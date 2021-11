Le point de rencontre (kiosque Martin Tour) était à 5 mn de notre hôtel, on a attendu 5 mn l'arrivée de car de ramassage. Les explications dans le casque étaient claires et précises (on pouvait choisir parmi plusieurs langues). Le chauffeur nous a déposé à l'Eglise Notre Dame de Lorette 45 mn puis et repasser nous chercher au même endroit pour nous ramener au point de départ.