ежедневно в 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 и 11:30

Что вас ожидает

Водные приключения для всей семьи.

По одному браслету вы сможете посетить сразу два соседних аквапарка отелей сети Альбатрос за один день. К вашим услугам — огромная территория, на которой расположились 32 водные горки для детей и взрослых, 9 бассейнов (некоторые — с подогревом в зимний период), 2 ресторана с приватными беседками. И дети, и взрослые найдут здесь развлечения по душе, а в перерывах смогут отдохнуть на шезлонгах под зонтиками. В течение дня вам предложат безалкогольные напитки в неограниченном количестве, а также вкусный обед (при выборе билета «Все включено»).

Организационные детали

Обратите внимание: эта поездка не является экскурсией, сопровождающего в аквапарке с вами не будет

Посещение аквапарка

Аквапарк работает ежедневно с 10 до 17 часов

Мы отвезем вас в аквапарк из вашего отеля на индивидуальном трансфере

Все горки без подогрева. В зимний период подогревается только детский бассейн и один взрослый

На территорию аквапарка не разрешается проносить свою еду и напитки. На территории работает супермаркет.

Что входит в стоимость, а что — нет