Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прокатитесь на Segway X2 или i2 с вездеходными шинами
Полюбуйтесь панорамным видом со Страговского стадиона
Воспользуйтесь услугами и знаниями местного гида
Минуйте скопления людей и прокатитесь по парку Ладронка
Выберите время начала в течение дня
Оцените эксклюзивный сервис с бесплатным напитком и трансфером от отеля
За 15–20 минут до начала тура на сегвее за вами может заехать такси. Либо встретьтесь с гидом прямо в отправной точке тура и ознакомьтесь со вашим новым средство передвижения с автобалансировкой.
Научитесь им управлять перед началом тура, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно. Выберите классический маршрут или оцените персонализированный маршрут, созданный в соответствии с вашими интересами, в рамках частного варианта тура.
Отправляйтесь в спокойные районы Праги, чтобы осмотреть жилые кварталы, включая пражский Беверли-Хиллз. Откройте для себя Страговский стадион с фантастическими панорамными видами. Посмотрите на Бржевновский и Страговский монастыри, где бенедиктинские монахи основали одну из старейших пивоварен Чехии. В ходе тура вы сможете посетить следующие пражские места, в зависимости от выбранного варианта:
Парк Ладронка.
Резиденция Спиритка.
Страговский стадион.
Бржевновский монастырь.
Villa Kajetánka.
Сакре-Кёр.
Собор Святого Вита.
Вилла семьи Кинских.
Страговский монастырь.
Пражский Беверли-Хиллз.
Villa Muller.
Парк Макса ван дер Стула.
По пути вы получите интересную информацию о Праге и ее достопримечательностях. Узнайте о жизни в городе от местного гида. Если не знаете, как добраться до желаемого места в конце тура, попросите совета. После тура вас бесплатно доставят на такси.
Ответы на вопросы
Что входит
Гид, говорящий на английском, немецком, французском, чешском, испанском или русском языке
Шлем
Дождевик
Бутылка воды
Начало в разное время
Перчатки или куртка во время зимнего сезона
Услуги фотографа
Инструкции по технике безопасности и тренировка перед туром
Мгновенное подтверждение бронирования
Бесплатный трансфер от/до места вашего проживания на такси
Что не входит
Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
При бронировании сообщите предпочтительное время начала тура, а также адрес места вашего проживания
Лицам под влиянием алкоголя не разрешат участвовать в этом туре
Минимальный возраст для участия в туре — восемь лет
Тур не подходит для беременных женщин
Трансфер от места вашего проживания в Праге возможен по запросу примерно за 20 минут до начала тура
Посмотрите три варианта маршрута в галерее
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 8 лет
Беременные женщины
Люди весом более 120 кг
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 351 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
313
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1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
15 авг 2021
(Германия)
We had an amazing time on the segways with the guide Jakub and his brother. They gave us a lot of insights and showed us nice spots besides the crowded hotspots. We recommend this tour also to people without Segway-Experience - it is easy to learn and really fun! Thanks to the guides! They are very friendly and Jakubs german is very good
Z
Zara
27 фев 2020
(Великобритания)
We did not do the Segway tour as it dosnt offer a tour around city Center, as that’s what we wanted we were offered an upgrade to do tour of city Center on scooter bikes! This is a must do experience with ecotours thay are an amazing company and very accommodating we were given cosy jackets and gloves to make our trip more enjoyable! Thank you so much to Stephen (sorry for spelling) he made our tour amazing and very personalised took us to places we wanted to see and recommended places to eat! Thank you.
C
Christopher
5 фев 2020
(Австралия)
Our tour guide Alex was fantastic. He was so enthusiastic about telling us all there was to know about Prague. Segways were a lot of fun to ride. Although Segways are banned in the old town of Prague you do get to see some great views of the city at multiple view points. Would highly recommend this tour, especially if it’s your first day in Prague and you want to learnt about the city!