За 15–20 минут до начала тура на сегвее за вами может заехать такси. Либо встретьтесь с гидом прямо в отправной точке тура и ознакомьтесь со вашим новым средство передвижения с автобалансировкой.

Научитесь им управлять перед началом тура, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно. Выберите классический маршрут или оцените персонализированный маршрут, созданный в соответствии с вашими интересами, в рамках частного варианта тура.

Отправляйтесь в спокойные районы Праги, чтобы осмотреть жилые кварталы, включая пражский Беверли-Хиллз. Откройте для себя Страговский стадион с фантастическими панорамными видами. Посмотрите на Бржевновский и Страговский монастыри, где бенедиктинские монахи основали одну из старейших пивоварен Чехии. В ходе тура вы сможете посетить следующие пражские места, в зависимости от выбранного варианта: