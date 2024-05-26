🚌 На автобусе Групповая 6 часов 148 отзывов Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12 1 350 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 47 отзывов Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12 Расписание: ежедневно в 09:00 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 11 часов 80 отзывов Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00 1 875 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Популярное предложение Легендарный Севастополь Начало: По договоренности Расписание: Любой свободный день 7 800 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 10 отзывов По диким местам Крыма на внедорожнике: Незабываемое приключение из Ялты Девять часов впечатлений вдали от толп, в самом сердце дикой природы Крыма. Ваш шанс увидеть то, что скрыто от большинства Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 10:00 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45 6 369 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Главные достопримечательности Ялты за 1 день За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты Расписание: Ежедневно 13 400 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты) Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами Начало: Ваш отель в Ялте Расписание: Ежедневно, по договоренности 9 700 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 8 часов 1 отзыв Путешествие по чарующим обрывам Севастополя Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма Начало: Ваш отель/апартаменты Расписание: Ежедневно 12 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 7 отзывов Популярное предложение Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12 Расписание: по субботам и средам в 8:30 1 900 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Путешествие из Ялты в Севастополь: романтика Балаклавы и древние крепости На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты Расписание: Ежедневно по договоренности 13 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри Романтичное путешествие на Ай-Петри: закат, шампанское и огни ночной Ялты. Незабываемые виды и атмосфера для двоих Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00 23 800 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро Однодневный тур в Зеленогорье включает посещение Арпатских водопадов и Зеленого озера. Уникальная возможность насладиться природой Крыма без толп туристов Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 13 700 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Крымская Киммерия: от моря к звездам Путешествие по красивейшему маршруту Крыма: от Алушты до Коктебеля. Исторические места, фантастические виды, съемка с дрона и обед включены Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 20 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе Начало: По согласованию с клиентом Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 от 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент Экскурсия из Ялты в Балаклаву и на мыс Фиолент. Откройте для себя бухту Ласпи и насладитесь видами Южного берега Крыма Начало: Заберем вас из отеля Расписание: сб, вс 10 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов 8 отзывов Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12 Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м Начало: Ялта, троллейбусная станция Расписание: По будням с 8:00 от 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Величественные дворцы и живописные скалы Крыма Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас Начало: Ваш отель/апартаменты Расписание: Ежедневно 10 300 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте Расписание: Ежедневно 11 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие с видами на Алушту Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по вершинам южной Демерджи. Вас ждут великолепные виды, комфортные привалы и незабываемые впечатления Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Фотопрогулка 9 часов Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов Начало: Г. Ялта, ул Садовая Расписание: четверг, воскресенье в 9:00 1 900 ₽ за человека