Ежедневно, выезд 17:30, возвращение в 22:00

Ужин на пиратской шхуне из Шарм-эль-Шейха

Мы приглашаем вас провести вечер на пиратском корабле

Мы приглашаем вас провести вечер на пиратском корабле.

Вы можете заказать особенный вечер для двоих или ужин в кругу семьи и друзей.

Конечно же, на нашем корабле найдутся развлечения и особенные блюда для детей.

Наши специалисты подберут развлекательную программу специально для вас.
Ужин на пиратской шхуне из Шарм-эль-Шейха
Ужин на пиратской шхуне из Шарм-эль-Шейха
Ужин на пиратской шхуне из Шарм-эль-Шейха
Ужин на пиратской шхуне из Шарм-эль-Шейха
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Романтика и комфорт морской прогулки

Хотите добавить в свой отдых романтики? Провести незабываемый вечер в атмосфере приключенческих романов о пиратах, кладах и поиске счастья под поднятыми парусами? Тогда мы приглашаем вас на ужин в атмосфере плавучего ресторана на пиратском корабле.
Приглашение в ресторан Pirates Floating – это чудесная возможность провести вечер, любуясь закатом в открытом море, насладиться красивейшими видами и сделать прекрасные фотографии.
Когда солнце сядет, мы отправимся вдоль побережья Шарм-эль-Шейха, любуясь огнями города. Накинув на плечи легкий плед и подставив лицо вечернему морскому ветру, вы сможете насладиться прогулкой под парусом под звуки живой музыки. Просторная верхняя палуба оборудована комфортабельными местами для сидения и релакса под живую музыку.

Ужин

Затем вас пригласят на ужин в каюту капитана, выполненную в стиле роскоши, отделанную деревом и мрамором. На ужин вам предложат морепродукты и изысканные блюда. Шеф-повара удивят вас своими кулинарными способностями.
Вы можете заказать особенное мероприятие на корабле. Наши специалисты подберут развлекательную программу под вашу компанию. Вы можете запланировать как особенный вечер для двоих, так и вечер в кругу семьи и друзей. Конечно же, на нашем корабле найдутся развлечения и особенные блюда для детей.
Важно знать

Возьмите с собой:

  • паспорт или его копию,
  • фото и видео аппаратуру.

В стоимость экскурсии включено:

  • автобус с кондиционером,
  • шоу-программа,
  • ужин из морепродуктов и безалкогольные напитки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • алкогольные напитки.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • автобус с кондиционером
  • шоу-программа
  • ужин из морепродуктов и безалкогольные напитки.
Что не входит?
  • алкогольные напитки.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд 17:30, возвращение в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, выезд 17:30, возвращение в 22:00

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