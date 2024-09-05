Л Людмила Куршская коса для детей и взрослых читать дальше ли посещать орнитологическую станцию - нисколько не пожалели, интересный и необычный этап экскурсии) Выезжали из Зеленоградска в 8 утра - оптимально! Избежали пробок и толп туристов. Оксана, еще раз большое спасибо! Экскурсию провела Оксана, нам понравилось! Все очень комфортно, спокойно, познавательно! Узнали удивительные факты, полюбовались шикарными видами на косе. Сомневались, стоит

Е Екатерина Идиллическая Куршская коса Наталья, спасибо вам за экскурсию. Положительных впечатлений было очень много. Наш день сложился.

В Виктория Куршская коса для детей и взрослых С нами была чудесная Оксана. 5 часов пролетели как 5 минут. Спасибо большое🌹

С Сергей Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Брал в подарок экскурсию. Гости остались очень довольны. 6,5 часов прошли в восторге.

Н Надежда Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Очень понравилось путешествие! Спасибо Сергею! Очень интересно рассказывает, с юмором. Маршрут понравился, было то, что нужно, ничего лишнего. Сергей внимателен к гостям, охотно отвечает на все вопросы. Рекомендую.

А Анна Идиллическая Куршская коса Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без наплыва туристов из-за грамотно составленного маршрута. При этом не было навязывания сервиса или услуг. Все предложения только по запросу. Отличная получилась прогулка. Рекомендую.

А Алла Куршская коса для детей и взрослых Экскурсию провела Оксана. Очень понравилось.