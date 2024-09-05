5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПутешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
9 сен в 08:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИдиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
10 сен в 09:00
13 сен в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУдивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
12 сен в 16:00
13 сен в 16:00
90008 550₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 сентября 2024Экскурсию провела Оксана, нам понравилось! Все очень комфортно, спокойно, познавательно! Узнали удивительные факты, полюбовались шикарными видами на косе. Сомневались, стоит
- ЕЕкатерина31 августа 2024Наталья, спасибо вам за экскурсию. Положительных впечатлений было очень много. Наш день сложился.
- ВВиктория30 августа 2024С нами была чудесная Оксана. 5 часов пролетели как 5 минут. Спасибо большое🌹
- ССергей28 августа 2024Брал в подарок экскурсию. Гости остались очень довольны. 6,5 часов прошли в восторге.
- ННадежда27 августа 2024Очень понравилось путешествие! Спасибо Сергею! Очень интересно рассказывает, с юмором. Маршрут понравился, было то, что нужно, ничего лишнего. Сергей внимателен к гостям, охотно отвечает на все вопросы. Рекомендую.
- ААнна26 августа 2024Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без наплыва туристов из-за грамотно составленного маршрута. При этом не было навязывания сервиса или услуг. Все предложения только по запросу. Отличная получилась прогулка. Рекомендую.
- ААлла25 августа 2024Экскурсию провела Оксана. Очень понравилось.
- ККузнецов25 августа 2024Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в сентябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 8 550 до 12 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2024 год на рождество, 197 ⭐ отзывов, цены от 8550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь