Что вас ждет в круизе по Сене
Круиз начинается от Эйфелевой башни. Вы проплывете под мостами Парижа и полюбуетесь на череду красивых 🤩 памятников вдоль реки, слушая рассказы о Париже и достопримечательностях 🏛️. Во время круиза вы увидите Нотр-Дам, ратушу Отель-де-Виль, Лувр и другие достопримечательности.
Можете отправиться в круиз вечером, чтобы по-новому взглянуть на «город огней», который заливается светом с наступлением темноты.
Индивидуальные аудиогиды доступны на 14 языках и содержат полезную информацию о Париже, его истории 📖, памятниках культуры и архитектуры. Пожалуйста, обратите внимание, что к аудиогиду можно будет подключиться через смартфон (на борту судна есть Wi-Fi).
Важная информация:
- Билет действует сутки
- Заезды ежедневно апрель-сентябрь с 10:00, октябрь-март с 10:30