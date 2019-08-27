В этом потрясающем автобусном hop-on hop-off туре по Парижу вы осмотрите лучшие достопримечательности города в удобном для себя темпе. Примите участие в однодневном туре по достопримечательностям Парижа и познакомьтесь с головокружительной высотой Эйфелевой башни, исторической территорией Лувра, великолепной Триумфальной аркой и не только. В этой уникальной экскурсии вы побываете в более чем 50 главных достопримечательностях по всему городу.

Осмотрите прекрасные бульвары, великолепную архитектуру и живописные пейзажи с верхней, открытой площадки автобуса. Заходите и выходите на остановках, когда хотите, и спланируйте собственное уникальное путешествие по городу. Тур включает информативный и увлекательный аудиогид, который познакомит вас с Парижем. Чтобы взглянуть на город с другой стороны, вы можете совместить hop-on hop-off тур с обзорным круизом по реке Сене.

Во время часового круиза судно пройдет мимо многих потрясающих сооружений и музеев и проплывет под несколькими прекрасными мостами, демонстрируя вам лучшие достопримечательности Парижа. Сопровождающий гид расскажет все об историческом и культурном значении монументов, что поможет вам выбрать, какие из них посетить по возвращении на сушу.