На Рождество – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Зеленоградске, цены от 8 550 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Куршская коса для детей и взрослых
На машине
125 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
9 сен в 08:00
8 990 за всё до 3 чел.
Идиллическая Куршская коса
На машине
32 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
10 сен в 09:00
13 сен в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
На машине
скидка
5%
40 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
12 сен в 16:00
13 сен в 16:00
90008 550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 сентября 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсию провела Оксана, нам понравилось! Все очень комфортно, спокойно, познавательно! Узнали удивительные факты, полюбовались шикарными видами на косе. Сомневались, стоит
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    ли посещать орнитологическую станцию - нисколько не пожалели, интересный и необычный этап экскурсии) Выезжали из Зеленоградска в 8 утра - оптимально! Избежали пробок и толп туристов. Оксана, еще раз большое спасибо!

  • Е
    Екатерина
    31 августа 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Наталья, спасибо вам за экскурсию. Положительных впечатлений было очень много. Наш день сложился.
  • В
    Виктория
    30 августа 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    С нами была чудесная Оксана. 5 часов пролетели как 5 минут. Спасибо большое🌹
    С нами была чудесная Оксана. 5 часов пролетели как 5 минут. Спасибо большое🌹
  • С
    Сергей
    28 августа 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Брал в подарок экскурсию. Гости остались очень довольны. 6,5 часов прошли в восторге.
  • Н
    Надежда
    27 августа 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Очень понравилось путешествие! Спасибо Сергею! Очень интересно рассказывает, с юмором. Маршрут понравился, было то, что нужно, ничего лишнего. Сергей внимателен к гостям, охотно отвечает на все вопросы. Рекомендую.
  • А
    Анна
    26 августа 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без наплыва туристов из-за грамотно составленного маршрута. При этом не было навязывания сервиса или услуг. Все предложения только по запросу. Отличная получилась прогулка. Рекомендую.
    Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без
  • А
    Алла
    25 августа 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсию провела Оксана. Очень понравилось.
    Экскурсию провела Оксана. Очень понравилосьЭкскурсию провела Оксана. Очень понравилосьЭкскурсию провела Оксана. Очень понравилось
  • К
    Кузнецов
    25 августа 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось.
    Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилосьБлагодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилосьБлагодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Высота Мюллера
  10. Королевский бор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в сентябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 8 550 до 12 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2024 год на рождество, 197 ⭐ отзывов, цены от 8550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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