Найдено 5 экскурсий в категории « Чегемские водопады » в Кемере, цены от $17, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 10 часов 25 отзывов Групповая Сокровища Писидии: античный Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу Начало: Заберем Вас от места проживания / места встречи «Водопад Куршунлу — живая симфония воды и камня» $65 за человека 6 часов Групповая Морская прогулка к водопаду Дюден и Черепашьему озеру (всё включено) Пиратский корабль, купание в бирюзовом море и пенная вечеринка на борту - из Антальи Начало: У вашего отеля «Вы понаблюдаете, как водопад Дюден падает прямо в море, искупаетесь в уединённых бухтах, увидите живописный Черепаший остров» €28 за человека Пешая На автобусе 9 часов 20% 4 отзыва Групповая Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Кемера Увлекательное путешествие в Анталью: старинные улочки, водопад Дюден и незабываемые истории ждут вас. Присоединяйтесь к нашей группе Начало: Ваш отель «Затем вы отправитесь к живописному Нижнему водопаду Дюден (Карпуз Калдыран), где сможете насладиться прохладой и сделать яркие фотографии на фоне бурлящих потоков» Расписание: Понедельник, среда, суббота в 9:00 $40 $50 за человека Другие экскурсии Кемера

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