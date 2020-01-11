4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Гарни и Гегард: две веры

Мы совершим путешествие из I века в начало IV, от Армении языческой до христианской. Фоном для погружения в прошлое станут эллинистический храм Гарни и монастырь Гегард в окружении гор. Я расскажу о языческом культе и о том, как Армения первой в мире приняла христианство, а также объясню, какую роль играет вера в жизни армянского народа.

Севан и Дилижан — полюбоваться природой

Перед вами предстанет крупнейшее озеро Кавказа. Мы остановимся у лазурных вод Севана, чтобы посетить монастырь Севанаванк с двумя древними церквями. Вы услышите о хрониках святынь, традиционных каменных стелах «хачкарах» и о легендах озера. А следом путь лежит через Дилижанский перевал, который заслуженно назвали маленькой Швейцарией, — от его видов захватывает дух!

Мы едем в Грузию, поэтому по дороге вы, конечно, узнаете об истории и этой прекрасной страны. Границу мы пересечем в Садахло, а после 40 минут — и добро пожаловать в теплый гостеприимный Тбилиси!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые отправляются в Грузию через Армению и хотят получить максимум от такого варианта поездки!