Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана

В этом туре мы посетим все республики Кавказа

4.7
3 отзыва
В этом туре мы посетим все республики Кавказа. Начнем с прекрасных курортов Кавминвод, а финишируем в старинном городе Дербент. Поднимемся на Эльбрус и Домбай, прогуляемся по проспекту им.

Путина, восхитимся обновленным Грозным, продегустируем знаменитые минеральные воды Пятигорска, Железноводска и Ессентуков. Главная изюминка тура – Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей.

Древняя крепость Нарын-Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций» через который проходил знаменитый Шелковый путь.

А после этого можно отдохнуть на берегу теплого дружелюбного Каспийского моря, где проводим этот запоминающийся день.

А какие фотографии вы сделаете на фоне шедевров природы – бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне на третий день нашего путешествия! Нас ждет Весь Кавказ – от Кавминвод до Дагестана!
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Яркая и насыщенная программа
Яркая и насыщенная программа
Нас ждет весь Кавказ всего за неделю путешествия
Разнообразный и активный отдых
Разнообразный и активный отдых
Подъемы на горные вершины, необыкновенные достопримечательности и незабываемый отдых на песчаном пляже Каспийского моря
Заряд бодрости и жизненной энергии
Заряд бодрости и жизненной энергии
Суровые вершины, сияющие вечными ледниками, ароматы хвои и цветущих альпийских лугов, синее небо, живительные нарзанные источники

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск - Железноводск

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля с представителем компании.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск.

Возвращение / размещение в отеле г. Пятигорск.

Свободное время.

Пятигорск - ЖелезноводскПятигорск - ЖелезноводскПятигорск - ЖелезноводскПятигорск - ЖелезноводскПятигорск - Железноводск
2 день

Приэльбрусье

Завтрак (ланч-бокс).

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Кисловодск

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Выезд на экскурсию в Кисловодск.

Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

КисловодскКисловодскКисловодскКисловодскКисловодск
4 день

Домбай

Завтрак (ланч бокс).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.

Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне (доп. плата).

Остановка на реке Уллу-Муруджу одна из самых чистых рек Европы.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

ДомбайДомбайДомбайДомбайДомбайДомбай
5 день

Грозный

Завтрак (ланч-бокс).

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию в г. Грозный.

Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).

Экскурсия по Грозному.

Мы поднимемся на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.

Обед (доп. плата).

Переезд в Аргун.

Посещение мечети «Сердце матери» – мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.

Переезд на бархан Сарыкум.

Восхождение на бархан.

Бархан Сарыкум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара.

Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть!

И не обычный, а один из величайших в мире!

А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».

Переезд в г. Дербент (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).

Размещение в отеле.

Свободное время.

ГрозныйГрозный
6 день

Дербент

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала».

Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию.

Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города.

Кулинарный мастер-класс по созданию национального дагестанского блюда «Чуду».

Пришло время научиться готовить настоящее дагестанское блюдо «Чуду».

Традиционно чуду состоит из тонкого теста на воде с разнообразными начинками.

У каждой хозяюшки свой тайный секрет приготовления теста, а начинка выбирается по вкусу и сезону.

Радушная хозяйка поделится своим секретом с нами и каждый участник тура сможет приготовить себе чуду сам.

Обед.

Прогулка по современной части Дербента.

Прогуляемся в самой зеленой части города – парке носящем имя классика персидской поэзии, поэта и мыслителя средневекового Востока – Низами Гянджеви.

На его территории можно обнаружить развалины древней крепостной стены и ворота Киямат-капы IХ-Х вв.

Частью северной стены является маяк, построенный из дерева в 1853 году; в 1866-м его переделали, и он стал каменным.

Маяк входит в список охраняемых памятников России.

В парке туристы увидят и самый большой мультимедийный фонтан в России, построенный из местного природного камня в традиционном для Дагестана архитектурном стиле.

В фонтане – 2214 струй, самые мощные из которых способны поднимать воду на высоту 30 метров, а площадь самого фонтана составляет 5000 квадратных метров.

Далее спустимся на городскую набережную Дербента и прогуляемся вдоль берега Каспийского моря.

Завершит экскурсию по самому южному городу России посещение местного рынка, где можно приобрести разнообразные подарки и сувениры из Дагестана.

Переезд в Махачкалу.

Возвращение в отель.

Купание в море (в теплое время года).

Свободное время.

ДербентДербентДербентДербент
7 день

Чудеса Дагестана

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Дагестана

Приглашаем Вас познакомиться с удивительной хранительницей женского балхарского ремесла, передающегося из поколения в поколение.

Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.

Предполагается поздний обед (ориентировочно в 17.00), рекомендуется по желанию взять с собой в дорогу перекус.

Переезд на Чиркейское водохранилище.

Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС.

Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату).

Пещера "Нокъо" и подвесной мост над Сулакским каньоном.

Сулакский каньон – достопримечательность всемирного масштаба.

Чтобы увидеть его, мы выбрали самую живописную и запоминающуюся смотровую площадку.

Путь лежит через горную пещеру, протяженностью несколько десятков метров.

Настоящим искателям впечатлений откроется бескрайняя речная долина с изумрудной водой и навесной мост, соединяющий две скалы, возвышающихся над Сулакским каньоном.

Завораживает цвет воды, больше напоминающий воды тропических морских курортов.

И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.

Каждый шаг по мостику становится настоящим приключением, и приятным сюрпризом на другом конце пути станет возможность посетить кофейню, расположенную внутри скалы! (за доп. плату)

Переезд в этнокомплекс «ГЛАВРЫБА».

Поздний обед (за доп. плату).

Переезд в г. Пятигорск.

Позднее возвращение после 02.00 часов. Отъезд.

Чудеса ДагестанаЧудеса Дагестана
8 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Освобождение номеров (расчетный час 12:00).

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Пятигорске и в г. Дербенте (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляФевраль – Март 2023 г. Апрель – Ноябрь 2023 г. Доп. сутки за номер
«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»44 00045 1003 200*
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»51 80052 9002 200*
«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»48 30049 4004 550
«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»56 20057 3002 800
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»45 00049 9004 800**
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»56 60061 8004 000**
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»48 90052 2005 400
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»63 20066 6004 700
«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»52 60055 7006 700**
«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»69 90072 3006 100**
«Бугарь»***, 2-х местный «Стандарт»52 80054 8006 000**
«Бугарь»***, 1-но местный «Стандарт»66 90064 5005 200**

*в отеле «Южная» не предусмотрены завтраки, напротив отеля есть столовая, где можно позавтракать самостоятельно, режим работы с 08:00.

** стоимость дополнительных суток в отеле «Машук», Бештау», «Пятигорск», «Интурист» и в отеле «Бугарь» может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Отель «Машук»

7 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Интурист»

7 ночей

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации. В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни. В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

В номере: размещение с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»

Отель «Бештау»

7 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Гостиница «Южная»

7 ночей

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»

Гостиница «Пятигорск»

7 ночей

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.

В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод - в 26,5 км.

Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»

Отель «Бугарь»

7 ночей

Отель «Бугарь» с баром и общим лаунджем расположен в Пятигорске. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем, письменный стол и чайник. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.

Кисловодск находится в 32 км от отеля «Бугарь», а Минеральные Воды — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • 7 завтраков (где предусмотрен)
  • 1 обед
  • Кулинарный мастер-класс по изготовлению национального дагестанского блюда чуду
  • Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Балхар
  • Проживание в отеле 3-4* (Махачкала)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Обеды и ужины
  • Курортный сбор на территории городов-курортов Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
  • Индивидуальный трансфер:Аэропорт Минеральные воды – Пятигорск 1400 рублей за машину в одну сторону. Время в пути 30-40 минут. от комплекса Глав Рыба – Аэропорт Махачкала 5000 рублей за машину. Время в пути ориентировочно 2 часа.
  • Аэропорт Минеральные воды – Пятигорск 1400 рублей за машину в одну сторону. Время в пути 30-40 минут.
  • От комплекса Глав Рыба – Аэропорт Махачкала 5000 рублей за машину. Время в пути ориентировочно 2 часа.
  • Канатная дорога на г. Машук – 360 рублей с человека
  • Канатная дорога на г. Чегет, все очереди – 900 рублей с человека
  • Канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди – 1400 рублей с человека
  • Экологический сбор в Приэльбрусье – 200 рублей с человека
  • Канатная дорога в Домбае – 1600 рублей с человека
  • Смотровая площадка «Грозный Сити» – 200 рублей с человека
  • Бархан Сары – Кум – 200 рублей с человека
  • Крепость Нарын-Кала входной билет – 200 рублей с человека
  • Девичьи Бани входной билет – 150 рублей с человека
  • Музей Домик Петра I (при посещении) – 150 рублей с человека
  • Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу – 1000 рублей с человека
  • Посещение пещеры и навесного моста – 500 рублей
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы:
    • оригинал паспорта для взрослых и детей от 14 лет;
    • оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;
    • медицинский полис ОМС;
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованы экскурсии в туре?

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13.00 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.

Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Последний день тура свободный, расчетный час в отеле в 12.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

Какие правила безопасности нужно соблюдать на экскурсиях?

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
  7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
  13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
  14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
  15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
  16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
  17. В автобусах не курят.
  18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
  19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
  2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
  5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
  8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Возможны ли изменения в программе тура?
  • Организатор оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменяя их равноценными.
  • Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
  • Возможно проживание в Пятигорске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом тура. Но до места посадки на экскурсии туристы добираются самостоятельно.
  • Для удобства организации своего отдыха в предпоследний 7 день тура возможно самостоятельное (без предоставления трансфера) отправление домой из г. Махачкала, без возвращения в г. Пятигорск (например, позднее время рейсов самолетов, поездов, автобусов и другое). Крайним местом посещения тура на 7 день является этнокомплекс ГЛАВРЫБА (адрес: Республика Дагестан, Казбековский район, поселок Пионерный), ориентировочно в 16 часов. При данном варианте будет произведен перерасчет стоимости тура за минусом 8 дня.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где и во сколько происходит встреча туристов?

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:

  • Отель «Бугарь» – 12.40;
  • Гостиница «Южная» – 13.00;
  • Отель «Бештау» – 13.10;
  • Пансионат «Искра» – 13.20;
  • Отель «Машук» – 13.25;
  • Гостиница «Пятигорск» – 13.30;
  • Отель «Интурист» – 13.35.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Е
29 окт 2022
Мне очень понравилась программа тура, гиды и сопровождающие, но я осталась недовольна размещением в Дербенте. Гостиница Фрегат совсем не подходит для экскурсионного тура. Размещение в промзоне полностью бы смазало представление о городе, если бы мы самостоятельно с помощью рекомендаций местных жителей не прогулялись по современному Дербенту)
И
29 окт 2022
Шикарный тур, за неделю проехали весь Кавказ. Хоть погода не всегда радовала, но это не испортило впечатления от программы. Получили совершенно разные эмоции от посещения солнечного, снежного Эльбруса и дождливого, туманного Домбая. Природа кавказких гор покорила осенними красками. Программа очень продумана, длительные полнодневные экскурсии чередуются с короткими, чтобы у туристов была возможность отдохнуть и самостоятельно посетить многочисленные достопримечательности. Отдельная благодарность экскурсоводу Алёне, за интересные и содержательные расказы по ходу экскурсий. Трех дневная поездка в Чечню и Дагестан оставила неизгладимое впечатление, прекрасная компания попутчиков и чудо водитель-гид Владимир помогли с легкостью перенести дальнюю дорогу. Вишенкой на торте были утренние прогулки по берегу Каспийского моря, с его шикарными широкими песчаными пляжами, усыпанными ракушками. Обязательно вернусь в этот рай.
Г
12 окт 2022
Отдохнули мы хорошо! Организация тура отличная, куратор отработала четко, гиды замечательные, впечатлений море, подвела только погода!

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