Елена Л. проводит ещё 3 экскурсии

Самое посещаемое кладбище в миреТут можно увидеть могилы таких известных людей, как Оскар Уайльда, Айседоры Дункан, Эдит Пиаф, Марии Каллас, Амедео Модильяни, Симоны Синьоре и Ива Монтана, Сары Бернар и многих других. Там есть даже мемориал русским солдатам, участвовавшим во французском сопротивлении. Во время экскурсии 🧭 Вы не только увидите само кладбище, но и узнаете интересные истории 📖 из жизни людей, захороненных здесь. Важно знать:• Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;

Экскурсия проходит на онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве; Для просмотра необходимо будет войти в Ваш гугл-аккаунт.

Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;

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