ежедневно в 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 и 11:30

Что вас ожидает
Водные приключения для всей семьи.
По одному браслету вы сможете посетить сразу два соседних аквапарка отелей сети Альбатрос за один день. К вашим услугам — огромная территория, на которой расположились 32 водные горки для детей и взрослых, 9 бассейнов (некоторые — с подогревом в зимний период), 2 ресторана с приватными беседками. И дети, и взрослые найдут здесь развлечения по душе, а в перерывах смогут отдохнуть на шезлонгах под зонтиками. В течение дня вам предложат безалкогольные напитки в неограниченном количестве, а также вкусный обед (при выборе билета «Все включено»).
Организационные детали
Обратите внимание: эта поездка не является экскурсией, сопровождающего в аквапарке с вами не будет
Посещение аквапарка
- Аквапарк работает ежедневно с 10 до 17 часов
- Мы отвезем вас в аквапарк из вашего отеля на индивидуальном трансфере
- Все горки без подогрева. В зимний период подогревается только детский бассейн и один взрослый
- На территорию аквапарка не разрешается проносить свою еду и напитки. На территории работает супермаркет.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер от вашего отеля в аквапарк и обратно, входной билет, напитки в течение дня, обед при выборе билета «Все включено»
- Дополнительные расходы: аренда полотенца, камеры хранения и индивидуальной беседки-шатра (по желанию)