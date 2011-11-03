Эта 2-часовая экскурсия предоставит вам обзор важных архитектурных и исторических памятников Праги. Эта жемчужина оригинальной европейской архитектуры - прекрасное и романтическое место с захватывающими видами из замка и мостов через реку Влтаву.

История города насчитывает более 1000 лет, но он прекрасно сохранился и не пострадал во время Второй мировой войны. Благодаря его прекрасному состоянию, ЮНЕСКО внесло обширный исторический центр Праги в Реестр культурного и природного наследия в 1992 году. В этом туре вы увидите впечатляющую архитектуру и потрясающие здания, узкие улочки, вымощенные булыжником, и известные достопримечательности, такие как Пражский Град., Карлов мост, Староместская площадь и другие.

Из экскурсионного автобуса вы увидите самые важные части города и его исторические достопримечательности. Маршрут включает Вацлавскую площадь, Национальный театр, Малую Страну, Пражский Град, Карлов мост, бывший Еврейский квартал и Староместскую площадь, где заканчивается экскурсия.