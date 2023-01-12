Добро пожаловать в Чечню

В рамках программы вы увидите основные достопримечательности Чечни исторического значения

5
3 отзыва
В рамках программы вы увидите основные достопримечательности Чечни исторического значения и монументальные архитектурные творения современного мира в стиле хайтек.

Посетите древнейший регион Республики, колыбель Чеченского народа – Галанчожский район, и полюбуетесь красивыми видами озера Галанчож – и это далеко не все.

Наш тур не только покажет самые яркие объекты, но даст возможность пообщаться с местным народом, попробовать национальную еду и научиться ее готовить самостоятельно на кулинарном мастер классе, будем танцевать национальные танцы и многое другое, чтобы наконец полностью разрушить все мифы, окутывающие данный регион.
Добро пожаловать в Чечню
Добро пожаловать в Чечню
Добро пожаловать в Чечню
Добро пожаловать в Чечню
Добро пожаловать в Чечню
Добро пожаловать в Чечню
Добро пожаловать в Чечню
Добро пожаловать в Чечню
Добро пожаловать в Чечню
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Грозный

Встреча в аэропорту, ж/д вокзал г. Грозный

13:30 групповой трансфер в отель «Беркат»3*.

14.00 обед с мастер-классом по национальной кухне.

Размещение в отеле после 14:00.

Обзорная экскурсия по городу Грозный: вы посетите неповторимую мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку высотных зданий «Грозный-Сити», прогуляетесь в цветочный парк, посетите церковь Архангела Михаила, бульвар М. Эсамбаева, национальный музей, мемориальный комплекс Аллея Славы и музей им. Ахмат-Хаджи Кадырова.

Со смотровой площадки «Лестница в небо», вам откроется невероятный вид на Грозный.

Возвращение в отель. Свободное время.

2 день

Джип экскурсия - озеро Галанчож, гора Верг-Лам, водопады реки Гехи

Завтрак в отеле.

9:00 выезд на джипах в Галанчожский район.

Галанчожский район по праву считается хранителем древней культуры чеченского народа.

Не зря этот регион называют колыбелью чеченского народа.

Несмотря на многочисленные разрушения в ходе Кавказской войны, а затем и после депортации чеченского народа в Среднюю Азию, здесь сохранились многочисленные памятники материальной и духовной культуры чеченского народа: старинные боевые и жилые башни, замковые комплексы, солнечные могильники, древние культовые сооружения.

Много в районе и различных памятников природы: это и живописное озеро Галанчож (Галай-Ам), и так называемое «окаменевшее войско», и знаменитая арка на горе Верг-Лам, и красивейшие водопады по реке Гехи и многое другое.

Пикник у озера.

Возвращение в город.

Чтобы почувствовать специфику города и глубже окунуться в местную культуру, предлагаем вам пройтись по центральному городскому рынку «Беркат» (в переводе на русский – изобилие, достаток).

Всё на рынке красиво и аппетитно, и даже необычно. Вы сможете приобрести вкусные подарки себе и своим близким.

3 день

Экскурсия в Беной. Отъезд

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Беной - историческая Родина самого крупного чеченского тейпа и первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.

В этом районе находится множество достопримечательностей, но основными являются достопримечательности по маршруту "Ахки-Т1ай", который ведет витиеватой лентой сквозь сказочный бенойский лес прямо к устью реки Ясси,

Она столь чистая и бурная, что, соприкоснувшись с ее каплями, ваши мысли становятся кристально чистыми, а тело наполняется бодростью и природной энергией.

Ярко-голубая вода мощным потоком протекает под стеклянным мостом и, сглаживая камни, бежит в ущелье, над которым для гостей построены ажурные беседки и мосты.

Оттуда можно бесконечно любоваться водопадами. Мощные кроны деревьев спасают от солнца завораживающие места.

Обед.

Рядом с этим местом находится этнографическая деревня "Шира-Бена", где можно познакомиться с сельским бытом.

Отсюда открывается панорамный вид на весь район, пейзажи которого напоминают горную Швейцарию.

Возвращение в город.

16:30 мастер-класс по национальным танцам.

18.30 трансфер в аэропорт (рекомендуемый рейс 20:25).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 5500р.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат» 3*

2 ночи

Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.

Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса.

Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт Грозный – отель – аэропорт Грозный
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Размещение в выбранном отеле (2 ночи) с завтраком
  • Услуги местного гида
  • Входные билеты в Музей Кадырова, на смотровую площадку
  • Питание (завтраки в отеле, пикник, 2 обеда)
  • Кулинарный мастер-класс, мастер-класс по национальному танцу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты г. Грозного и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
  • Доплата за одноместное размещение
  • Дополнительные услуги в отелях
  • Дополнительные ночи в отеле
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды. Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам - платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие правила посещения и поведения в Мечети?

Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках. Для посещения мечети следует соответственным образом одеться. Мусульманам запрещено посещать мечеть в легкой одежде — рубашках с короткими рукавами или шортах. Женщина, проявляющая уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову наденет платок. Одежда мусульманок всегда скромна — прозрачные, обтягивающие или слишком короткие одежды совершенно неуместны, так же, как и макияж и парфюмерия. Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно. В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой. Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам!

От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву. Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей.

Разрешено курение и спиртное в Чечне?

Девушки в Чечне не курят. Если вы неспособны сдержать свои вредные привычки, сделайте это в таком месте, где Вас никто не увидит.

Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной.

По спиртным напиткам также существуют ограничения.

Есть ли сотовая связь и интернет в Чечне?

МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
12 янв 2023
Организация тура была на высоте и превзошла мои ожидания!
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Т
10 янв 2023
Благодарю организаторов тура, особенно нашего гида - Тенгиза за знакомство с культурой и невероятными красотами КБР!
Вы - профессионалы своего дела)
М
8 янв 2023
Содержание поездки понравилось. С логистикой тоже всё было хорошо. Однако, наверное, в подобных турах можно было бы предусматривать свободное время для самостоятельной прогулки по Дербенту.

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