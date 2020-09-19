Посетите 2 замечательных архитектурных памятника во время визита во дворец Сите: Сент-Шапель и Консьержери. Откройте для себя старинный суд времен Великой французской революции, посетив Консьержери. Это живописное строение откроет вашему взору тюремные камеры заключенных и могилы героев революции.

Также осмотрите Сент-Шапель (Святую капеллу), один из самых восхитительных примеров готической архитектуры в мире. Полюбуйтесь древними витражными окнами, впечатляющими глубиной цвета и великолепным дизайном. С этим билетом вы сможете провести в каждом из этих знаковых памятников Парижа столько времени, сколько вам угодно.

Исследуйте комнаты Консьержери эпохи Средневековья и реколюции, а также исчезнувшие части этого здания благодаря HistoPad. Благодаря этому инструменту вы сможете совершить путешествие во времени с использованием таких технологий, как дополненная реальность, 3D-реконструкция и интерактивные функции.