Елена Л. проводит ещё 3 экскурсии

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Онлайн-экскурсия «Пер Лашез — не просто кладбище, а почти музей»

Елена Л.
Елена Л. – Гид из Парижа
Мы встретимся на Youtube.

Я выйду в прямую трансляцию прямо с улиц Парижа и в режиме реального времени, в хорошем качестве покажу вам Пер-Лашез — настоящий музей 🖼 под открытым небом и в том числе крупнейший музей надгробной скульптуры во всем мире.

В год сюда приходит более 3 млн.

человек.

Среди захоронений, можно найти могилы многих знаменитых художников, писателей, композиторов, политиков и других выдающихся личностей.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Пер Лашез — не просто кладбище, а почти музей»
Онлайн-экскурсия «Пер Лашез — не просто кладбище, а почти музей»
Самое посещаемое кладбище в миреТут можно увидеть могилы таких известных людей, как Оскар Уайльда, Айседоры Дункан, Эдит Пиаф, Марии Каллас, Амедео Модильяни, Симоны Синьоре и Ива Монтана, Сары Бернар и многих других. Там есть даже мемориал русским солдатам, участвовавшим во французском сопротивлении. Во время экскурсии 🧭 Вы не только увидите само кладбище, но и узнаете интересные истории 📖 из жизни людей, захороненных здесь. Важно знать:• Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
  • Экскурсия проходит на онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве; Для просмотра необходимо будет войти в Ваш гугл-аккаунт.
  • Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
  • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Пер Лашез — не просто кладбище, а почти музей»
Онлайн-экскурсия «Пер Лашез — не просто кладбище, а почти музей»
Онлайн-экскурсия «Пер Лашез — не просто кладбище, а почти музей»
Онлайн-экскурсия «Пер Лашез — не просто кладбище, а почти музей»
Онлайн-экскурсия «Пер Лашез — не просто кладбище, а почти музей»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
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