Елена Л. проводит ещё 3 экскурсии

Самое посещаемое кладбище в миреТут можно увидеть могилы таких известных людей, как Оскар Уайльда, Айседоры Дункан, Эдит Пиаф, Марии Каллас, Амедео Модильяни, Симоны Синьоре и Ива Монтана, Сары Бернар и многих других. Там есть даже мемориал русским солдатам, участвовавшим во французском сопротивлении. Во время экскурсии 🧭 Вы не только увидите само кладбище, но и узнаете интересные истории 📖 из жизни людей, захороненных здесь. Важно знать:• Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
Экскурсия проходит на онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве; Для просмотра необходимо будет войти в Ваш гугл-аккаунт.
Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 70 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Л.
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