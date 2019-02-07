Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом

Совершите 75-минутный круиз по живописным местам вдоль реки Дунай через сердце Будапешта

3.5
165 отзывов
Круиз
в группе до 100 чел.
Совершите 75-минутный круиз по живописным местам вдоль реки Дунай через сердце Будапешта.

На борту порадуйте себя любимой пиццей в сопровождении неограниченного количества пива и безалкогольных напитков, любуясь знаменитыми достопримечательностями города.
Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом
Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом
Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом
Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом
Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом
Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом
Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом
Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом
Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом
Будапешт: 75-минутный круиз с пиццей и неограниченным пивом

Что вы увидите 🤩

  • Цепной мост
  • Мост Маргит
  • Мост Эржебет, Будапешт
  • Дунай, Венгрия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта во время 75-минутного речного круиза по Дунаю
  2. Выберите любимую пиццу из нескольких доступных опций
  3. Порадуйте себя неограниченным количеством пива и безалкогольных напитков на борту
Поучаствуйте в 75-минутном круизе по живописным местам вдоль реки Дунай, угощаясь любимой пиццей, а также пивом и безалкогольными напитками в неограниченных количествах.
Тур начнется под мостом Эржебет на стороне Пешт. Доплывите до моста Маргит, где судно развернется и доставит вас до последнего моста в Будапеште.
Отсюда вам откроется вид на Национальный театр и Дворец искусств, прежде чем судно снова повернет и вернется к месту начала.

Выберите один из следующих вариантов пиццы:

  • Пицца с ветчиной и кукурузой (томатный соус, ветчина, грибы, сладкая кукуруза и сыр).
  • Гавайская пицца (томатный соус, ананас, ветчина и сыр).
  • Венгерская пицца (томатный соус, кусочки острой колбасы, красный лук, колбаса и сыр).
  • Пицца «Маргарита» (томатный соус и сыр).
  • Пицца «Салями» (томатный соус, салями и сыр).

В течение тура вы получите неограниченный доступ к напиткам:

  • Coca Cola, Cola Light, Fanta, Sprite.
  • Пиво (обычное, безалкогольное, темное, ароматизированное).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Речной круиз. Пицца
  • Напитки без ограничений (пиво, газировка, вода)
  • Бесплатный Wi-Fi на борту автобуса
Что не входит
  • Закуски и другие напитки
  • Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Скидки для студентов и групп не предоставляются
  • Дети до 6 лет могут участвовать в круизе бесплатно (пицца и напитки не включены)
  • Пожалуйста, придите на место встречи за 30 минут до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 165 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
43
3
32
2
19
1
24
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
7 фев 2019
(Великобритания)
Мне понравилось это занятие, было приятно отправиться в круиз по реке и рассказать все обо всех наземных знаках. Пицца и пиво были плюсом, и они даже предлагают безалкогольные напитки вместо пива для детей или кого-то вроде меня, кто не любит пиво. Рекомендую. Хотел бы попробовать ужин и круиз в следующий раз.
D
29 ноя 2018
(Великобритания)
Отличная поездка, к сожалению для меня, мое бронирование не прошло правильно, поэтому нет пиццы. Это было неутешительно, однако, хозяин присматривал за мной на фронте пива, и был очень дружелюбным. Я путешествовал один, и я бы не чувствовал себя комфортно, общаясь с парами / группами, а вместо этого предпочел укутаться и насладиться потрясающими видами с внешней верхней палубы. Я бы посоветовал сделать это в ваш первый день в Будапеште, чтобы помочь сориентироваться на всю оставшуюся поездку.
M
19 фев 2020
Good cruise, plenty of beer, could use a bit more communication with passengers. They never mentioned once that the food was ready it is only because another feisty passenger asked that they handed over takeaway boxes of pizza. I do think that we could have got to the end of the cruise without it being given to us. Also they tried to tell us that dark and fruit beers were not included. So we just showed the description on here and they backed down. Overall the city makes the trip lovely to see it from a different angle.

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