44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Знакомый незнакомый Воронеж

Прогулка-путешествие во времени с занимательными историями города

Евгения
Задать вопрос
Евгения – ваш гид
За более чем четырех вековую историю Воронеж менял и продолжает менять свой облик.

Но все-таки очарование некоторых городских уголков остается неизменным.

Меняются названия улиц, на смену деревянным домам приходят кирпичные, которые уступают место настоящим гигантам-высоткам из стекла и бетона.

Но за ними прячутся незаметные, на первый взгляд, знаки прошлого, которые могут рассказать много удивительного из жизни Воронежа.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии44 отзыва
5
Знакомый незнакомый Воронеж
Знакомый незнакомый Воронеж

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, как начинался город Воронеж, и почему он носит такое название.
  • Поймете, почему самый маленький мост Воронежа горбатый и называется “мостом невест”.
  • Узнаете, где был центр Воронежа и почему главная улица города называлась Дворянской.
  • Познакомитесь с сталинским ампиром, лаконичным конструктивизмом и изысканным модерном в архитектуре города.
  • Погладите Белого Бима Черное Ухо, загадав желание.
  • Найдете пятый угол и прогуляетесь по литературной аллее города.
  • Рассмотрите ниточки памяти, запечатленные в бронзе – воронежские памятники, которые есть только в нашем городе от Маршака до Военного Почтальона.
  • Заглянете в зелёный «вестибюль» Воронежа.
  • А по пути нам встретится много необычных деталей, о которых не пишут обычные путеводители!

Достопримечательности на маршруте: улица Большая Дворянская (проспект Революции), башня ЮВЖД, воронежский Дворец, Благовещенский кафедральный собор, памятник молекуле, Петр Первый, Воронежский дворец, дом губернатора, дом со львами, Белый Бим Черное ухо, самые большие часы города, сказочные памятники, Утюжок, Каменный мост и древние сфинксы.

Организационные детали

  • Пешеходный маршрут рассчитан на 2 – 2,5 часа и будет интересен, как взрослым, так и детям. По вашему желанию прогулку можно сделать автомобильно-пешеходной на вашем автотранспорте, либо заказав микроавтобус за дополнительную плату.
  • Экскурсия начнется от отеля, где вы разместились, если он расположен в исторической части Воронежа. Или место встречи назначается в центре города, максимально удобное для того, чтобы вы смогли добраться до него самостоятельно.
  • По вашему желанию я сделаю вам качественные красочные фотографии во время прогулки на вашу или мою камеру (о фотосъемке надо уведомить при заказе экскурсии, фотографии будут отправлены на указанную вами электронную почту). А еще по окончании прогулки группа получит небольшой сувенир от меня на память о Воронеже.
Знакомый незнакомый Воронеж
Знакомый незнакомый Воронеж
Знакомый незнакомый Воронеж
Знакомый незнакомый Воронеж
Знакомый незнакомый Воронеж
Знакомый незнакомый Воронеж
Знакомый незнакомый Воронеж
Знакомый незнакомый Воронеж
Знакомый незнакомый Воронеж
Знакомый незнакомый Воронеж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Евгения
Евгения
Меня зовут Евгения. Занимаюсь краеведением, гид-экскурсовод, журналист, фотограф и путешественник. Люблю гулять по Воронежу и хочу поделиться своими знаниями о городе с вами.
Напишите мне

44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
9 июля 2019
Все очень понравилось. Экскурсия была рассчитана на иностранного гостя, он даже не заметил как пролетело время. Евгения смогла увлечь его рассказом и построением маршрута. Да и я, как местный житель, узнала для себя много нового интересного. Еще раз благодарим за прекрасный вечер.
4 июля 2019
25 июня мы с мужем узнали и полюбили Воронеж ) Впервые были в этом славном городе. Можно было бы просто походить по улицам, посетить достопримечательности, узнав о них из интернета. Но нам красивые здания, памятники, аллеи, площади рассказали бы лишь малую толику того, что мы узнали из завораживающего рассказа нашего экскурсовода. Именно Евгения дала нам возможность узнать и полюбить этот город. История, архитектура, искусство - далеко не весь перечень сфер знаний человечества, в которых Евгения профессионально разбирается, щедро доносит до своих слушателей. Чудесный рассказ, наполненный живыми осязаемыми образами исторических личностей и простых людей, их поступками, правильная грамотная речь, душевное неподкупное внимание к нам, слушателям, покорили нас за три часа экскурсии. Найти по ходу экскурсии для своих слушателей удобное тенистое место, сфотографировать нас на память, посоветовать интересные места в городе и области, которые мы могли бы посетить, и даже где купить российские конфеты (а мы приехали из Украины) - приятные бонусы экскурсии от Евгении. Спасибо Вам, Евгения!
Р.S. Да, и посещенная по совету Евгении картинная галерея, действительно восхитила своей наполненностью мировыми шедеврами и открыла нам новые имена воронежских художников. За что Евгении отдельная благодарность.
1 апреля 2019
Великолепный рассказ,очень интересно построена экскурсия,4часа очень интересно проведённого времени
26 июля 2018
Большое спасибо Евгении за интересную, содержательную и познавательно экскурсию. Кроме экскурсии мы получили рекомендации, что интересного можно показать ребёнку, где вкусно поесть и что купить в подарок. Замечательное профессиональное и человеческое отношение. Спасибо!
2 июня 2018
Экскурсия безумно увлекательная. Мы Воронеж не знали, но после экскурсии знали все о городе. Также появилось желание узнать новое. Евгения очень опытный экскурсовод. На все вопросы получили исчерпывающие ответы. Ей огромное спасибо за бесподобные фото. Рекомендуем.
17 декабря 2017
С удовольствием вспоминаю два часа проведенные с Евгенией по центру Воронежа Интересный собеседник увлекательный маршрут познавательная индивидуально сориентирована на слушателя экскурсия В Воронеже впервые с племянницами(16 и 21 гг )Город стал интересен понятен и достоин повторного посещения! Обязательно буду советовать знакомым эту экскурсию для знакомства с Воронежом
14 октября 2017
Потрясающая экскурсия! Прекрасный гид! Экскурсия понравилась и мне, человеку, приехавшему в Воронеж впервые, и моему спутнику, который в Воронеже родился и провел свое детство. Каждый из нас открыл для себя что-то новое и интересное. Мы посмотрели на город с совершенно необычных ракурсов. Зашли в закоулочки, где перед нами, за фасадами современных построек, открылся Воронеж исторический. Послушали интересные легенды о городе и его жителях. Получили незабываемые впечатления, прекрасные фотографии, сувениры и советы, что еще посмотреть в Воронеже. Евгения любит свой город и очень интересно о нем рассказывает! Два с половиной часа пролетели незаметно.
22 августа 2017
После поездки в Воронеж и Воронежскую область остались самые теплые яркие насыщенные впечатления. И немалая в этом заслуга замечательного экскурсовода, Евгении Очень понравилась экскурсия с Евгенией! О Воронеже остались очень приятные воспоминания, большой, красивый, солнечный город. В Воронеже были всего 2 дня, но Благодаря Евгении посетили, узнали столько всего, сколько сами бы за 2 дня точно не узнали. Евгения приятный, уютный рассказчик, заботливо относится к своей группе, подсказала, что привезти, где купить, как добраться до других достопримечательностей, лежащих за пределом экскурсионного маршрута. Кроме того, Евгения - профессиональный фотограф. Между рассказом сделала много прекрасных снимков. Так что вышла познавательная экскурсия и на память осталась love story с нами на фоне чудесных солнечных видов и достопримечательностей Воронежа чудесными солнечными видами Помимо экскурсии посетили еще набережную Впечатляющий океанариум Завершились наши выходные поездкой в прекрасный парк Алые паруса с соснами и пляжем Но экскурсия с прогулкой по центру была сердцем этого маленького путешествия А экскурсия рассказывает о сердце города. Очень рекомендую именно с Евгенией знакомиться с этим чудесным городом ожила история с историей Воронежа, с историей нашей страны. Очень тронула патриотическая направленность города, его культурное наследие.
Dmitri
23 июля 2017
Очень познавательная экскурсия, посмотрели много всего. Маршрут продуман, но надо быть готовым к 2,5-часовой прогулке!
Евгения любезно пошла нам навстречу, согласившись перенести экскурсию на другой день из-за очень плохой погоды.
26 июня 2017
Узнала много интересного о городе! Большое спасибо Евгении Горловой за содержательную экскурсию!
Ещё 34 отзыва

Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Вечерний ВоронежВечерний ВоронежВечерний Воронеж
3125 за экскурсию
2.5 часа
33 отзыва
Неспешный променад с увлекательными историями о воронежских достопримечательностях
Добрый вечер! А что это значит? Это значит, что самое время совершить променад по центральным улицам вечернего Воронежа, когда добрый город зажигает огни. Время прогулки незаметно пролетит с историями о воронежских достопримечательностях.

Обзорные экскурсии по Воронежу

Пешком по ВоронежуПешком по ВоронежуПешком по Воронежу
3000 за экскурсию
2.5 часа
65 отзывов
Прогулка по историческим местам «столицы Черноземья»
Мой французский друг, побывав в Воронеже, сказал: «Маленькая Франция, но с русским простором». Именно такой — небольшой, но с богатой историей, выдающимися достижениями и жителями — город я покажу вам на этой экскурсии. Вы прогуляетесь по главным улицам, полюбуетесь разнообразными архитектурными стилями, узнаете историю города и его самые необычные факты.
«Нескучный квадрат» Воронежа«Нескучный квадрат» Воронежа«Нескучный квадрат» Воронежа
От 1950 за экскурсию
2 часа
41 отзыв
Обзорная прогулка от памятника Петру I до Первой мужской гимназии
Мы пройдем по интересному «квадратному» маршруту, который охватывает основные достопримечательности Воронежа и его многовековую историю. Вы узнаете, как связаны с городом поэт Осип Мандельштам и клоун Олег Попов. Сравните барочный дворец, окутанный легендами, и высотное здание, впечатлившее Хрущева, а также поймете, почему именно Воронеж можно считать родиной русского флота.
Воронеж — город мировой историиВоронеж — город мировой историиВоронеж — город мировой истории
1500 за человека
4 часа
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
На фоне своих самых интересных мест Воронеж предстанет перед вами в срезе эпох. Вы узнаете, с чего начинался город, как и благодаря каким людям развивался, к чему пришел. Услышите пару легенд и баек. Погуляете по уютным паркам и величественным площадям, проедете по основным улицам и проспектам, посетите средневековые храмы и смотровые площадки.
Удивительный ВоронежУдивительный ВоронежУдивительный Воронеж
3000 за экскурсию
2.5 часа
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
Редкое место может похвастаться сразу несколькими громкими достижениями. Воронеж — это город воинской славы и родина Военно-морского флота, трех нобелевцев и первого русского Олимпийского чемпиона. Вы узнаете, чем еще он знаменит, как ему удалось возродиться из пепла и какие великие люди с ним связаны.

Выбирайте и другие экскурсии по Воронежу

ИндивидуальныеПешкомВсеОбзорныеНа автомобиле