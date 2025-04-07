BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

«Виаленд» — это Стамбульский Диснейленд поистине впечатляющих масштабов! На площади более 600 тыс. кв. м. расположился самый большой развлекательный парк 🌳 и торговый центр в Турции для детей и взрослых.

Парк разделен на несколько тематических зон — историческую, игровую и приключенческую.

В исторической части при помощи аттракциона-реконструкции «Старинный Стамбул» вы сможете пройтись по древним улицам города и увидеть не сохранившиеся до настоящего дня здания. Аттракцион «Добро пожаловать в 1453 год» прямиком перенесет вас в день завоевания Стамбула.

Игровая часть предназначена для самых маленьких посетителей парка, их встретят любимые герои сказок и мультфильмов.

В приключенческой части – самые головокружительные аттракционы! Американские горки, где скорость достигает 110 км/час всего за несколько секунд, рафтинг 🚣‍ по бурной горной реке, комната страха в подземелье, аттракцион Кинг Конг, сафари в туннеле, 5D кинотеатр и многое другое. В зимний период парк аттракционов 🎡 не работает. При плохих погодных условиях; перед бронированием просим обратиться к нам за уточнением графика работы парка в желаемый для вас день.