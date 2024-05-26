Экскурсии на 1 день в Ялте

Найдено 26 экскурсий в категории «На весь день» в Ялте, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
148 отзывов
Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 350 за человека
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
47 отзывов
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 100 за человека
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
🚶 Пешая
Мини-группа
11 часов
80 отзывов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875 за человека
Легендарный Севастополь
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Легендарный Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
7 800 за всё до 5 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
По диким местам Крыма на внедорожнике: Незабываемое приключение из Ялты
Девять часов впечатлений вдали от толп, в самом сердце дикой природы Крыма. Ваш шанс увидеть то, что скрыто от большинства
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 000 за всё до 4 чел.
Подъём к вершине Ай-Петри
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369 за всё до 4 чел.
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 700 за всё до 4 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 200 за человека
По местам Царской охоты
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: по субботам и средам в 8:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
1 900 за человека
Севастополь (из Ялты)
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие из Ялты в Севастополь: романтика Балаклавы и древние крепости
На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 600 за всё до 4 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие на Ай-Петри: закат, шампанское и огни ночной Ялты. Незабываемые виды и атмосфера для двоих
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Однодневный тур в Зеленогорье включает посещение Арпатских водопадов и Зеленого озера. Уникальная возможность насладиться природой Крыма без толп туристов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700 за всё до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему маршруту Крыма: от Алушты до Коктебеля. Исторические места, фантастические виды, съемка с дрона и обед включены
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 500 за всё до 3 чел.
К вершине Ай-Петри
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Экскурсия из Ялты в Балаклаву и на мыс Фиолент. Откройте для себя бухту Ласпи и насладитесь видами Южного берега Крыма
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: сб, вс
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 200 за всё до 3 чел.
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
8 отзывов
Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе
Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 6 чел.
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300 за всё до 4 чел.
Скалы Таракташ и Бирюзовое (Голубое) озеро
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 300 за всё до 4 чел.
Легенды Храма Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие с видами на Алушту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по вершинам южной Демерджи. Вас ждут великолепные виды, комфортные привалы и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
Индивидуальная
12 часов
Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте
Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Фото-тур «В самое сердце Крыма»
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
9 часов
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 900 за человека
Лавандовые поля
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Путешествие по Лавандовым полям Ялты: Вдохновение и Отдых
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией на Лавандовые поля. Вас ждут уникальные виды, фотосессии и посещение производства крымской косметики
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Расписание: Вт, Чт, Сб в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Было очень интересно и насыщено! Наша гид любящий свое дело человек, много рассказала о Севастополе, о жизни города в период Великой Отечественной войны, о героях, которых помнят до сих пор!
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    Спасибо прекрасному экскурсоводу! Спасибо огромное водителю. Поездка была познавательная и комфортная.
  • Н
    Наталия
    21 мая 2024
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    Экскурсия понравилась. Все было спокойно, комфортно. Много информации дал экскурсовод, за что большое спасибо.
  • Ю
    Юрий
    16 мая 2024
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Всё отлично! 🖐
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
    Чудесная прогулка по ущелью Панагия, интересные комментарии Алексея. Как оказалось, в Крыму еще много чего есть посмотреть.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Крымская Киммерия: от моря к звездам
    Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, включая выбор маршрута. Шикарнейшие виды. Спасибо Алексею и Наталье за классную поездку.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Севастополь (из Ялты)
    Леночка, огромное спасибо за поездку! Все было замечательно! Столько впечатлений, интересных фактов, эмоций! Несмотря на то, что с утра мы
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    было немного уставшие, поездка очень понравилась и остались только положительные воспоминания! Глубокое знание истории, прекрасный рассказчик, профессиональный водитель и просто красавица! Еще раз огромное спасибо! Всем рекомендуем! Надеемся, что еще не раз поедем по красивейшим уголкам Крыма вместе!

  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
    Спасибо большое Наталье и Алексею. Экскурсия прошла замечательно, был один минус это погодные условия. Но не смотря на это, всё было хорошо. Виды на Ай-петри очень замечательны.
  • А
    Александр
    17 апреля 2024
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию. Мы много раз были в Крыму и обьездили и сами и с экскурсиями практически
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    все туристические места. Но тут удалось побывать там, где никогда не были и увидеть природу и красоты Крыма по новому. Просто великолепно.

  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    К вершине Ай-Петри
    Сказать, что мы в восторге, это не сказать ничего😍 Большущее спасибо нашему гиду - Юре, за его профессионализм. Экскурсия состояла из
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    нескольких этапов, на каждом была остановка, где у нас было время и прослушать интересный материал и на фотографироваться в волю! Несмотря на сложную дорогу, время пролетело не заметно и интересно! Атмосфера сложилась дружеская и доверительная) ещё раз большое спасибо, за возможность погрузиться в сказочно прекрасный Крым🩷

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «На весь день»

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  1. Комплекс дворцов Южного берега Крыма
  2. Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
  3. Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
  4. Легендарный Севастополь
  5. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "На весь день" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 1 350 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 313 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Ялту на 1 день, гиды Ялты подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Ялту так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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