1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 350₽ за человека
Групповая
11 часов
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Легендарный Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма на внедорожнике: Незабываемое приключение из Ялты
Девять часов впечатлений вдали от толп, в самом сердце дикой природы Крыма. Ваш шанс увидеть то, что скрыто от большинства
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: по субботам и средам в 8:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие из Ялты в Севастополь: романтика Балаклавы и древние крепости
На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие на Ай-Петри: закат, шампанское и огни ночной Ялты. Незабываемые виды и атмосфера для двоих
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Однодневный тур в Зеленогорье включает посещение Арпатских водопадов и Зеленого озера. Уникальная возможность насладиться природой Крыма без толп туристов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему маршруту Крыма: от Алушты до Коктебеля. Исторические места, фантастические виды, съемка с дрона и обед включены
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Экскурсия из Ялты в Балаклаву и на мыс Фиолент. Откройте для себя бухту Ласпи и насладитесь видами Южного берега Крыма
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: сб, вс
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе
Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие с видами на Алушту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по вершинам южной Демерджи. Вас ждут великолепные виды, комфортные привалы и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте
Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Путешествие по Лавандовым полям Ялты: Вдохновение и Отдых
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией на Лавандовые поля. Вас ждут уникальные виды, фотосессии и посещение производства крымской косметики
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Расписание: Вт, Чт, Сб в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 мая 2024Было очень интересно и насыщено! Наша гид любящий свое дело человек, много рассказала о Севастополе, о жизни города в период Великой Отечественной войны, о героях, которых помнят до сих пор!
- ААнастасия23 мая 2024Спасибо прекрасному экскурсоводу! Спасибо огромное водителю. Поездка была познавательная и комфортная.
- ННаталия21 мая 2024Экскурсия понравилась. Все было спокойно, комфортно. Много информации дал экскурсовод, за что большое спасибо.
- ЮЮрий16 мая 2024Всё отлично! 🖐
- ЕЕкатерина12 мая 2024Чудесная прогулка по ущелью Панагия, интересные комментарии Алексея. Как оказалось, в Крыму еще много чего есть посмотреть.
- ЕЕкатерина12 мая 2024Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, включая выбор маршрута. Шикарнейшие виды. Спасибо Алексею и Наталье за классную поездку.
- ИИрина11 мая 2024Леночка, огромное спасибо за поездку! Все было замечательно! Столько впечатлений, интересных фактов, эмоций! Несмотря на то, что с утра мы
- ЮЮрий2 мая 2024Спасибо большое Наталье и Алексею. Экскурсия прошла замечательно, был один минус это погодные условия. Но не смотря на это, всё было хорошо. Виды на Ай-петри очень замечательны.
- ААлександр17 апреля 2024Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию. Мы много раз были в Крыму и обьездили и сами и с экскурсиями практически
- ННаталья10 марта 2024Сказать, что мы в восторге, это не сказать ничего😍 Большущее спасибо нашему гиду - Юре, за его профессионализм. Экскурсия состояла из
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "На весь день" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 1 350 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 313 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Ялту на 1 день, гиды Ялты подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Ялту так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024