Морская прогулка на пиратском корабле из Белека

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Эксклюзивный пиратский корабль и морская прогулка 👣 — это однозначно положительные эмоции для каждого участника путешествия.

Этот день будет наполнен весельем, радостью и купанием в открытом море 🌊.

Вы и ваша компания оценят данный тур.

Для любителей подводного мира экскурсия ⛳ покажется необычным и захватывающим зрелищем.

Опытные пловцы и новички смогут увидеть множество видов рыб разнообразных размеров и цветов, а также коралловые рифы.
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Экскурсия

$35 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Морская прогулка на пиратском корабле из Белека
Морская прогулка на пиратском корабле из Белека

Что вы увидите 🤩

  • Морское путешесвие
Бухта Фазелис
Эксклюзивный пиратский корабль выйдет из гавани Кемера рано утром и отправится в сторону город 🏙️ Фазелис. Во время морской прогулки вам встретятся прекрасные пейзажи. В Фазелисе у туристов будет уникальная возможность окунуться в тёплой и чистой воде Средиземного моря 🌊. Так как бухта Фазелис закрытая, то отлично подойдёт даже для малышей. Если вам интересна история 📖 города или вы просто захотите отправится туда, то вам будет предоставлена такая возможность за дополнительную плату. В городе вы сможете посетить древнеримские архитектуры, ванны и остатки театра. Если вы любите историю, то вам однозначно стоит посетить это место.
Прекрасный день и обед на эксклюзивном корабле 🛳️
Стоимость обеда уже включена в стоимость тура. Вас угостят вкусным обедом, во время которого вы насладитесь прекрасной музыкой и видами с корабля. После обеда мы снова оправимся в путешествие. Следующей нашей остановкой будет безопасное место для ныряния с маской — Мехмет Али Буку. Последняя остановка пройдёт в небольшом заливе под названием Alaca waters. Здесь также можно искупаться в тёплой и чистой воде. После морских приключений мы отправимся к пристани, а оттуда на автобусе 🚌 к месту вашего проживания.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Аниматоры на яхте
  • Аквагрим для детей
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Входной билет на древний город «Фазелис» (10$ по желанию)
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенца
  • солнцезащитные очки
  • крем от солнца и головные уборы.
Морская прогулка на пиратском корабле из Белека
Морская прогулка на пиратском корабле из Белека
Морская прогулка на пиратском корабле из Белека
Морская прогулка на пиратском корабле из Белека
Морская прогулка на пиратском корабле из Белека
Время проведения: Ежедневно с 08:00 до 19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
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