Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холле отеля с представителем компании.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск.
Возвращение / размещение в отеле г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (ланч-бокс).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Выезд на экскурсию в Кисловодск.
Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.
Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (ланч бокс).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.
Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне (доп. плата).
Остановка на реке Уллу-Муруджу – одна из самых чистых рек Европы.
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (ланч-бокс).
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в г. Грозный.
Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).
Экскурсия по Грозному.
Мы поднимемся на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.
Обед (доп. плата).
Переезд в Аргун.
Посещение мечети «Сердце матери» – мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.
Переезд на бархан Сарыкум.
Восхождение на бархан.
Бархан Сарыкум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара.
Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть!
И не обычный, а один из величайших в мире!
А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».
Переезд в г. Дербент (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.
Обзорная экскурсия по Дербенту.
Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала».
Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию.
Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города.
Кулинарный мастер-класс по созданию национального дагестанского блюда «Чуду».
Пришло время научиться готовить настоящее дагестанское блюдо «Чуду».
Традиционно чуду состоит из тонкого теста на воде с разнообразными начинками.
У каждой хозяюшки свой тайный секрет приготовления теста, а начинка выбирается по вкусу и сезону.
Радушная хозяйка поделится своим секретом с нами и каждый участник тура сможет приготовить себе чуду сам.
Обед.
Прогулка по современной части Дербента.
Прогуляемся в самой зеленой части города – парке носящем имя классика персидской поэзии, поэта и мыслителя средневекового Востока – Низами Гянджеви.
На его территории можно обнаружить развалины древней крепостной стены и ворота Киямат-капы IХ-Х вв.
Частью северной стены является маяк, построенный из дерева в 1853 году; в 1866-м его переделали, и он стал каменным.
Маяк входит в список охраняемых памятников России.
В парке туристы увидят и самый большой мультимедийный фонтан в России, построенный из местного природного камня в традиционном для Дагестана архитектурном стиле.
В фонтане – 2214 струй, самые мощные из которых способны поднимать воду на высоту 30 метров, а площадь самого фонтана составляет 5000 квадратных метров.
Далее спустимся на городскую набережную Дербента и прогуляемся вдоль берега Каспийского моря.
Завершит экскурсию по самому южному городу России посещение местного рынка, где можно приобрести разнообразные подарки и сувениры из Дагестана.
Переезд в Махачкалу.
Возвращение в отель.
Купание в море (в теплое время года).
Свободное время.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Дагестана
Приглашаем Вас познакомиться с удивительной хранительницей женского балхарского ремесла, передающегося из поколения в поколение.
Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.
Предполагается поздний обед (ориентировочно в 17.00), рекомендуется по желанию взять с собой в дорогу перекус.
Переезд на Чиркейское водохранилище.
Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС.
Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату).
Пещера "Нокъо" и подвесной мост над Сулакским каньоном.
Сулакский каньон – достопримечательность всемирного масштаба.
Чтобы увидеть его, мы выбрали самую живописную и запоминающуюся смотровую площадку.
Путь лежит через горную пещеру, протяженностью несколько десятков метров.
Настоящим искателям впечатлений откроется бескрайняя речная долина с изумрудной водой и навесной мост, соединяющий две скалы, возвышающихся над Сулакским каньоном.
Завораживает цвет воды, больше напоминающий воды тропических морских курортов.
И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.
Каждый шаг по мостику становится настоящим приключением, и приятным сюрпризом на другом конце пути станет возможность посетить кофейню, расположенную внутри скалы! (за доп. плату)
Переезд в этнокомплекс «ГЛАВРЫБА».
Поздний обед (за доп. плату).
Переезд в г. Пятигорск.
Позднее возвращение после 02.00 часов. Отъезд.
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Освобождение номеров (расчетный час 12:00).
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Пятигорске и в г. Дербенте (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Февраль – Март 2023 г.
|Апрель – Ноябрь 2023 г.
|Доп. сутки за номер
|«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»
|44 000
|45 100
|3 200*
|«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»
|51 800
|52 900
|2 200*
|«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»
|48 300
|49 400
|4 550
|«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»
|56 200
|57 300
|2 800
|«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»
|45 000
|49 900
|4 800**
|«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»
|56 600
|61 800
|4 000**
|«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»
|48 900
|52 200
|5 400
|«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»
|63 200
|66 600
|4 700
|«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»
|52 600
|55 700
|6 700**
|«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»
|69 900
|72 300
|6 100**
|«Бугарь»***, 2-х местный «Стандарт»
|52 800
|54 800
|6 000**
|«Бугарь»***, 1-но местный «Стандарт»
|66 900
|64 500
|5 200**
*в отеле «Южная» не предусмотрены завтраки, напротив отеля есть столовая, где можно позавтракать самостоятельно, режим работы с 08:00.
** стоимость дополнительных суток в отеле «Машук», Бештау», «Пятигорск», «Интурист» и в отеле «Бугарь» может меняться в зависимости от дат заезда.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации. В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни. В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
В номере: размещение с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод - в 26,5 км.
Отель «Бугарь» с баром и общим лаунджем расположен в Пятигорске. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем, письменный стол и чайник. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
Кисловодск находится в 32 км от отеля «Бугарь», а Минеральные Воды — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13.00 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Последний день тура свободный, расчетный час в отеле в 12.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии:
Во время пешеходной экскурсии:
Общие меры предосторожности:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию: