Направляйтесь на восток от Праги к Кутна Горе, объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Построенный в средние века посреди обширного серебряно-рудного поля, он быстро стал вторым по значимости городом Богемии. Его богатые полезные ископаемые стали основой чешской экономики, что значительно обогатило королевство.

Далее вы познакомитесь с городским собором Святой Варвары, который считается одним из лучших образцов позднеготической архитектуры в Чехии. Святая Варвара была покровительницей шахтеров, и шахтеры приходили в собор, чтобы получить ее благословения. Узнайте больше о богатой истории Чешской Республики в этом пешеходном туре из Праги.