Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите исторический центр курортного города Карловы Вары
Отправляйтесь на пешую экскурсию по Старому городу
Проведите свободное время, гуляя по магазинам
Покиньте Прагу и отправляйтесь в путешествие до прекрасного курортного города Карловы Вары приблизительно в 100 км к западу от столицы Чехии. По прибытии прогуляйтесь по его очаровательной набережной.
Карловы Вары, основанные королем Карлом IV в 1358 году, примечательны своими минеральными источниками, целебными свойствами которых пользовались многие знаменитые люди, в том числе немецкий поэт Гёте и русский царь Пётр Великий. Прогуляйтесь по колоннадам с минеральной водой и самостоятельно испробуйте горячие источники.
Город знаменит стекольным заводом «Мозер», основанным Людвигом Мозером в 1893 году. Среди бывших клиентов фирмы, известной во всем мире высоким качеством стекольных изделий, британский король Эдуард VII, шах Персии и император Австро-Венгерской империи Франц Иосиф I и многие другие.
Совершите пеший тур с гидом по историческому центру города. Воспользуйтесь свободным временем, чтобы сделать покупки и самостоятельно прогуляться, прежде чем вернуться в Прагу.
Ответы на вопросы
Что входит
Обед
Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности
Поездка состоится при наборе минимум 3 участников
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Monica
3 сен 2017
(США)
We had an excellent and knowledgeable guide who shared the history of the Czech Republic, Prague, and Karlovy Vary with us. The bus was comfortable and had working wifi throughout the trip. The stop at Moser Glass Factory was fascinating. And the time in karlovy vary felt long enough to appreciate the beauty and too short to appreciate all this historical corner has to offer.
J
Javier
8 авг 2017
(Испания)
La visita merece la pena. Es mejorable el minibus (falta de potencia). La guía ruso-española que nos atendió me pareció bastante floja en cuanto a nivel de español, explicaciones e interés. A veces decía cosas sin sentido, supongo que por su nivel del idioma. Es una mujer bastante mayor con un tono bastante monótono y aburrido. Había otra guía española con otro grupo que mostraba mucho más interés en explicar las cosas y daba gusto escucharla. Media hora más en Karlovy Vary en lugar de almuerzo/fabrica de vidrio sería recomendable.
А
Аноним
3 дек 2017
(США)
Jidka Pastushkova had my wife and me without seats on return trip from Karlovy Vary and because of her unacceptable behavior we were not able to have our trip back to Prague with a group and we needed to take a regular bus back to Prague. The guide like Pastushkova can not work with tourists who come to see Prague. If the tourists are under her care, she MUST take care for there safety, especially for the money we paid for the tour. Shame on Pastushkova for her unprofessional behavior.