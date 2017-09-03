Покиньте Прагу и отправляйтесь в путешествие до прекрасного курортного города Карловы Вары приблизительно в 100 км к западу от столицы Чехии. По прибытии прогуляйтесь по его очаровательной набережной.

Карловы Вары, основанные королем Карлом IV в 1358 году, примечательны своими минеральными источниками, целебными свойствами которых пользовались многие знаменитые люди, в том числе немецкий поэт Гёте и русский царь Пётр Великий. Прогуляйтесь по колоннадам с минеральной водой и самостоятельно испробуйте горячие источники.

Город знаменит стекольным заводом «Мозер», основанным Людвигом Мозером в 1893 году. Среди бывших клиентов фирмы, известной во всем мире высоким качеством стекольных изделий, британский король Эдуард VII, шах Персии и император Австро-Венгерской империи Франц Иосиф I и многие другие.

Совершите пеший тур с гидом по историческому центру города. Воспользуйтесь свободным временем, чтобы сделать покупки и самостоятельно прогуляться, прежде чем вернуться в Прагу.