ежедневно в 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 и 11:30

День развлечений в аквапарке Albatros!

Посетить два лучших аквапарка сети Альбатрос и покорить захватывающие водные горки

Приготовьтесь провести целый день в лучшем аквапарке Шарм-эль-Шейха! На территории отеля сети Альбатрос вас ждут десятки водных горок для детей и взрослых, бассейны, рестораны, шезлонги и приватные зоны — всё, что нужно для захватывающего семейного отдыха.

Также в стоимость поездки входит трансфер от вашего отеля и напитки на протяжении всего дня.
День развлечений в аквапарке Albatros!
День развлечений в аквапарке Albatros!
День развлечений в аквапарке Albatros!
День развлечений в аквапарке Albatros!
День развлечений в аквапарке Albatros!
День развлечений в аквапарке Albatros!
День развлечений в аквапарке Albatros!
День развлечений в аквапарке Albatros!
День развлечений в аквапарке Albatros!
День развлечений в аквапарке Albatros!
День развлечений в аквапарке Albatros!

Что вас ожидает

Водные приключения для всей семьи.

По одному браслету вы сможете посетить сразу два соседних аквапарка отелей сети Альбатрос за один день. К вашим услугам — огромная территория, на которой расположились 32 водные горки для детей и взрослых, 9 бассейнов (некоторые — с подогревом в зимний период), 2 ресторана с приватными беседками. И дети, и взрослые найдут здесь развлечения по душе, а в перерывах смогут отдохнуть на шезлонгах под зонтиками. В течение дня вам предложат безалкогольные напитки в неограниченном количестве, а также вкусный обед (при выборе билета «Все включено»).

Организационные детали

Обратите внимание: эта поездка не является экскурсией, сопровождающего в аквапарке с вами не будет

Посещение аквапарка

  • Аквапарк работает ежедневно с 10 до 17 часов
  • Мы отвезем вас в аквапарк из вашего отеля на индивидуальном трансфере
  • Все горки без подогрева. В зимний период подогревается только детский бассейн и один взрослый
  • На территорию аквапарка не разрешается проносить свою еду и напитки. На территории работает супермаркет.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер от вашего отеля в аквапарк и обратно, входной билет, напитки в течение дня, обед при выборе билета «Все включено»
  • Дополнительные расходы: аренда полотенца, камеры хранения и индивидуальной беседки-шатра (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 и 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 и 11:30

Наталья
Наталья
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте уже более 5 лет и все это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда помогу вам с выбором экскурсий, проконсультирую и по другим вопросам, касающимся вашего отдыха в солнечном Египте. До встречи!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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