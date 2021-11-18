Ежедневно, выезд 17:30, возвращение в 22:00

Что вас ждет

Романтика и комфорт морской прогулки

Хотите добавить в свой отдых романтики? Провести незабываемый вечер в атмосфере приключенческих романов о пиратах, кладах и поиске счастья под поднятыми парусами? Тогда мы приглашаем вас на ужин в атмосфере плавучего ресторана на пиратском корабле.

Приглашение в ресторан Pirates Floating – это чудесная возможность провести вечер, любуясь закатом в открытом море, насладиться красивейшими видами и сделать прекрасные фотографии.

Когда солнце сядет, мы отправимся вдоль побережья Шарм-эль-Шейха, любуясь огнями города. Накинув на плечи легкий плед и подставив лицо вечернему морскому ветру, вы сможете насладиться прогулкой под парусом под звуки живой музыки. Просторная верхняя палуба оборудована комфортабельными местами для сидения и релакса под живую музыку.

Ужин

Затем вас пригласят на ужин в каюту капитана, выполненную в стиле роскоши, отделанную деревом и мрамором. На ужин вам предложат морепродукты и изысканные блюда. Шеф-повара удивят вас своими кулинарными способностями.

Вы можете заказать особенное мероприятие на корабле. Наши специалисты подберут развлекательную программу под вашу компанию. Вы можете запланировать как особенный вечер для двоих, так и вечер в кругу семьи и друзей. Конечно же, на нашем корабле найдутся развлечения и особенные блюда для детей.

Важно знать

Возьмите с собой:

паспорт или его копию,

фото и видео аппаратуру.

В стоимость экскурсии включено:

автобус с кондиционером,

шоу-программа,

ужин из морепродуктов и безалкогольные напитки.

Туристы оплачивают самостоятельно: