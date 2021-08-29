Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО Кутна Гора
Восхищение средневековой архитектурой Кунта Горы
Посещение собора Святой Варвары, покровительницы шахтеров
Посещение Седлецкого склепа, также известного под названием Костельная часовня
Направляйтесь на восток от Праги к Кутна Горе, объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Построенный в средние века посреди обширного серебряно-рудного поля, он быстро стал вторым по значимости городом Богемии. Его богатые полезные ископаемые стали основой чешской экономики, что значительно обогатило королевство.
Далее вы познакомитесь с городским собором Святой Варвары, который считается одним из лучших образцов позднеготической архитектуры в Чехии. Святая Варвара была покровительницей шахтеров, и шахтеры приходили в собор, чтобы получить ее благословения. Узнайте больше о богатой истории Чешской Республики в этом пешеходном туре из Праги.
Ответы на вопросы
Что входит
Эксперт руководство
Входная плата в церковь Святой Варвары и костел часовни Седлец (если выбран вариант)
Что не входит
Еда или напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Детская цена действительна для детей до 10 лет. Цена для студента действительна для студентов в возрасте до 26 лет с картой ISIC
Общий тур проводится в небольшой группе в соответствии со всеми гигиеническими нормами по охране здоровья
Клиенты должны быть покрыты носом и ртом (маска для лица или шарф) и иметь перчатки (в некоторых случаях они могут понадобиться)
Частный тур с гидом и водителем для до 6 участников
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
29 авг 2021
The tour itself was great and Sara is an amazing tour guide: Very kind and welcoming. However, getting to the meeting point was a nightmare. Originally I got an email telling me that I would be picked up at my hotel and that I would receive further details soon. One hour before the tour, I had received nothing so I called and I was told that I had to go a different location. I was given very vague and confusing instructions, so I had some issues finding the spot. Since I was running late, a very rude person called my phone and yelled at me because I was supposedly in the wrong place. They made me turn around only to realize that I was actually walking in the right direction at the beginning. I'm completely disappointed with the way that I was treated before the tour itself began.
H
Heinz
20 июня 2015
Die einzelnen Gebäude waren ganz speziell und zählen berechtigt zum UNESCO Kultur-Welterbe. Vor allem der Dom der heiligen Barbara ist eindrücklich und die Führung in der Münzstätte war sehr informativ. Die Reiseleiterin sprach zwar verschiedene Sprachen, aber die Verständlichkeit war sehr unbefriedigend. Sie zeigte auch wenig Begeisterung und vermittelte nur Fakten, aber ohne Dynamik und Freude!
А
Аноним
12 апр 2015
Vorrei mostrare la mia riconoscenza in modo particolare nei riguardi della signorina (signora) che ci ha guidato, il cui nome purtroppo mi sfugge in questo momento. Eravamo pochi (una famiglia di California) e io unico italiano. Lei ci ha parlato con tale entusiasmo e completezza degna di ammirazione… come se fossimo stati duecento persone. Valuto molto positivamente questo suo modo di rispettarci come persone.