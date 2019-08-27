Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз

Исследуйте Париж в удобном для вас темпе на этом экскурсионном автобусе

4.3
158 отзывов
В группе
до 50 чел.
Исследуйте Париж в удобном для вас темпе на этом экскурсионном автобусе.

Слушайте развлекательные комментарии, любуясь Эйфелевой башней, Нотр-Дам, Сакре-Кер, Лувром и Елисейскими полями.
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз
Париж: классический hop-on hop-off тур на целый день и круиз

Что вы увидите 🤩

  • Лувр
  • Эйфелева башня
  • Сена
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь невероятным панорамным видом на достопримечательности и сделайте отличные фотографии
  2. Воспользуйтесь многочисленными остановками у всех известных достопримечательностей Парижа
  3. Послушайте увлекательный аудиогид, доступный на 11 языках
В этом потрясающем автобусном hop-on hop-off туре по Парижу вы осмотрите лучшие достопримечательности города в удобном для себя темпе. Примите участие в однодневном туре по достопримечательностям Парижа и познакомьтесь с головокружительной высотой Эйфелевой башни, исторической территорией Лувра, великолепной Триумфальной аркой и не только. В этой уникальной экскурсии вы побываете в более чем 50 главных достопримечательностях по всему городу.
Осмотрите прекрасные бульвары, великолепную архитектуру и живописные пейзажи с верхней, открытой площадки автобуса. Заходите и выходите на остановках, когда хотите, и спланируйте собственное уникальное путешествие по городу. Тур включает информативный и увлекательный аудиогид, который познакомит вас с Парижем. Чтобы взглянуть на город с другой стороны, вы можете совместить hop-on hop-off тур с обзорным круизом по реке Сене.
Во время часового круиза судно пройдет мимо многих потрясающих сооружений и музеев и проплывет под несколькими прекрасными мостами, демонстрируя вам лучшие достопримечательности Парижа. Сопровождающий гид расскажет все об историческом и культурном значении монументов, что поможет вам выбрать, какие из них посетить по возвращении на сушу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • однодневный hop-on hop-off билет
  • 1-часовой обзорный круиз (с билетом на 48 часов)
  • Карта Парижа
  • Бесплатный вай-фай
  • Бесплатное приложение Big Bus Tours с функцией отслеживания автобусов в реальном времени
  • Бесплатное пончо (в случае дождя)
Что не входит
  • билеты на аттракционы
  • Встреча в отеле и высадка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Наличные
Важная информация
  • В связи с мерами COVID-19 могут быть изменения в частоте отправлений, изменения маршрутов, а также сокращение или удаление остановок. Обновленную информацию можно найти на сайте или в приложении местного партнера
  • Чтобы сесть на речной круиз, вы должны предоставить действующий сертификат Covid: либо полный сертификат вакцинации (2 дозы +14 дней), подтверждение отрицательного результата ПЦР / антигенного теста не более 48 часов или подтверждение положительного результата теста ПЦР / антигена. показывает выздоровление от Covid-19. Доказательства принимаются на бумаге или в цифровом формате. Кроме того, экипаж на пирсе может попросить идентификатор пассажира, чтобы он соответствовал сертификату
  • Обратите внимание, что из-за Covid синяя линия не работает
  • Предоставляется однодневный hop-on hop-off билет, часовой обзорный круиз (с 48-часовым билетом), карта округа, бесплатный Wi-Fi и бесплатное приложение Big Bus Tours с отслеживанием автобусов в реальном времени
  • Питание не предоставляется. Пожалуйста, принесите наличные на обед
  • Билеты на достопримечательности не включены
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 158 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
49
3
18
2
6
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
27 авг 2019
(Германия)
тур на автобусе был очень приятным, и вы могли услышать много информации. каждый видел все достопримечательности без особых усилий. однако, это не сработало так хорошо с билетами. Я уже заказал из дома, а затем у меня были онлайн-билеты с кодом для сканирования на моем мобильном телефоне. К сожалению, сотрудники на автобусных остановках не смогли отсканировать код, поэтому нам пришлось ехать в офис. это было на автобусном маршруте, но там, в офисе, они не могли отсканировать код моего билета, и мы потеряли много времени, потому что потребовалось больше времени, чтобы мы наконец получили билеты, и автобусный тур мог начаться должным образом.
e
24 апр 2019
(Италия)
Это был замечательный опыт. И поездка на автобусе и круиз. Обратите внимание только на несколько вещей: - если у вас есть электронный ваучер, отправляйтесь в офис Big Bus, расположенный на Авеню де Л'Опера, потому что портативные считыватели сотрудников, которых вы найдете в автобусах, НЕ читают их. - внимание к выбору автобуса. Некоторые выбирают КРАСНЫЙ маршрут и проходят мимо главных достопримечательностей центра; другие делают СИНИЙ путь, который остается явно более децентрализованным (Монмартр и вся верхняя часть Парижа). - лучший вид открывается с панорамного этажа, но, очевидно, здесь всегда людно … так что поторопитесь! Очень хорошо в целом. С правильными мерами предосторожности я определенно рекомендую сделать этот опыт.
A
6 сен 2018
(Швейцария)
Тур "прыжок на прыжке" был довольно хорош после того, как мы наконец нашли место, чтобы сесть в автобус. Остановки плохо обозначены. Между ними у нас был живой комментарий на английском, который был очень хорош, но не соответствовал немецкой версии на ленте. На корабле было почти невозможно услышать немецкий комментарий. Всегда были перерывы, и тогда приходилось искать немецкий канал.

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