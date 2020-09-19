Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите Сент-Шапель – жемчужину готической архитектуры
Полюбуйтесь восхитительными витражами Сент-Шапель
Осмотрите величественное здание революционной тюрьмы Консьержери
Посетите 2 замечательных архитектурных памятника во время визита во дворец Сите: Сент-Шапель и Консьержери. Откройте для себя старинный суд времен Великой французской революции, посетив Консьержери. Это живописное строение откроет вашему взору тюремные камеры заключенных и могилы героев революции.
Также осмотрите Сент-Шапель (Святую капеллу), один из самых восхитительных примеров готической архитектуры в мире. Полюбуйтесь древними витражными окнами, впечатляющими глубиной цвета и великолепным дизайном. С этим билетом вы сможете провести в каждом из этих знаковых памятников Парижа столько времени, сколько вам угодно.
Исследуйте комнаты Консьержери эпохи Средневековья и реколюции, а также исчезнувшие части этого здания благодаря HistoPad. Благодаря этому инструменту вы сможете совершить путешествие во времени с использованием таких технологий, как дополненная реальность, 3D-реконструкция и интерактивные функции.
Ответы на вопросы
Что входит
Объединенный билет в Сент-Шапель и Консьержери
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Экскурсии по Сент-Шапель доступны каждый день с 11:00 до 15:00 (продолжительность: 45 минут)
Для Conciergerie: HistoPad 3D-воспроизведение камеры Марии-Антуанетты доступно на французском, английском, немецком, испанском, итальянском и китайском языках
Для самостоятельных экскурсий гиды доступны на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, японском, польском, русском, голландском, китайском или португальском языках
Часы работы Консьержери: круглый год с 9:30 до 18:00 (последний вход в 17:15)
Часы работы Сент-Шапель: с 9:00 до 19:00 с апреля по сентябрь и с 9:00 до 17:00 с октября по март
Вход бесплатный для лиц младше 18 лет и посетителей младше 26 лет с удостоверением личности ЕС при условии бронирования временного интервала на веб-сайте Sainte Chapelle
Если вы выберете место для посещения Сент-Шапель в конце дня, сначала посетите Консьержери, так как аттракцион закрывается раньше
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 1353 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
Ellie Mae
19 сен 2020
(Великобритания)
Сент-Шапель был совершенно потрясающим, и мне нужен был билет для прохода без очереди, чтобы даже пройти мимо передней службы безопасности. Я не мог найти Консьержери! В конце концов я вошел на площадь Правосудия, и несколько охранников вывели меня наружу и указали в неопределенном направлении, где это было. Видны вывески, но не вход.
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Linzi
29 сен 2019
Абсолютно любил Консьержери. Был действительно интересный визит, узнав об истории тюрьмы. Много хороших экспонатов и очень рекомендую его. Что касается Сент-Шапель, что за зрелище. Абсолютная красота, которую действительно нужно увидеть лично, чтобы оценить ее красоту. Был также действительно интересный видеоролик о процессе восстановления витража и т. Д., Который был хорошим дополнением.
А
Аноним
18 сен 2019
(США)
Несмотря на то, что вы получаете гид по iPad, требуется время, чтобы разобраться с экранами и внутренними ссылками. Главный зал Консьержери находится в стадии строительства, поэтому его нельзя увидеть. Тур охватил лишь несколько комнат и без мебели, поэтому большинство из них были только виртуальной презентацией на iPad. Для опытной истории это был несколько разочаровывающий тур.