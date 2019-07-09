44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 июня мы с мужем узнали и полюбили Воронеж ) Впервые были в этом славном городе. Можно было бы просто походить по улицам, посетить достопримечательности, узнав о них из интернета. Но нам красивые здания, памятники, аллеи, площади рассказали бы лишь малую толику того, что мы узнали из завораживающего рассказа нашего экскурсовода. Именно Евгения дала нам возможность узнать и полюбить этот город. История, архитектура, искусство - далеко не весь перечень сфер знаний человечества, в которых Евгения профессионально разбирается, щедро доносит до своих слушателей. Чудесный рассказ, наполненный живыми осязаемыми образами исторических личностей и простых людей, их поступками, правильная грамотная речь, душевное неподкупное внимание к нам, слушателям, покорили нас за три часа экскурсии. Найти по ходу экскурсии для своих слушателей удобное тенистое место, сфотографировать нас на память, посоветовать интересные места в городе и области, которые мы могли бы посетить, и даже где купить российские конфеты (а мы приехали из Украины) - приятные бонусы экскурсии от Евгении. Спасибо Вам, Евгения!

Р.S. Да, и посещенная по совету Евгении картинная галерея, действительно восхитила своей наполненностью мировыми шедеврами и открыла нам новые имена воронежских художников. За что Евгении отдельная благодарность.