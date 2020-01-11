4 отзыва оставили туристы

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Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь

Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 11 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

От 170 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Андро
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
Андро – представитель в Ереване
Глубокая история 📖, потрясающая природа и сила веры объединяют двух соседок — Армению и Грузию.

Отправившись в эту поездку из столицы в столицу, вы познакомитесь с прошлым обеих стран.

Узнаете о символизме и разрушении храма Гарни, изучите пещерный монастырь Гегард, увидите озеро Севан и подышите горным ⛰️ воздухом, а к вечеру будете в Тбилиси.
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь

Что вас ожидает

Гарни и Гегард: две веры
Мы совершим путешествие из I века в начало IV, от Армении языческой до христианской. Фоном для погружения в прошлое станут эллинистический храм Гарни и монастырь Гегард в окружении гор. Я расскажу о языческом культе и о том, как Армения первой в мире приняла христианство, а также объясню, какую роль играет вера в жизни армянского народа.

Севан и Дилижан — полюбоваться природой
Перед вами предстанет крупнейшее озеро Кавказа. Мы остановимся у лазурных вод Севана, чтобы посетить монастырь Севанаванк с двумя древними церквями. Вы услышите о хрониках святынь, традиционных каменных стелах «хачкарах» и о легендах озера. А следом путь лежит через Дилижанский перевал, который заслуженно назвали маленькой Швейцарией, — от его видов захватывает дух!

Мы едем в Грузию, поэтому по дороге вы, конечно, узнаете об истории и этой прекрасной страны. Границу мы пересечем в Садахло, а после 40 минут — и добро пожаловать в теплый гостеприимный Тбилиси!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые отправляются в Грузию через Армению и хотят получить максимум от такого варианта поездки!

Организационные детали

  • Я заберу вас из вашего отеля в Ереване и привезу к месту проживания в Тбилиси
  • Путешествие пройдет на одной из машин нашего авто-парка (Honda Stepwgn, BMW X5, Toyota Mark X)
  • Дополнительные расходы: билеты в Гарни (3€/чел.), спуск к Гарни на внедорожниках (11 €/чел.) и обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Ереван — Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андро
Андро
Приветствую, друзья! Я работаю в команде профессиональных гидов — мы проводим экскурсии по всей Грузии. С нами всегда весело и познавательно, ведь в каждом маршруте у нас припасен целый сундук историй и легенд о древней, яркой, любимой Грузии, с которой мы с удовольствием знакомим наших гостей. С нетерпением ждем на нашей земле!
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4 отзыва оставили туристы

11 января 2020
Немного о путешествии из Еревана в Тбилиси. Воспользовались предложенными услугами. Отличное решение для тех, кто хочет совместить приятное с полезным. Путь не утомительный, машина комфортная. По дороге увидели много интересных мест и прекрасных видов, которые, благодаря гиду Андро, помогли нам погрузиться в культуру и обычаи двух народов. А ещё он очень веселый и отзывчивый. Всем советуем! Отдельный привет князю Зурабу ;)
14 сентября 2019
Мы очень довольны нашим путешествием из Еревана в Тбилиси. Долгая дорога не утомила нас, а принесла массу положительных эмоций и впечатлений. Прекрасные виды, чудесный рассказчик, вкусный обед с видом на озеро Севан. Рекомендую!
3 сентября 2019
Спасибо Андро! Отличная экскурсия, интересные беседы и супер полезные советы по поездке в Грузию.
6 августа 2019
Мы ездили на экскурсию с переездом из Еревана в Тбилиси с Андро и Мамукой 31. 07. Нас встретили у дома где мы проживали в Ереване заблаговременно на чистой, комфортной машине. Всю поездку мы решали сами где сколько гулять, купаться и тп. Андро гид с зажигательным темпераментом, дружественный, имеющий свое мнение, но прислушивающийся к собеседнику. Поездка была увлекательной. Севан покорил своей красотой и величием, а храмы своим возрастом и историей. Вдвойне приятно было совместить экскурсию и переезд в Тбилиси, где нас также довезли до самого дома.

Экскурсии на озеро Севан из Еревана

Лазурный Севан и зеленый ДилижанЛазурный Севан и зеленый ДилижанЛазурный Севан и зеленый Дилижан
скидка35%
От
€150
98 за экскурсию
8 часов
Побывать на озере-море, посетить курортный город, увидеть древние храмы и узнать о быте молокан
Это путешествие сочетает в себе природные красоты Армении, архитектурные памятники и знакомство с культурой национального меньшинства страны — молокан. Вы полюбуетесь видами озера Севан, услышите о монастырях Севанаванк и Агарцин, пройдете по уютным улочкам Дилижана, а при желании посетите село, где живут молокане, и пообедаете в кругу их гостеприимной семьи.
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный ДилиджанПриключения в Ластивере, озеро Севан и уютный ДилиджанПриключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
От 160 за экскурсию
7.5 часов
1 отзыв
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Национальный парк Ластивер — райское место, где живописные водопады и домики на деревьях соседствуют с пещерами отшельников. Во время нашего путешествия вы погрузитесь в заповедную природу Армении, познакомитесь с древним армянским бытом, а затем испытаете себя на смелость и прокатитесь на самом длинном зиплайне в мире!
Живописная Армения: поездка в Дилижан и ЦахкадзорЖивописная Армения: поездка в Дилижан и ЦахкадзорЖивописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
125 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Полюбоваться природой, узнать историю этих мест и испытать себя в экстремальных развлечениях
Горные вершины, окутанные прозрачным воздухом, изгиб реки у их подножья — Дилижан не зря называют армянской Швейцарией! Вы ощутите всю прелесть этой красоты на моей экскурсии: прогуляетесь по самым колоритным уголкам древнего города и погрузитесь в его судьбу. После — изучите окрестности Цахкадзора, побываете на склонах горы Тегенис, прокатитесь по канатной дороге и увидите святыни страны. Завораживающие виды и увлекательный рассказ откроют вам удивительную Армению.
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностямДегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностямДегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
150 за экскурсию
8 часов
45 отзывов
Авто-тур: Хор Вирап, пещера Арени и ужин с домашним вином в гостях у гида
Во время этого необыкновенного тура вы совместите гастрономическое наслаждение с процессом интеллектуального обогащения. Вы проникнетесь духом истории в знаковых местах страны, очаруетесь видом великого Арарата и почувствуете атмосферу домашнего уюта на традиционном ужине у коренных жителей.
Севан и Дилижан: дивная природа АрменииСеван и Дилижан: дивная природа АрменииСеван и Дилижан: дивная природа Армении
125 за экскурсию
5 часов
31 отзыв
Лазурное озеро, древние монастыри и атмосфера тихого курортного города
Эта поездка познакомит вас с главными природными, культурными и религиозными памятниками Армении! Вы посетите потрясающее пресноводное озеро Севан, крупнейшее на Кавказе, рассмотрите средневековые монастырские комплексы с богатой историей и пройдетесь по курортному Дилижану, который окружен лесами и озерами национального парка и славится своими жителями – научными и культурными деятелями Армении.
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный СеванВозрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный СеванВозрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
От 130 за экскурсию
8 часов
12 отзывов
Прикоснуться к прошлому Армении, побывать в древних храмах и восхититься видом заповедного озера
Я покажу вам храм Бога солнца — единственного языческого монастыря в Армении, проведу к храму Гегарду, высеченному в пещере, и открою для вас «жемчужину Армении» — живописное озеро Кавказа. За 8 часов под аккомпанемент истории вы увидите одни из самых впечатляющих достопримечательностей моей страны.

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