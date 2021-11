C

Wir waren zu Erwachsene männliche Singles auf nen Kurztrip in Prag.

Eine tolle Alternative zu den großen Touren. Man bekommt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Kürze erklärt und leicht Verständlich. Man bekommt auch Infos zu Verhaltensregeln und Tips wie man sich vor Betrug schützt etc…

Danach kann man sich dann rausschmeißen was einem gut gefallen hat und dann spezifischere Touren buchen. Preis-Leistungs-verhältnis war Top.