

Несмотря на многочисленные разрушения в ходе Кавказской войны, а затем и после депортации чеченского народа в Среднюю Азию, здесь сохранились многочисленные памятники материальной и духовной культуры чеченского народа: старинные боевые и жилые башни, замковые комплексы, солнечные могильники, древние культовые сооружения.

Много в районе и различных памятников природы: это и живописное озеро Галанчож (Галай-Ам), и так называемое «окаменевшее войско», и знаменитая арка на горе Верг-Лам, и красивейшие водопады по реке Гехи и многое другое.

Пикник у озера.

Возвращение в город.

Чтобы почувствовать специфику города и глубже окунуться в местную культуру, предлагаем вам пройтись по центральному городскому рынку «Беркат» (в переводе на русский – изобилие, достаток).

Всё на рынке красиво и аппетитно, и даже необычно. Вы сможете приобрести вкусные подарки себе и своим близким.