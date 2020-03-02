62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Белого дворца

Вы побываете в одном из немногих мест старого города, сохранившихся до наших дней: у руин Белого дворца. Здание было построено еще в XVIII веке, до того, как Брест был разрушен и перенесен на 2 километра восточнее. В 1918 году здесь был подписан исторический Брестский мир, по которому Советская Россия вышла из Первой мировой войны, а 22 июня 1941 года тут встретили войну мальчишки, которых буквально несколько месяцев назад призвали служить. Я познакомлю вас с подвигом легендарного гарнизона, расскажу о судьбах семей командиров и самых важных событиях, произошедших в Бресте.

Символика скульптуры «жажда»

Возле скульптуры я расскажу вам о парадоксальной и жуткой ситуации, сложившейся здесь во время ее обороны. Вы узнаете, как защитники крепости остались без воды, какие испытания выпали на долю солдат и осознаете смысл памятника «Жажда», символизирующий не столько потребность в воде, сколько волю к свободной жизни, благодаря которой им удалось совершить свой подвиг.

Необычная судьба Свято-Николаевского храма

На экскурсии вы познакомитесь с любопытной историей гарнизонного храма, который был изначально задуман как православная церковь и спроектирован в византийском стиле. Но когда Брест вошел в состав Польши, храм превратился в католический Костел Святого Казимира. А в советское время вообще стал Красноармейским клубом. Вы узнаете также об особой стратегической роли храма, которая имела большое значение во время войны.

Холмские ворота

Вы увидите единственные ворота крепости, которые почти полностью уцелели после войны, и сможете сфотографироваться возле символа Бреста, чаще всего изображаемого на открытках. А после — спуститесь к воде и увидите место слияния рек.