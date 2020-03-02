62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать у Холмских ворот, узнать, как обороняли крепость во время войны и почтить память героев

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Когда началась Великая отечественная война, Брестская крепость первой приняла на себя удар врага.

На этой экскурсии вы узнаете, как именно происходила оборона крепости и как сложились судьбы семей, которые встретили здесь войну.

Вы увидите историческое место, где был подписан Брестский мир и побываете у единственных полностью сохранившихся ворот цитадели.
27 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у Мемориального комплекса
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У этой экскурсии62 отзыва
4.94
Брестская крепость. Июнь 1941 года
Брестская крепость. Июнь 1941 года

Что вас ожидает

История Белого дворца
Вы побываете в одном из немногих мест старого города, сохранившихся до наших дней: у руин Белого дворца. Здание было построено еще в XVIII веке, до того, как Брест был разрушен и перенесен на 2 километра восточнее. В 1918 году здесь был подписан исторический Брестский мир, по которому Советская Россия вышла из Первой мировой войны, а 22 июня 1941 года тут встретили войну мальчишки, которых буквально несколько месяцев назад призвали служить. Я познакомлю вас с подвигом легендарного гарнизона, расскажу о судьбах семей командиров и самых важных событиях, произошедших в Бресте.

Символика скульптуры «жажда»
Возле скульптуры я расскажу вам о парадоксальной и жуткой ситуации, сложившейся здесь во время ее обороны. Вы узнаете, как защитники крепости остались без воды, какие испытания выпали на долю солдат и осознаете смысл памятника «Жажда», символизирующий не столько потребность в воде, сколько волю к свободной жизни, благодаря которой им удалось совершить свой подвиг.

Необычная судьба Свято-Николаевского храма
На экскурсии вы познакомитесь с любопытной историей гарнизонного храма, который был изначально задуман как православная церковь и спроектирован в византийском стиле. Но когда Брест вошел в состав Польши, храм превратился в католический Костел Святого Казимира. А в советское время вообще стал Красноармейским клубом. Вы узнаете также об особой стратегической роли храма, которая имела большое значение во время войны.

Холмские ворота
Вы увидите единственные ворота крепости, которые почти полностью уцелели после войны, и сможете сфотографироваться возле символа Бреста, чаще всего изображаемого на открытках. А после — спуститесь к воде и увидите место слияния рек.

Организационные детали

  • Вам предстоит ходить по руинам, а также спускаться к реке, так что лучше наденьте удобную обувь.
  • На территории мемориального комплекса есть три музея, которые можно посетить самостоятельно. Не забудьте пенсионное удостоверение или студенческий, если вам полагаются льготы.
Брестская крепость. Июнь 1941 года
Брестская крепость. Июнь 1941 года

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Мемориального комплекса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я аттестованный экскурсовод. Провожу обзорные экскурсии по Бресту, Брестской крепости, 5 форту крепости, а также сопровождаю группы в Беловежскую пущу. Я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому экскурсанту любого возраста, поэтому у меня получаются очень увлекательные экскурсии, которые интересны путешественникам любого возраста!
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62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Были семьей первый раз в Брестской крепости. Экскурсия раскрыла не только события обороны крепости 1941 года, но и историю создания, усовершенствования крепости и взаимосвязанную с ней историю развития города Бреста. Правильно был построен план экскурсии, были понятны передвижения противоборствующих сторон. Накоплен значительный исторический материал и рассказы о судьбах конкретных людей возрождали события героической обороны Брестской крепости. Очень познавательная экскурсия для прикосновения к своей истории.
23 февраля 2020
22 февраля были на экскурсии в Брестской крепости, нам очень понравилось, узнали много интересных фактов и историй. Татьяна очень внимательный экскурсовод, мы были с ребенком 9лет и он был вовлечён в экскурсию на 100%. Большое Спасибо Татьяне!!!
16 января 2020
Были на экскурсии 04.01.2020 с Татьяной.Татьяна отличный экскурсовод,интересный рассказчик и оченьэрудированный человек.Спасиб за экскурсию!
15 января 2020
Великолепно! Пожалуй лучшая экскурсия за последние несколько лет. Очень эмоционально и трогательно. Огромное спасибо!
14 января 2020
Спасибо гиду Татьяне, узнали много нового, того, о чем мы даже не догадывались. Впечатлили истории и судьбы людей, которых война застала в Брестской крепости.
Рекомендую всем для первого знакомства с Брестской крепостью. И тем, кто хочет узнать неизвестные факты про оборону и судьбе людей защищавших крепость.
7 января 2020
Были с 2мя детьми (7 и 8 лет). Татьяна очень легко, интересно и доступно все объясняет. По прошествии времени вижу, что в голове у детей что-то осталось. Это главное. Спасибо!
28 декабря 2019
Татьяна, наша семья безумно благодарна Вам за прогулку-экскурсию по Брестской крепости! Вы сумели завладеть вниманием не только взрослых и подросших детей, но и 10-летних девчонок! Спасибо Вам за такую подробную, детальную экскурсию. Жаль,что подвела погода и гуляли мы под проливным дождём. Впечатления от посещения Брестской крепости и от Вашего рассказа до сих пор с нами! Спасибо!
14 декабря 2019
Все было супер!
Интересно, содержатель, много нового, много незвестных моментов и фактов.
14 декабря 2019
Отличный гид,советую всем
9 декабря 2019
Татьяна, большое Вам спасибо! Не буду скрывать, что при бронировании экскурсии переживала, что для моего супруга (очень увлечённого историей Брестской крепости) экскурсия будет непростой (много работ прочитано и материалов изучено), но ваши с ним рассуждения, обсуждение исторических деталей, на месте ваши пояснения картин действий и т.д. с первых минут нашего с Вами знакомства дали возможность мне "выдохнуть" и не только для себя узнать много нового, но и видеть, что супругу действительно интересно!
И немного организационных моментов, которые не могу не отметить (поскольку сама имею отношение к тур.индустрии): 1) за день до дня проведения экскурсии мы получили сообщение с запросом на подтверждение времени встречи; 2) после нашего подтверждения нам пришли детали встречи (с фото); 3) встреча без ожидания (минута в минуту); 4) правильный настрой на экскурсию и сразу понимание, что экскурсант уже знаком с вопросом (супруг) ; 5) внимательное отношение ко второму экскурсанту (пояснения некоторых деталей, которые мой супруг знает, а вот мне были не известны).
При планировании посетить Брестскую крепость рекомендую Татьяну, как интересного собеседника, кто найдёт подход именно к Вам и история Брестской крепости оставит след в душе, умах и памяти!
Ещё 52 отзыва

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Брест — это не только Брестская крепость!Брест — это не только Брестская крепость!Брест — это не только Брестская крепость!
27 за экскурсию
1.5 часа
31 отзыв
Экскурсия-открытие: история и современная жизнь города
Приезжая в наш город, многие люди ошибочно считают, что Брест — это маленький городок, в котором главная достопримечательность — Брестская крепость. Но я постараюсь доказать, что это не так. Совсем скоро, в 2019 году, город отпразднует своё тысячелетие. И за это время в нем произошло много ярких и масштабных событий, о которых обязательно стоит узнать. Брест — единственный город в мире, который был полностью разрушен и заново восстановлен уже на другой территории. А еще у нас есть настоящий фонарщик, похожий на сказочного персонажа, который зажигает каждый вечер на закате 17 фонарей. Старинные здания дышат историей, а тихие улочки и красивые храмы очаровывают колоритом и особенной красотой. Приезжайте к нам!

Исторические экскурсии в Бресте

Чем славен БрестЧем славен БрестЧем славен Брест
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Обзорная историческая прогулка по городу
Я сделаю всё, чтобы после экскурсии вы были очарованы Брестом так же, как я сам. Я покажу его во всей красе — уютным, культурно и исторически богатым, тысячелетним, но молодым и почти европейским. Вы пройдёте по «Елисейским полям» Бреста, увидите памятники старины и проникнетесь непохожестью города на другие белорусские и российские.

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