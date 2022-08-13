Августовский канал и его окрестности

Дворцовый комплекс Святск, дворянская усадьба, поселок Сопоцкин и прогулка на теплоходе за 1 день

5
1 отзыв
Приглашаю отдохнуть от шума города, прикоснуться к истории и напитаться энергией природы! Вы прогуляетесь вдоль зеркальных прудов дворцово-паркового комплекса Святск, посетите дворянскую усадьбу и заедете в колоритный поселок Сопоцкин.

А еще прокатитесь по каналу на теплоходе, насладитесь заповедными видами Августовской пущи и пройдете шлюзование.
Августовский канал и его окрестности
Августовский канал и его окрестности
Августовский канал и его окрестности
Августовский канал и его окрестности
Августовский канал и его окрестности
Августовский канал и его окрестности
Августовский канал и его окрестности
Августовский канал и его окрестности
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Описание

Что вас ожидает

Поселок Сопоцкин, форт и дворцовый комплекс

По дороге к Августовскому каналу вы посетите много интересных достопримечательностей. Оцените один из тринадцати фортов Гродненской крепости и прогуляетесь по тропинкам дворцово-паркового комплекса Святск 18 века. Не проедем мы и мимо поселка Сопоцкин, где сплелись разные эпохи, культуры, языки и народные традиции. Вы увидите в нем костел Вознесения Девы Марии, еврейское и католическое кладбища. А если пожелаете, поучаствуете в мастер-классе по росписи «писанок».

Августовский канал: прогулка на теплоходе, шлюзы и плотина

Мы заглянем в усадьбу Святск Гурских в Радзивилках. Еще в 17 столетии это место облюбовали монахи-камедулы, создали там английский парк и каскад из пяти прудов с ключевой водой. Всё это мы увидим! А затем отправимся путешествовать по Августовскому каналу. Прокатимся на теплоходе, посетим шлюзы Немново и Домбровка, посмотрим на плотину и полюбуемся заповедной Гродненской пущей. Я расскажу историю канала, сочетающую разрушительные войны, восстания, забвение и возрождение.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна только на транспорте путешественников
  • Прогулка на теплоходе не входит в стоимость — 10 белорусских руб. с человека
  • Мастер-класс по росписи пасхальных яиц проходит по предварительной договоренности и оплачивается дополнительно. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Г
13 авг 2022
Спасибо

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