Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Групповая экскурсия в Кемере

Анимированная экскурсия из Кемера: пиратский корабль и морские бухты

Давайте вместе отправимся в порт Кемера, где нас будет ждать стилизованный пиратский корабль.

Вы оцените с воды шикарные панорамы побережья и античного города Фазелис, позагораете на палубе, искупаетесь в двух бухтах, а неутомимые аниматоры будут развлекать вас на протяжении всей поездки: детей ждут веселые игры, а взрослых — пенная вечеринка.
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (4+)$31.50
Детский (0-3,99)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Бухта Фазелиса
  • Райская бухта

Описание

Что вас ждет

Хотите по-настоящему окунуться в захватывающие морские приключения? Корабль в пиратском стиле ждет всех желающих. Вас ждет морская прогулка по самым фантастическим бухтам до водопадов Дюден. Здесь мы остановимся, чтобы искупаться и пообедать с видом на водопад. На протяжении всего путешествия вас будут развлекать профессиональные аниматоры — они организуют игры для детей и пенную вечеринку для взрослых. За все время нашего увлекательного пиратского путешествия мы сделаем две полуторачасовые остановки для купания — в бухте Фазелиса и Райской бухте.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Фазелиса
  • Райская бухта
Что входит
  • Обед
  • Трансфер
  • Анимации
Что не входит
  • "Алкогольные напитки"
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Спасибо за покупку!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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