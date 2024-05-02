Анимированная экскурсия из Кемера: пиратский корабль и морские бухты
Давайте вместе отправимся в порт Кемера, где нас будет ждать стилизованный пиратский корабль.
Вы оцените с воды шикарные панорамы побережья и античного города Фазелис, позагораете на палубе, искупаетесь в двух бухтах, а неутомимые аниматоры будут развлекать вас на протяжении всей поездки: детей ждут веселые игры, а взрослых — пенная вечеринка.
Вы оцените с воды шикарные панорамы побережья и античного города Фазелис, позагораете на палубе, искупаетесь в двух бухтах, а неутомимые аниматоры будут развлекать вас на протяжении всей поездки: детей ждут веселые игры, а взрослых — пенная вечеринка.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (4+)
|$31.50
|Детский (0-3,99)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Бухта Фазелиса
- Райская бухта
Описание
Что вас ждетХотите по-настоящему окунуться в захватывающие морские приключения? Корабль в пиратском стиле ждет всех желающих. Вас ждет морская прогулка по самым фантастическим бухтам до водопадов Дюден. Здесь мы остановимся, чтобы искупаться и пообедать с видом на водопад. На протяжении всего путешествия вас будут развлекать профессиональные аниматоры — они организуют игры для детей и пенную вечеринку для взрослых. За все время нашего увлекательного пиратского путешествия мы сделаем две полуторачасовые остановки для купания — в бухте Фазелиса и Райской бухте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Фазелиса
- Райская бухта
Что входит
- Обед
- Трансфер
- Анимации
Что не входит
- "Алкогольные напитки"
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Спасибо за покупку!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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