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Париж: часовой круиз по Сене

5
11 отзывов
Isango С.
Isango С. – Гид из Парижа
Полюбуйтесь знаковыми достопримечательностями 🏛️ Парижа во время увлекательного круиза по Сене.

В пути вам откроются лучшие виды на Эйфелеву башню, собор Нотр-Дам и другие значимые достопримечательности города, а в это время, аудиогид расскажет вам историю 📖 и любопытные факты о каждом из увиденных мест.
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Париж: часовой круиз по Сене
Париж: часовой круиз по Сене

Что вы увидите

  • Эйфелева Башня
  • Дом инвалидов
  • Музей Орсе
  • Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
  • Лувр
  • Большой дворец
  • Улицы Парижа
  • Ратуша Отель-де-Виль
Что вас ждет в круизе по Сене
Круиз начинается от Эйфелевой башни. Вы проплывете под мостами Парижа и полюбуетесь на череду красивых 🤩 памятников вдоль реки, слушая рассказы о Париже и достопримечательностях 🏛️. Во время круиза вы увидите Нотр-Дам, ратушу Отель-де-Виль, Лувр и другие достопримечательности.
Можете отправиться в круиз вечером, чтобы по-новому взглянуть на «город огней», который заливается светом с наступлением темноты.
Индивидуальные аудиогиды доступны на 14 языках и содержат полезную информацию о Париже, его истории 📖, памятниках культуры и архитектуры. Пожалуйста, обратите внимание, что к аудиогиду можно будет подключиться через смартфон (на борту судна есть Wi-Fi).

Важная информация:

  • Билет действует сутки
  • Заезды ежедневно апрель-сентябрь с 10:00, октябрь-март с 10:30
Что входит
  • Часовой круиз с аудиогидом на английском
  • французском или испанском
Что не входит
  • Смартфон с наушниками
  • Напитки и закуски
  • Фотографии на память
Начало и место завершения
🚩 Port de la Bourdonnais
Париж: часовой круиз по Сене
Париж: часовой круиз по Сене
Париж: часовой круиз по Сене
Париж: часовой круиз по Сене

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Isango С.
Isango С.
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11 отзывов оставили туристы

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