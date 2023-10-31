Прокатиться по барханам, побывать в гостях у бедуинов и понаблюдать за восходом солнца
Сафари на рассвете — всегда хорошая идея! На улице в это время не жарко, можно с комфортом кататься и гулять, а восход солнца в пустыне просто завораживает. Наш путь будет пролегать через деревню бедуинов, к которым мы обязательно заедем в гости. Вы попробуете традиционный чай кочевников и познакомитесь с их бытом. А после экскурсии мы отвезём вас в отель прямо к завтраку.
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Рано утром (в 04:30-05:30) наш гид заберёт вас из отеля и доставит в Сафари-центр.
Там вас ждёт обучение по управлению квадроциклом. Затем вы совершите пробный заезд под контролем опытного инструктора и только после этого отправитесь покорять просторы пустыни.
Перед стартом вам наденут на голову специальный шарф — арафатку, чтобы песок не попадал в глаза во время поездки.
Ну а теперь вперёд — встречать рассвет в пустыне! По пути будем делать остановки и фотографироваться в самых красивых локациях. Если повезёт, услышим звуковое эхо между горами Синая.
Финальной точкой нашего путешествия будет деревня бедуинов. Там вы сможете покататься на верблюдах, попробовать традиционный чай кочевников и познакомиться с их бытом и культурой. Вы узнаете, что бедуины едят и как добывают воду, какие традиции соблюдают.
Затем вернёмся в Сафари-центр. Оттуда мы отвезём вас в отель: уже к 07:00 вы будете дома.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, катание на квадроцикле и верблюде, бедуинский чай, шарф-арафатка, вода и сок.
- Катание на квадроцикле занимает 1,5 часа, трансфер — от 30 минут до часа (туда-обратно) в зависимости от расположения вашего отеля.
- Программа подходит для взрослых и детей любого возраста. Но управлять квадроциклом можно только с 10 лет.
- Наденьте длинные брюки и кофту с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, и не забудьте взять солнечные очки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Махмуд, я профессиональный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации поездок с международными туристическими компаниями. Моя специализация — VIP-транспортные услуги и VIP-экскурсии.
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