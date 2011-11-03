Историческое ядро Праги на автобусе

Исследуйте Прагу, жемчужину Центральной Европы, в рамках двухчасовой экскурсии с гидом, которая покажет вам основные

3.9
35 отзывов
В группе
до 100 чел.
Исследуйте Прагу, жемчужину Центральной Европы, в рамках двухчасовой экскурсии с гидом, которая покажет вам основные исторические достопримечательности города, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посмотрите Вацлавскую площадь, Национальный театр, Карлов мост и многие другие известные места.
Историческое ядро Праги на автобусе
Историческое ядро Праги на автобусе
Историческое ядро Праги на автобусе

Что вы увидите 🤩

  • Карлов мост
  • Йозефов
  • Вацлавская площадь
  • Староместская площадь
  • Старый город, Прага
  • Пражский национальный театр
  • Малая Прага
  • Пражские куранты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь Пражским Градом, датируемым 9 веком, и самым значительным чешским памятником
  2. Посетите Карлов мост и увидите 30 статуй на пролете, пересекающем реку Влтаву
  3. Посмотрите на астрономические часы на Староместской площади, одной из самых посещаемых достопримечательностей города
Эта 2-часовая экскурсия предоставит вам обзор важных архитектурных и исторических памятников Праги. Эта жемчужина оригинальной европейской архитектуры - прекрасное и романтическое место с захватывающими видами из замка и мостов через реку Влтаву.
История города насчитывает более 1000 лет, но он прекрасно сохранился и не пострадал во время Второй мировой войны. Благодаря его прекрасному состоянию, ЮНЕСКО внесло обширный исторический центр Праги в Реестр культурного и природного наследия в 1992 году. В этом туре вы увидите впечатляющую архитектуру и потрясающие здания, узкие улочки, вымощенные булыжником, и известные достопримечательности, такие как Пражский Град., Карлов мост, Староместская площадь и другие.
Из экскурсионного автобуса вы увидите самые важные части города и его исторические достопримечательности. Маршрут включает Вацлавскую площадь, Национальный театр, Малую Страну, Пражский Град, Карлов мост, бывший Еврейский квартал и Староместскую площадь, где заканчивается экскурсия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт на автобусе
  • Аудио гид
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Пожалуйста, приезжайте на место встречи как минимум за 15 минут до запланированного времени отправления
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
3 ноя 2011
Wir waren zufrieden. Der Reiseleiter wirkte leider etwas zerstreut und brachte seine Sätze nicht zu Ende. Auch fehlte es der Info etwas an Tiefe. Lieber weniger Info "rechts sehen Sie" - "links sehen Sie" und dafür mehr Zusammenhänge und Details!
M
25 янв 2020
Le point de rencontre (kiosque Martin Tour) était à 5 mn de notre hôtel, on a attendu 5 mn l'arrivée de car de ramassage. Les explications dans le casque étaient claires et précises (on pouvait choisir parmi plusieurs langues). Le chauffeur nous a déposé à l'Eglise Notre Dame de Lorette 45 mn puis et repasser nous chercher au même endroit pour nous ramener au point de départ.
S
9 апр 2019
Ещё 32 отзыва

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