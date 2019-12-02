Осмотрите достопримечательности Праги в краткой ознакомительной экскурсии на автобусе и взгляните на главные места города, не сходя с автобуса. Начните тур на Староместской площади, находящейся между Вацлавской площадью и Карловым мостом и полюбуйтесь разнообразными архитектурными стилями, такими как башни и шпили готической церкви Девы Марии перед Тыном и Староместская ратуша.

Затем отправьтесь в Новый город (Nové Město), возведенный рядом со Старым городом по приказу императора Священной Римской Империи Карла IV. Побывайте в Малом городе (Malá Strana), в котором в средние века доминировали этнические немцы. Осмотрите образцы архитектуры преимущественно эпохи барокко.

Возвратитесь на Староместскую площадь после завершения тура. Находясь в салоне автобуса, послушайте аудиокомментарии, доступные на 26 разных языках.