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Групповая
Сокровища Писидии: античный Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу
Начало: Заберем Вас от места проживания / места встречи
«Водопад Куршунлу — живая симфония воды и камня»
3 июл в 08:00
5 июл в 08:00
$65 за человека
Групповая
Морская прогулка к водопаду Дюден и Черепашьему озеру (всё включено)
Пиратский корабль, купание в бирюзовом море и пенная вечеринка на борту - из Антальи
Начало: У вашего отеля
«Вы понаблюдаете, как водопад Дюден падает прямо в море, искупаетесь в уединённых бухтах, увидите живописный Черепаший остров»
€28 за человека
-
20%
Групповая
Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Кемера
Увлекательное путешествие в Анталью: старинные улочки, водопад Дюден и незабываемые истории ждут вас. Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
«Затем вы отправитесь к живописному Нижнему водопаду Дюден (Карпуз Калдыран), где сможете насладиться прохладой и сделать яркие фотографии на фоне бурлящих потоков»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 9:00
$40
$50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Чегемские водопады»
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