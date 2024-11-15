Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Это лёгкая прогулка по бывшей Садовой улице. Её ещё называют «воронежским Арбатом». Она не только впечатлит вас памятниками и уникальными зданиями, но и увлечёт интересными историями.



А я с удовольствием выступлю вашим проводником в прошлое и расскажу, что делает эту улицу немецкой, кроме имени человека в её названии.