Бухта Фазелис

Эксклюзивный пиратский корабль выйдет из гавани Кемера рано утром и отправится в сторону город 🏙️ Фазелис. Во время морской прогулки вам встретятся прекрасные пейзажи. В Фазелисе у туристов будет уникальная возможность окунуться в тёплой и чистой воде Средиземного моря 🌊. Так как бухта Фазелис закрытая, то отлично подойдёт даже для малышей. Если вам интересна история 📖 города или вы просто захотите отправится туда, то вам будет предоставлена такая возможность за дополнительную плату. В городе вы сможете посетить древнеримские архитектуры, ванны и остатки театра. Если вы любите историю, то вам однозначно стоит посетить это место.

Прекрасный день и обед на эксклюзивном корабле 🛳️

Стоимость обеда уже включена в стоимость тура. Вас угостят вкусным обедом, во время которого вы насладитесь прекрасной музыкой и видами с корабля. После обеда мы снова оправимся в путешествие. Следующей нашей остановкой будет безопасное место для ныряния с маской — Мехмет Али Буку. Последняя остановка пройдёт в небольшом заливе под названием Alaca waters. Здесь также можно искупаться в тёплой и чистой воде. После морских приключений мы отправимся к пристани, а оттуда на автобусе 🚌 к месту вашего проживания.

Важная информация: