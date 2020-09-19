Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди

Воспользуйтесь преимуществами комбинированного билета с доступом к Сент-Шапель и Консьержери

4.7
1353 отзыва
Входной билет
Воспользуйтесь преимуществами комбинированного билета с доступом к Сент-Шапель и Консьержери.

Окунитесь в красоту архитектуры и богатую культурную историю этих уникальных зданий.
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди
Сент-Шапель и Консьержери: общий билет и вход без очереди

Что вы увидите 🤩

  • Остров Сите
  • Собор Парижской Богоматери
  • Сен-Шапель
  • Консьержери
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Сент-Шапель – жемчужину готической архитектуры
  2. Полюбуйтесь восхитительными витражами Сент-Шапель
  3. Осмотрите величественное здание революционной тюрьмы Консьержери
Посетите 2 замечательных архитектурных памятника во время визита во дворец Сите: Сент-Шапель и Консьержери. Откройте для себя старинный суд времен Великой французской революции, посетив Консьержери. Это живописное строение откроет вашему взору тюремные камеры заключенных и могилы героев революции.
Также осмотрите Сент-Шапель (Святую капеллу), один из самых восхитительных примеров готической архитектуры в мире. Полюбуйтесь древними витражными окнами, впечатляющими глубиной цвета и великолепным дизайном. С этим билетом вы сможете провести в каждом из этих знаковых памятников Парижа столько времени, сколько вам угодно.
Исследуйте комнаты Консьержери эпохи Средневековья и реколюции, а также исчезнувшие части этого здания благодаря HistoPad. Благодаря этому инструменту вы сможете совершить путешествие во времени с использованием таких технологий, как дополненная реальность, 3D-реконструкция и интерактивные функции.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Объединенный билет в Сент-Шапель и Консьержери
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Экскурсии по Сент-Шапель доступны каждый день с 11:00 до 15:00 (продолжительность: 45 минут)
  • Для Conciergerie: HistoPad 3D-воспроизведение камеры Марии-Антуанетты доступно на французском, английском, немецком, испанском, итальянском и китайском языках
  • Для самостоятельных экскурсий гиды доступны на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, японском, польском, русском, голландском, китайском или португальском языках
  • Часы работы Консьержери: круглый год с 9:30 до 18:00 (последний вход в 17:15)
  • Часы работы Сент-Шапель: с 9:00 до 19:00 с апреля по сентябрь и с 9:00 до 17:00 с октября по март
  • Вход бесплатный для лиц младше 18 лет и посетителей младше 26 лет с удостоверением личности ЕС при условии бронирования временного интервала на веб-сайте Sainte Chapelle
  • Если вы выберете место для посещения Сент-Шапель в конце дня, сначала посетите Консьержери, так как аттракцион закрывается раньше
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 1353 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
974
4
289
3
52
2
17
1
21
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
19 сен 2020
(Великобритания)
Сент-Шапель был совершенно потрясающим, и мне нужен был билет для прохода без очереди, чтобы даже пройти мимо передней службы безопасности. Я не мог найти Консьержери! В конце концов я вошел на площадь Правосудия, и несколько охранников вывели меня наружу и указали в неопределенном направлении, где это было. Видны вывески, но не вход.
L
29 сен 2019
Абсолютно любил Консьержери. Был действительно интересный визит, узнав об истории тюрьмы. Много хороших экспонатов и очень рекомендую его. Что касается Сент-Шапель, что за зрелище. Абсолютная красота, которую действительно нужно увидеть лично, чтобы оценить ее красоту. Был также действительно интересный видеоролик о процессе восстановления витража и т. Д., Который был хорошим дополнением.
А
18 сен 2019
(США)
Несмотря на то, что вы получаете гид по iPad, требуется время, чтобы разобраться с экранами и внутренними ссылками. Главный зал Консьержери находится в стадии строительства, поэтому его нельзя увидеть. Тур охватил лишь несколько комнат и без мебели, поэтому большинство из них были только виртуальной презентацией на iPad. Для опытной истории это был несколько разочаровывающий тур.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

👥Групповые🎫БилетыСобор Парижской Богоматери🗽ДостопримечательностиАрхитектурные экскурсииКультура и историяИстория и наследиеПакетное предложениеЦеркви и соборыРелигиозные и духовные мероприятияВходные билеты для посещения достопримечательностейОстров СитеСен-ШапельКонсьержери

Еще несколько похожих предложений в Париже

Билеты без очереди в Диснейленд Париж
Входной билет
5
9
12ч
59
за 1 чел.
Билеты без очереди в Диснейленд Париж
👣 Пешеходная
Благодаря билетам вы сможете без очереди попасть на аттракционы
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
ежедневно 10:00 до 18:00 (23:00 только Disneyland® Park)
Версаль и сады: билет с полным доступом и аудиогидом
Входной билет
4.2
9619
1 750
за 1 чел.
Версаль и сады: билет с полным доступом и аудиогидом
Оцените полный доступ на 1
Париж: прямой доступ к Эйфелевой башне и вечерний круиз
Билет на борт
3.9
160
5 854
за 1 чел.
Париж: прямой доступ к Эйфелевой башне и вечерний круиз
Воспользуйтесь приоритетным доступом на Эйфелевую башню
Билет в Лувр без очереди. Аудиогид на русском языке
Входной билет
5
10
58
за 1 чел.
Билет в Лувр без очереди. Аудиогид на русском языке
👣 Пешеходная
Лувр - обязательный пункт программы во время парижского путешествия
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно кроме вторника c 9.00-17.30. По средам и пятницам до 21.30
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Входной билет
4.5
729
1ч 15м
2 133
за 1 чел.
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Зайдите без очереди на ужин в парижское Hard Rock Cafe
Билет в Центр Помпиду без очереди
Входной билет
5
10
15
за 1 чел.
Билет в Центр Помпиду без очереди
👣 Пешеходная
Посетите одну из главных достопримечательностей Парижа - музей современного искусства Помпиду или Бобур
с 11:00–22:00 ежедневно, кроме вторников, вход каждые 15 минут
Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки
Входной билет
13
за 1 чел.
Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки
👣 Пешеходная
Поднимитесь на вершину Триумфальной арки без очереди и насладитесь панорамным видом всемирно признанного города любви -
1 дек
ещё...
ежедневно с 10:00 до 21:45
Париж: билет и аудиогид в Версальский дворец и сады
Входной билет
4.2
407
6 038
за 1 чел.
Париж: билет и аудиогид в Версальский дворец и сады
Минуйте длинные очереди за билетами в сады и дворец Версаля, а также оцените это место
В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)
В группе
до 20 чел.
5
11
120
за 1 чел.
В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)
🚘 Трансфер
Замок Спящей красавицы в парижском Диснейленде для детей - как Эйфелева башня для взрослых
Пн, Вт, Чт, Пт в 9:00
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
В группе
до 15 чел.
4.8
62
2ч 30м
9 183
за 1 чел.
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Познакомьтесь с популярнейшим музеем на 2,5-часовой экскурсии с гидом
Версаль и сады: билет, аудиогид, трансфер
Входной билет
4.4
835
5 951
за 1 чел.
Версаль и сады: билет, аудиогид, трансфер
Путешествуйте на автобусе с кондиционером из Парижа, минуйте длинные очереди
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Входной билет
4.9
45
2ч 30м
9 183
за 1 чел.
Париж: 2,5-ч тур по музею Орсе с гидом и входом без очереди
Познакомьтесь с одним из самых известных музеев Парижа во время частного тура на 2,5 часа по музею Орсе

GetYourGuide Tours & Tickets GmbH проводит ещё 1 экскурсию

Сент-Шапель: самостоятельная экскурсия и билет без очереди
В группе
до 100 чел.
4.6
2336
1 006
за 1 чел.
Сент-Шапель: самостоятельная экскурсия и билет без очереди
Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию и оцените более 1 000 витражей в этой жемчужине готического периода
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
🇫🇷