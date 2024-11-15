Это лёгкая прогулка по бывшей Садовой улице. Её ещё называют «воронежским Арбатом». Она не только впечатлит вас памятниками и уникальными зданиями, но и увлечёт интересными историями.
А я с удовольствием выступлю вашим проводником в прошлое и расскажу, что делает эту улицу немецкой, кроме имени человека в её названии.
А я с удовольствием выступлю вашим проводником в прошлое и расскажу, что делает эту улицу немецкой, кроме имени человека в её названии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
На прогулке вы увидите:
- памятники И. Никитину, С. Маршаку, В. Высоцкому и В. Столлю.
- дома Шуклиных, Маршака, Мартынова и дом «Гармошка».
- лютеранскую кирху Святой Марии Магдалины.
- место, где был расположен механический завод.
- здание глазной лечебницы.
- храм пророка Самуила.
А ещё:
- Познакомитесь с историей появления улицы.
- Рассмотрите значимые в плане архитектуры здания.
- Узнаете о жизни и творчестве известных воронежцев (и не только).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе памятника И. Никитину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Воронеже
Здравствуйте, я Ирина, воронежский гид-экскурсовод. Имею культурологическое образование и стаж музейной работы более 10 лет. Столько же занимаюсь проведением городских экскурсий. Победительница всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов» в номинации «Культурно-познавательная экскурсия» (2024 г.). Самая большая награда в моей работе — яркие положительные эмоции и впечатления людей, открывших для себя Воронеж. Приглашаю вас присоединиться к их числу!Задать вопрос
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