Что вас ждет в круизе по Сене

Круиз начинается от Эйфелевой башни. Вы проплывете под мостами Парижа и полюбуетесь на череду красивых 🤩 памятников вдоль реки, слушая рассказы о Париже и достопримечательностях 🏛️. Во время круиза вы увидите Нотр-Дам, ратушу Отель-де-Виль, Лувр и другие достопримечательности.

Можете отправиться в круиз вечером, чтобы по-новому взглянуть на «город огней», который заливается светом с наступлением темноты.

Индивидуальные аудиогиды доступны на 14 языках и содержат полезную информацию о Париже, его истории 📖, памятниках культуры и архитектуры. Пожалуйста, обратите внимание, что к аудиогиду можно будет подключиться через смартфон (на борту судна есть Wi-Fi).

Важная информация: