Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах

Прокатиться по барханам, побывать в гостях у бедуинов и понаблюдать за восходом солнца

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Ответы на вопросы
Сафари на рассвете — всегда хорошая идея! На улице в это время не жарко, можно с комфортом кататься и гулять, а восход солнца в пустыне просто завораживает. Наш путь будет пролегать через деревню бедуинов, к которым мы обязательно заедем в гости. Вы попробуете традиционный чай кочевников и познакомитесь с их бытом. А после экскурсии мы отвезём вас в отель прямо к завтраку.
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рано утром (в 04:30-05:30) наш гид заберёт вас из отеля и доставит в Сафари-центр.
Там вас ждёт обучение по управлению квадроциклом. Затем вы совершите пробный заезд под контролем опытного инструктора и только после этого отправитесь покорять просторы пустыни.
Перед стартом вам наденут на голову специальный шарф — арафатку, чтобы песок не попадал в глаза во время поездки.
Ну а теперь вперёд — встречать рассвет в пустыне! По пути будем делать остановки и фотографироваться в самых красивых локациях. Если повезёт, услышим звуковое эхо между горами Синая.
Финальной точкой нашего путешествия будет деревня бедуинов. Там вы сможете покататься на верблюдах, попробовать традиционный чай кочевников и познакомиться с их бытом и культурой. Вы узнаете, что бедуины едят и как добывают воду, какие традиции соблюдают.
Затем вернёмся в Сафари-центр. Оттуда мы отвезём вас в отель: уже к 07:00 вы будете дома.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, катание на квадроцикле и верблюде, бедуинский чай, шарф-арафатка, вода и сок.
  • Катание на квадроцикле занимает 1,5 часа, трансфер — от 30 минут до часа (туда-обратно) в зависимости от расположения вашего отеля.
  • Программа подходит для взрослых и детей любого возраста. Но управлять квадроциклом можно только с 10 лет.
  • Наденьте длинные брюки и кофту с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, и не забудьте взять солнечные очки.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Экстрим
Выездные
Сафари
Природа и пейзажи
На квадроциклах
На верблюдах
Животные
Бедуины

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