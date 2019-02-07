Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Скидки для студентов и групп не предоставляются
Дети до 6 лет могут участвовать в круизе бесплатно (пицца и напитки не включены)
Пожалуйста, придите на место встречи за 30 минут до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 165 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
Vickie
7 фев 2019
(Великобритания)
Мне понравилось это занятие, было приятно отправиться в круиз по реке и рассказать все обо всех наземных знаках. Пицца и пиво были плюсом, и они даже предлагают безалкогольные напитки вместо пива для детей или кого-то вроде меня, кто не любит пиво. Рекомендую. Хотел бы попробовать ужин и круиз в следующий раз.
D
Debbie
29 ноя 2018
(Великобритания)
Отличная поездка, к сожалению для меня, мое бронирование не прошло правильно, поэтому нет пиццы. Это было неутешительно, однако, хозяин присматривал за мной на фронте пива, и был очень дружелюбным. Я путешествовал один, и я бы не чувствовал себя комфортно, общаясь с парами / группами, а вместо этого предпочел укутаться и насладиться потрясающими видами с внешней верхней палубы. Я бы посоветовал сделать это в ваш первый день в Будапеште, чтобы помочь сориентироваться на всю оставшуюся поездку.
M
Michael
19 фев 2020
Good cruise, plenty of beer, could use a bit more communication with passengers. They never mentioned once that the food was ready it is only because another feisty passenger asked that they handed over takeaway boxes of pizza. I do think that we could have got to the end of the cruise without it being given to us. Also they tried to tell us that dark and fruit beers were not included. So we just showed the description on here and they backed down. Overall the city makes the trip lovely to see it from a different angle.
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