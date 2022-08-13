Приглашаю отдохнуть от шума города, прикоснуться к истории и напитаться энергией природы! Вы прогуляетесь вдоль зеркальных прудов дворцово-паркового комплекса Святск, посетите дворянскую усадьбу и заедете в колоритный поселок Сопоцкин. А еще прокатитесь по каналу на теплоходе, насладитесь заповедными видами Августовской пущи и пройдете шлюзование.

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Описание

Что вас ожидает

Поселок Сопоцкин, форт и дворцовый комплекс

По дороге к Августовскому каналу вы посетите много интересных достопримечательностей. Оцените один из тринадцати фортов Гродненской крепости и прогуляетесь по тропинкам дворцово-паркового комплекса Святск 18 века. Не проедем мы и мимо поселка Сопоцкин, где сплелись разные эпохи, культуры, языки и народные традиции. Вы увидите в нем костел Вознесения Девы Марии, еврейское и католическое кладбища. А если пожелаете, поучаствуете в мастер-классе по росписи «писанок».

Августовский канал: прогулка на теплоходе, шлюзы и плотина

Мы заглянем в усадьбу Святск Гурских в Радзивилках. Еще в 17 столетии это место облюбовали монахи-камедулы, создали там английский парк и каскад из пяти прудов с ключевой водой. Всё это мы увидим! А затем отправимся путешествовать по Августовскому каналу. Прокатимся на теплоходе, посетим шлюзы Немново и Домбровка, посмотрим на плотину и полюбуемся заповедной Гродненской пущей. Я расскажу историю канала, сочетающую разрушительные войны, восстания, забвение и возрождение.

Организационные детали