Поучаствуйте в 75-минутном круизе по живописным местам вдоль реки Дунай, угощаясь любимой пиццей, а также пивом и безалкогольными напитками в неограниченных количествах.

Тур начнется под мостом Эржебет на стороне Пешт. Доплывите до моста Маргит, где судно развернется и доставит вас до последнего моста в Будапеште.

Отсюда вам откроется вид на Национальный театр и Дворец искусств, прежде чем судно снова повернет и вернется к месту начала.

Выберите один из следующих вариантов пиццы:

Пицца с ветчиной и кукурузой (томатный соус, ветчина, грибы, сладкая кукуруза и сыр).

Гавайская пицца (томатный соус, ананас, ветчина и сыр).

Венгерская пицца (томатный соус, кусочки острой колбасы, красный лук, колбаса и сыр).

Пицца «Маргарита» (томатный соус и сыр).

Пицца «Салями» (томатный соус, салями и сыр).

В течение тура вы получите неограниченный доступ к напиткам: