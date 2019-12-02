Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите достопримечательности Старого города, Нового города и Малого города в Праге
Воспользуйтесь бесплатным аудиогидом, доступным на 26 языках
Воспользуйтесь возможностью выехать в разное время каждый день
Осмотрите достопримечательности Праги в краткой ознакомительной экскурсии на автобусе и взгляните на главные места города, не сходя с автобуса. Начните тур на Староместской площади, находящейся между Вацлавской площадью и Карловым мостом и полюбуйтесь разнообразными архитектурными стилями, такими как башни и шпили готической церкви Девы Марии перед Тыном и Староместская ратуша.
Затем отправьтесь в Новый город (Nové Město), возведенный рядом со Старым городом по приказу императора Священной Римской Империи Карла IV. Побывайте в Малом городе (Malá Strana), в котором в средние века доминировали этнические немцы. Осмотрите образцы архитектуры преимущественно эпохи барокко.
Возвратитесь на Староместскую площадь после завершения тура. Находясь в салоне автобуса, послушайте аудиокомментарии, доступные на 26 разных языках.
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусная экскурсия
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Находясь в салоне автобуса, послушайте аудиокомментарии, доступные на 26 разных языках
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 244 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
2 дек 2019
(Испания)
Экспресс-тур по городу настоятельно рекомендуется. Спасибо Моисею за его терпение, так как он помогал нам и дважды изменял нашу бронь, чтобы приспособить ее к нашему запросу. Отличный профессионал. Единственное, что мне не понравилось, - это повторно использованные наушники … с одной стороны, они хороши, потому что потом они отменены, и они представляют собой неиспользуемый пластик, но не очень гигиеничный … лучше взять их с собой.
J
Jürgen
2 сен 2018
(Германия)
Если у вас очень мало времени для Праги, этот тур даст вам хороший обзор самых важных достопримечательностей города и аппетит на большее. Пункт отправления легко найти, и аудио-тур на автобусе доступен на более чем 20 языках. Даже если лента не всегда синхронизирована с фактическим положением, вы получите много информации о Чехии, Праге и многочисленных достопримечательностях.
C
Christof
2 июля 2020
Wir waren zu Erwachsene männliche Singles auf nen Kurztrip in Prag. Eine tolle Alternative zu den großen Touren. Man bekommt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Kürze erklärt und leicht Verständlich. Man bekommt auch Infos zu Verhaltensregeln und Tips wie man sich vor Betrug schützt etc… Danach kann man sich dann rausschmeißen was einem gut gefallen hat und dann spezifischere Touren buchen. Preis-Leistungs-verhältnis war Top.