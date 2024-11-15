Загадки самой «немецкой» улицы Воронежа

Пройти по пешеходной части улицы Карла Маркса и посчитать, сколько у неё немецких корней
Это лёгкая прогулка по бывшей Садовой улице. Её ещё называют «воронежским Арбатом». Она не только впечатлит вас памятниками и уникальными зданиями, но и увлечёт интересными историями.

А я с удовольствием выступлю вашим проводником в прошлое и расскажу, что делает эту улицу немецкой, кроме имени человека в её названии.
Загадки самой «немецкой» улицы Воронежа
Загадки самой «немецкой» улицы Воронежа
Загадки самой «немецкой» улицы Воронежа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

На прогулке вы увидите:

  • памятники И. Никитину, С. Маршаку, В. Высоцкому и В. Столлю.
  • дома Шуклиных, Маршака, Мартынова и дом «Гармошка».
  • лютеранскую кирху Святой Марии Магдалины.
  • место, где был расположен механический завод.
  • здание глазной лечебницы.
  • храм пророка Самуила.

А ещё:

  • Познакомитесь с историей появления улицы.
  • Рассмотрите значимые в плане архитектуры здания.
  • Узнаете о жизни и творчестве известных воронежцев (и не только).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе памятника И. Никитину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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