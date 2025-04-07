BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

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Аквапарк The Land of Legends

BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Белека
Отдых на море 🌊 предполагает водные развлечения.

Но если вы устали от лежания на шезлонге и катании на водных скутерах, то мы предлагаем вам поездку в Аквапарк The Land of Legends.

Здесь есть все для водных развлечений, а для самых маленьких — выступление дельфинов 🐬.
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Аквапарк The Land of Legends
Аквапарк The Land of Legends
«Виаленд» — это Стамбульский Диснейленд поистине впечатляющих масштабов! На площади более 600 тыс. кв. м. расположился самый большой развлекательный парк 🌳 и торговый центр в Турции для детей и взрослых.
Парк разделен на несколько тематических зон — историческую, игровую и приключенческую.
В исторической части при помощи аттракциона-реконструкции «Старинный Стамбул» вы сможете пройтись по древним улицам города и увидеть не сохранившиеся до настоящего дня здания. Аттракцион «Добро пожаловать в 1453 год» прямиком перенесет вас в день завоевания Стамбула.
Игровая часть предназначена для самых маленьких посетителей парка, их встретят любимые герои сказок и мультфильмов.
В приключенческой части – самые головокружительные аттракционы! Американские горки, где скорость достигает 110 км/час всего за несколько секунд, рафтинг 🚣‍ по бурной горной реке, комната страха в подземелье, аттракцион Кинг Конг, сафари в туннеле, 5D кинотеатр и многое другое. В зимний период парк аттракционов 🎡 не работает. При плохих погодных условиях; перед бронированием просим обратиться к нам за уточнением графика работы парка в желаемый для вас день.
Что входит
  • Билет, трансфер и услуги сопровождающего русскоговорящего гида.
  • DOLFHIN SHOW
Что не входит
  • Напитки
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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