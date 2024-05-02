Давайте вместе отправимся в порт Кемера, где нас будет ждать стилизованный пиратский корабль. Вы оцените с воды шикарные панорамы побережья и античного города Фазелис, позагораете на палубе, искупаетесь в двух бухтах, а неутомимые аниматоры будут развлекать вас на протяжении всей поездки: детей ждут веселые игры, а взрослых — пенная вечеринка.

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